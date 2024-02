Godø senket gamleklubben da VIF slo LSK: – Alltid spesielt

LSK-HALLEN (Dagsavisen): Fredag tok Vålerengas damelag turen til Lillestrøm for å møte LSK Kvinner, til det noe utradisjonelle kamptidspunktet 12.00. Treningskampen var VIFs fjerde på nyåret, etter 2–2 mot Lyn, 1–1 mot Hammarby og knusende 5–1 over Linköping, som endte tre poeng bak seriemesterne i Sverige sist sesong.

LSK Kvinner var et av få lag Vålerenga slet med sist sesong. I første kamp mellom lagene, i starten av mai vant VIF 4-1, mens det kun ble ett poeng på de to neste kampene. 0-2-tap i slutten av juni og 2–2 i midten av september.

Fredag formiddag viste Vålerenga muskler da de vant 2-1, foran rundt 100 tilskuere, inkludert den nyansatte landslagssjefen Gemma Grainger. Like før kampen hadde hun tatt ut Karina Sævik og Thea Bjelde på landslaget.

Stølen Godø banens beste

Men det var verken Bjelde eller Sævik som stjal showet på kunstgresset inne i LSK-hallen fredag. Emma Stølen Godø, som spilte for LSK i 2022 og 2023, ble klar for VIF i desember og har vært god i treningskampene. Også fredag var Godø meget god, denne gang mot gamleklubben LSK.

– Det er alltid litt spesielt å spille mot gamle lagkamerater, men det er bare en treningskamp. Det handler om å få relasjonene til å sitte. Når kampen er i gang, har jeg bare fokus på arbeidsoppgavene mine. Det er sånn det er, sier banens beste til Dagsavisen.

– Emma tilfører oss noe som få andre norske spillere har. Hun har en kombinasjon av gjennombruddskraft i boks, hodespill og god skuddfot. Hun er målfarlig og kombinerer det med god teknikk på små flater. Hun er god til å finne rom i motstanderens ledd. Hun har vært en veldig fin tilvekst for oss, sier trener Nils Lexerød.

– Hvordan vil du beskrive sesongoppkjøringen så langt, Emma?

– Det har vært progresjon, uten tvil. Vi hadde en veldig, veldig god kamp mot Linköping, mens denne kampen mot LSK var helt annerledes, siden de la seg veldig lavt. Det ble litt mindre rom, men jeg synes vi er flinke til å skape sjanser og være tålmodig. Så må vi klare å bli kvitt periodene der vi slipper oss ned og LSK klarer å skape ting, forteller Godø.

Tidlig straffe

Stølen Godø og de andre i hallen fikk se VIF ta ledelsen etter 20 minutter. Ylinn Tennebø ble meid ned i boksen etter en corner da hun skulle skyte ballen inn i boks, og fikk straffe. Fra elleve meter satte Janni Thomsen ballen sikkert i mål.

Fem minutter senere var Thea Bjelde nær ved å øke til 2–0. Hun skjøt fra distanse etter et flott rullet opp angrep, men skuddet gikk like utenfor. Åtte minutter før pause var det smått utrolig at det ikke sto 2–0. Tennebø, som var frisk i 1. omgang, skulle bare sette ballen i åpent mål fra fem meter, men under hardt press på bakerste stolpe, klarte hun å skyte ballen langt over.

Og da skjedde det som måtte skje – mål imot etter en corner. Dermed sto det 1–1 til pause.

Stølen Godø matchvinner

LSK kom friskest ut etter pause og skapte den første farligheten fire minutter ut i omgangen da Emilie Woldvik kjørte et lekkert finteshow og dro av tre VIF-spillere, før hun skjøt like utenfor. Fem minutter senere presenterte Stølen Godø seg med et forsøk fra elleve-tolv meter, men det gikk like utenfor.

Men tre minutter senere kom scoringen for 2000-modellen, og det skjedde etter en stor keepertabbe. VIF vant ball på egen halvdel og det ble spilt langt i bakrom til Stølen Godø. På 30 meter kom Cecilie Fiskerstrand og skulle klarere, men hun bommet på ballen.

Stølen Godø takket og bukket og satte ballen i det åpne målet til 2–1.

VIF hadde to gode muligheter til å øke til 3–1 etter det. Elise Thorsnes kom alene med keeper etter 72 minutter, men Fiskerstrand rettet opp noe av feilen på 2-1-målet ved å redde mesterlig. Like før slutt var 2007-modell Mariela Bingen nær ved å score sitt første mål, men skuddet fra distanse gikk like over. Dermed endte det 2–1.

– En nyttig kamp

Nils Lexerød var fornøyd etter seieren.

– Det var en veldig fin treningskamp. Det er alltid godt å slå LSK, men først og fremst er det en nyttig kamp, for vi møter et kampbilde vi ofte kommer til å møte i serien. Vi får testet oss på hvordan vi skal håndtere å spille mot et lag som ligger såpass lavt som LSK, sier Lexerød og fortsetter:

– Vi får matchet hele troppen. I løpet av de tre ukene har vi bygget opp omtrent alle spillerne til å spille 90 minutter, så vi har hatt en god pre-season så langt. Jeg synes vi er på rett kjøl. Vi har hatt stigning gjennom de seks-sju ukene her. Vi har god kontroll på troppen med tanke på belastning og skader. Vi har møtt ulik type motstand og utfordret på ulike ting, sier han.

– De endringene vi har gjort fra fjoråret på måten vi spiller på ser veldig spennende ut. Og de nye spillerne har kommet fint inn i laget. Akkurat nå synes jeg vi er på et bra sted, avslutter VIFs hovedtrener.

VIF skal spille minst to treningskamper til før seriestart hjemme mot Stabæk 16. mars. Den 3. mars er det Fortuna Hjørring som venter, før det 9. mars blir kamp mot Norrköping.

Kampfakta

Treningskamp, fotball

LSK Kvinner-Vålerenga 1–2 (1–1)

LSK-Hallen, 100 tilskuere

Mål: 0–1 Janni Thomsen (21), 1–1 Camilla Huseby (40), 1–2 Emma Stølen Godø

Vålerenga: Tove Enblom – Michaela Kovacs, Iselin Sandnes Olsen, Linn Vickius (Ane Jørgensen etter 60), Thea Bjelde – Janni Thomsen (Mariela Bingen etter 72), Ylinn Tennebø, Emma Stølen Godø, Stine Brekken – Tuva Espås (Olaug Tvedten etter 60), Ronja Arnesen (Elise Thorsnes etter 60)

---