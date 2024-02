Brauti tilbake i Oslo-fotballen: – Utviklet meg mye som person

LSK-HALLEN (Dagsavisen): Brauti sto en god kamp mot gamleklubben Stabæk i LSK-hallen sist, og slapp kun inn ett mål mot laget som sist sesong spilte i Eliteserien. God var han også i lagets første treningskamp mot Moss uken før.

Brauti tilbrakte tre år i Stabæk, fra 2019 til 2021, men fikk bare med seg to A-kamper for klubben. Da han ble hevet inn mot Vålerenga etter 50 minutter etter at Marcus Sandberg fikk rødt kort (tap 0-2), samt kampen etter, da Stabæk tapte 1–4 for seriemesterne Bodø/Glimt.

– Det var gøy å spille mot Stabæk igjen, for all del. Men det er jo nesten ingen igjen fra min tid, så det var ikke så veldig spesielt. Men det er klart det var gøy å spille mot gamleklubben, sier Brauti til Dagsavisen.

Stabæk-tiden: en skuffelse

Målvakten er født i 1999 og spilte sine ungdomsår i Ullern, med blant andre Felix Horn Myhre (Brann) og Håkon Hoseth (KFUM). Litt spesielt var det nok at de to ble byttet inn med fem minutters mellomrom i debutkampen til Brauti i Eliteserien i 2021.

For Brauti sin del ser man tydelig på ansiktsuttrykket at det kunne blitt gjort mye annerledes mens han var i Stabæk.

– Grunnen til at det ikke funket i Stabæk er 100 prosent min feil. Det gikk på å ikke ta ansvar for egen utvikling, og det å ta plass i garderoben. Jeg angrer jo litt på det og burde gjort mye annerledes. Jeg burde tatt mer plass og vært mer seriøs med å trene og spise riktig, sier han og fortsetter:

– Når man bare er treningskeeper… Korona ødela mye av utviklingen min også. Jeg gikk jo to år uten å spille kamp, siden jeg bare satt på benken og ikke fikk spille for Stabæk 2, forteller han.

Nesten-opprykk med Kåffa

Etter lite spilletid i Stabæk ble han klar for KFUM Oslo på siste dag av overgangsvinduet i 2021. Han var fast både den høsten og hele 2022, der Kåffa spilte om å rykke opp til Eliteserien, men tapte i andre runde av opprykkskvalifiseringen mot Kongsvinger.

– Jeg hadde det kjempefint i Kåffa og spilte jo mest av keeperne som var der, men så ble vi ikke enige om ny kontrakt etter 2022-sesongen. Det er sånt som skjer. Det var kontraktsrelatert. Det var helt fair, sier han, uten å ville utdype noe mer.

Foran fjorårssesongen gikk han til Arendal, der han var førstekeeper og sto alt.

– Det var en fin erfaring for min del. Det var godt å komme meg ut av Oslo-boblen og utvikle meg som person. Jeg lærte veldig mye på det året.

Stortrives i Kjelsås

Men noen ny kontrakt ble det heller ikke i Arendal.

– De fikk ny trener i Vegard Hansen, og de aller fleste forsvant. Jeg takket nei til tilbudet de kom med, og da sto jeg på bar bakke. Så falt valget til slutt på Kjelsås, sier han.

Brauti er full av lovord om sin nye klubb.

– Kjelsås er en veldig fin utviklingsklubb. Det ser man jo bare på hvor mange de har sendt opp til Eliteserien og OBOS-ligaen de siste årene. Jeg har hørt veldig mye positivt og vet at de er gode, for de slo Arendal den kampen jeg sto (3-1 til Kjelsås). Du så jo det mot Stabæk nå og, vi har full kontroll.

– Hvordan går det med Kjelsås i år?

– Vi skal fortsette å bygge og håper å være med i toppen. Vi må ta en kamp av gangen, sier han.

– Midt i blinken

Med en førstekeeper ut i William Da Rocha til KFUM, gamleklubben til Brauti, måtte Kjelsås hente inn en ny. Trener Eivind Kampen er storfornøyd med at valget til slutt endte på Brauti.

– Han har glidd godt inn. Han kjente et par av gutta fra før, som hjelper på. Det er en keeper vi har kjent siden han var i Ullern som ung, som vi kjenner godt, så hele prosessen har gått knirkefritt.

– Han kommer med erfaring fra forskjellig type utfordringer, men han er en keeper som fortsatt skal utvikle seg. Det synes vi er helt midt i blinken. Helt perfekt for oss, med tanke på den situasjonen vi var i nå.

Samtidig advarer han om at Brauti ikke bare kan spasere inn og bli førstekeeper.

– Her må man selvfølgelig stå på og levere varene. Vi får ta ut laget etter hvert, men han er hentet inn med en trygghet om at vi vet at han er bra. Men hvis noen skal være bedre enn ham til seriestart, så står ikke Brauti. Men han ses på som en viktig brikke for oss.