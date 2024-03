Avgjørende helg i supercupen: – Dumt å ikke bare vinne og gå videre

I helgen får vinterens nyvinning, Obos Supercup, sitt første klimaks da siste runde i gruppespillet blir gjennomført. Frigg er så langt det eneste laget som er kvalifisert for semifinalene, som er neste helg, mens Oppsal også har gode muligheter for å gå videre fra pulje 2. Daglig leder Jørgen Grydeland kan konstatere at hans menn bare trenger uavgjort for å avansere, mens Asker og Bærum kan snike seg forbi på målforskjell hvis Oppsal taper.

I pulje 1 er situasjonen den at initiativtakerne Skeid og Grorud ligger best an til å gå videre til semifinalene. Skeid topper med ti poeng etter fem kamper, foran Grorud på ni poeng. Ull/Kisa er på samme poengsum, men dårligere målforskjell, mens også Eidsvold Turn har muligheten for avansement med sine åtte poeng. Grorud møter Kisa, og vinneren av den kampen vil uansett sikre seg avansement.

Skeid går videre med seier, men kan også gå videre med tap. De kan også ryke ut på målforskjell hvis Grorud og Kisa spiller uavgjort og scorer, og Skeid taper med mer enn tre mål i sin kamp. Da går både Grorud og Kisa videre, så fremt Eidsvold Turn ikke vinner sin kamp. Eidsvold Turn er på sin side avhengig av at enten Skeid taper eller at Grorud mot Ull/Kisa ender uavgjort, og de selv vinner.

Les flere saker om Oslofotballen her

Håper spillerne ikke får en frihelg

– Jeg synes det er veldig gøy at vi har fått en sånn turnering, der vi spiller kamper som betyr noe. Personlig ønsker jeg så mange tellende kamper som mulig før seriestart, så vi går selvsagt for seier slik at vi får spilt semifinale og kjent litt på det presset der. Og når du først er i en semifinale er det jo dumt om du ikke gjør det du kan for å gå til finalen, der du selvsagt vil vinne, sier Grorud-trener Andreas Alrek.

Han gleder seg til å møte Ull/Kisa til lørdagens avgjørende kamp av flere grunner.

– Supercupen gir det selvsagt en ekstra dimensjon, men Kisa er også en divisjonskollega som det blir gøy å måle krefter mot. Det gir oss en god pekepinn inn mot seriestart, som kommer med stormskritt. Og hvis vi ikke går videre får vi nå plutselig to frihelger, og det er jeg ikke så giret på kjenner jeg, sier Alrek og ler før han fortsetter:

– Spillerne har vært litt nede fysisk og mentalt etter at vi har vært gjennom litt hardkjør den siste perioden, så jeg tipper at mange av dem nok hadde satt pris på en frihelg. Men hvis det betyr at vi ryker ut, og ikke lenger har sjansen til å vinne den historiske første utgaven, tenker jeg nok de endrer mening om den frihelgen, forteller Alrek.

Les også: Duket for superlørdag 9. mars med alle Oslolagene i aksjon samme dag (+)

– Trenger minutter i beina

Grorud-treneren sier at de får stadig flere folk tilbake fra skade, som trenger minutter i beina før seriestart.

– For oss hadde det vært veldig gunstig om vi kunne fått enda flere treningskamper nå før seriestart. Da kan vi få enda flere tilgjengelig, og hvis vi får alle spillerne i kampform tror jeg aldri Grorud har hatt en så god og jevn tropp før. Og det gjør det jo enda vanskeligere for meg å sette opp en startellever, sier Alrek.

Grorud startet oppkjøringen positivt, og så veldig bra ut både defensivt og offensivt. Etter overkjøringen av Lørenskog har laget imidlertid slitt med å vinne kamper, og score nok mål, selv om de også bare har sluppet inn ett mål de tre siste kampene.

– Vi er veldig fornøyde med det defensive, og at vi er like solide som det Grorud pleier å være. Jeg snakket med en kompis som jeg tidligere har spilt sammen med på en av kampene våre, og han sa at Grorud ligner veldig på Grorud i det at vi er solide defensivt og ikke scorer nok mål. Det er lett å kjenne seg igjen i det, mener Grorud-treneren.

Les også: Sereba matchvinner da Grorud vant Oslo-derby i supercupen: – Digg å vinne (+)

Ikke bekymret for det offensive

Han er imidlertid ikke så bekymret for målproduksjonen, da han ser nok på trening som gir han trua på at det vil løsne med offensive spillere som Musa Dubois, Fitim Kastrati, Didrik Sereba, Tollef Etholm, Preben Asp og nykommer Yasir Sa’Ad for å nevne noen.

– Akkurat nå sliter vi med å score nok mål i treningskampene våre, selv om vi mot Eidsvold Turn skapte enormt med sjanser. Det var fremskritt, og vi må ikke bli for feige i vårt eget hode. Vi slipper inn få mål, og det er mye fordi forsvarsspillerne våre ofrer alt de har for å unngå baklengs, og det må angrepsspillerne også gjøre. De må kaste seg inn og ofre bein og nese for å få den ballen i mål, sier Alrek og fortsetter:

– Hvis du ser på Prebens karriere, har vel han scoret 158 mål på 159 kamper så langt, så det er ingenting som tilsier at han plutselig skal slutte å score nå. Tollef er endelig tilbake etter å ha slitt med skader, og har et enormt potensial. Luka Fajfric gir oss også en ny dimensjon, så når den offensive samhandlingen sitter kommer det til å løsne noe voldsomt, forteller Alrek.

Noe det kan gjøre allerede lørdag, da laget høyst trolig er avhengig av mål for å sikre avansement og seier mot Ull/Kisa.

– Kisa har sett bra ut så langt i oppkjøringen, og har fått inn Kasey Wehrmann som har gjort en veldig god jobb allerede. Basert på slutten av fjoråret trodde jeg Kisa nesten skulle være ferdig som klubb, men de har hentet inn gode spillere og blir slagkraftige også i år. Vi ønsker selvsagt å være bedre enn dem, både i morra og i serien, og den første testen på det får vi lørdag, forteller Alrek.

Les også: Hristov stortrives med profflivet i Bulgaria: – Surrealistisk og rart (+)

Les også: Alrek skuffet etter sjansesløseri og poengdeling: – Er for dårlig (+)