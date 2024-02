Kåffa-spiller klar for Serie A-klubb: – Riktig steg for meg

2006-modellen spilte fast for KFUM 2 i 3. divisjon sist sesong og fikk også debuten for A-laget til Kåffa i siste serierunde mot Start, da han kom inn fem minutter før full tid.

Forsvarsspilleren kom til Ekeberg fra Vålerenga foran 2023-sesongen, der han hadde tilbragt de siste årene i VIFs ungdomsavdeling. Men etter 2023-sesongen følte han at det var på tide med en forandring.

– Jeg følte at det var på tide at jeg prøvde noe nytt. Jeg hadde en liten tanke om at jeg ikke ville gå til noe safe, og bli i Norge og gå til en OBOS-ligaklubb der jeg skulle spille fast, men jeg ville heller prøve lykken i utlandet. Hellas Verona er et sted hvor jeg kan utvikle meg bra, hvor jeg vet at nivået er høyt. Jeg var her i desember og trente litt med dem. Så er det jo et Serie A-lag, så det gjør at det blir større muligheter om man trener med dem, sier han til Dagsavisen.

– Kunne bli tøft

– Hva slags signaler fikk du av KFUM Oslo foran denne sesongen?

– De sa ikke noe spesifikt om spilletid denne sesongen. Presterer man, får man jo spille, men jeg vet hvordan fotballen funker. Jeg vet at folk ofte liker å bruke de med mer erfaring og som er litt eldre, og med Haitam Aleesami inn, så kunne det bli tøft, sier han og fortsetter:

– Kåffa har også veldig mange forsvarsspillere, så jeg tenkte at det fort ble ett år til med 3. divisjon, med kanskje benken på A-laget en gang her og der. Da ville jeg heller gå et steg opp fra 3. divisjon denne sesongen, forteller han.

Den talentfulle midtstopperen William Silfver-Ramage har signert for Hellas Verona (Privat)

Derfor landet valget på et noe utradisjonelt valg, i Serie A-klubben Hellas Verona. De fikk øynene opp for ham i februar i fjor, da han var med på sin første landslagssamling med Sverige. Han har nemlig svensk mor (Emma), og etter å ha vært aktuell for både Norge og Sverige, valgte han Sverige.

– Det har vært interesse en god stund, og de har vært ganske på i ett år nå. Sverige spilte et par kamper i Spania, så de var der og så litt og var interesserte, men de ville vente med å ta kontakt fordi det var midt i oppkjøringen til sesongen for Kåffa. Jeg hadde dessuten nettopp kommet til klubben, og ville være der og se an til sommeren, og da tok de kontakt igjen, forteller han.

Takket til slutt ja

Også i sommer valgte han å bli værende i KFUM, for å se om det var muligheter for A-lagsspill. Det ble med kun det ene innhoppet i siste seriekamp.

– Da jeg fikk de signalene og beskjedene fra KFUM og fikk tenkt litt etter sesongslutt, og Hellas Verona kom med enda et tilbud, tenkte jeg at det var på tide på å gå for det.

Planen er å spille for Primavera-laget, det vil si juniorlaget til klubben. De spiller i en U19-serie med alle de beste akademiene i landet. Han har allerede debutert for U19-laget til klubben, da han fikk 20 minutter mot Frosinone sitt Primavera-lag 10. februar.

– Jeg tror det kan bli veldig bra. Jeg har merket etter bare en uke at treningshverdagen er mer intensiv på måten de løper mye mer på treninger og bruker mye mer tid på å få kroppen i gang og holde den i gang. I tillegg er de veldig fokuserte på det taktiske. Jeg tror det kan bli et bra sted å utvikle meg.

Vil trene med A-laget

Han bor på en campus med de som ikke er fra Italia, i hvert sitt lille rom. Han fullfører utdanningen på videregående skole over nett.

– Jeg forventer at jeg får fortsatt å opprettholde skoledelen, for det er viktig, og som fotballspiller at jeg klarer å utvikle meg og ta det neste steget. Det er jo derfor jeg gikk hit. Det blir en helt ny hverdag og mye alenetid, så jeg må finne på ting å gjøre. Jeg er heldig som har en til fra Sverige som er her. Vi kan kommunisere, så det er fint.

På spørsmål om målene med fotballen, svarer han:

– Jeg har ikke satt meg så veldig inn i det. Jeg vil bare fortsette videre og gi alt jeg har. Jeg vil komme så langt som jeg kan, men jeg liker heller å sette delmål enn å sette meg det store målet enda. Et mål nå er å trene med A-laget, og det er realistisk.