Grorud jakter centimetere med isbad og fryktløshet: – Skal være et helvete

GRORUD (Dagsavisen): For en som er født og oppvokst i Groruddalen og som er brennende engasjert i fotball og samhold, er jobben som A-lagstrener for Grorud som skapt for Andreas Alrek. 27-åringen har allerede rukket å være i klubben i ti sesonger, både som spiller og trener på alderbestemt nivå og for U21-laget. Da han fikk æren av å ta over førstelaget, startet han ganske umiddelbart på en aldri så liten kulturell revolusjon.

– Vi har jobbet siden i fjor sommer med å få på plass en kultur som passer inn i måten jeg ønsker at vi skal spille fotball, og Grorud-spillere skal være. Du er en rollemodell, du skal være litt gæern og du må tåle at vi snakker direkte og setter høye krav. Så skal vi også ha god steming, men det må smelle litt, sier Alrek som har som mål å skape en groruddøl inne i alle sine spillere.

– Det er kanskje en klisjé, men det er litt oss mot verden. Derfor må det bo en fryktløs jævel som verner om oss, og hvis noen står i veien for oss nå meier vi den rett ned. Det er den retningen vi må gå. Det er det som er Grorud, og det er det som er meg, forteller Andreas Alrek til Dagsavisen.

Les mer om de lokale Oslo-lagene

Bygger kultur

Siden han overtok hovedansvaret for A-laget har han også brukt mye tid på å se hvilke spillere som skal være med Grorud videre, som har resultert i at åtte spillere har forlatt klubben og fem har kommet inn.

– Det har vært noen brutale samtaler, og vi har vært nødt til å si til flere spillere at vi ikke vil ha dem med videre. Vi har vært åpne og ærlige, og satt en kurs for veien videre. Groruddøler tåler litt mer. De har ofte vokst opp under tøffe kår, med foreldre og venner som snakket til dem på en litt tøffere måte, og det passer meg som hånd i hanske, sier Alrek som mener det er en helt annen stemning i gruppa nå.

– Vi har innsett at vi aldri har hatt noen toppidrettskultur her. Vi har alltid jobbet godt med fag, men det har vært en kultur preget av kanskje litt for god stemning. Det har vært pilsing etter kamp og kanskje litt for løs og ledig stemning til tider. Nå jobber vi med å skape en toppidrettskultur der unnskyldninger ikke godtas, der alle jobber knallhardt hele tiden, presser grenser og får maks ut av hverdagen sin, forteller Grorud-treneren.

Groruddølen Andreas Alrek stortrives som hovedtrener for Groruds flaggskip. (Pål Karstensen)

Alrek sier at det skal være litt ubehagelig å spille i Grorud, og i hvert fall å møte Grorud i 2024.

– Vi har startet en ny greie med at hver dag vi kommer på trening er det et kapteinsbånd som henger på plassen til en av spillerne, og da må han gå gjennom planen for økta. Det gjør vi for å bevistgjøre spillerne på hva de kan gjøre hver dag for å hente inn den ekstra centimeteren, sier Alrek som opplyser at alle spillerne har fått en utviklingsplan som sier hva de skal bli bedre på i de ulike fasene.

[ Obos supercup starter – dette er Oslo-lagenes treningskamper ]

Hjemmelaget isbad

Den utviklingsplanen gjelder både fra dag til dag, men også på lengre sikt.

– Det å jakte centimeteren er en frase vi bruker. Du kan ikke sprenge grenser hver dag, men du må prøve å bli litt skarpere for hver dag som går og få en liten «edge» på nestemann. Vi ønsker at spillerne skal tenke over hva de har gjort siden sist trening for å hente den ekstra centimeteren, sier han og kommer med et eksempel:

– En som var kaptein i forrige uke trente styrke etter trening. Jeg trodde han hadde dratt hjem, men da jeg gikk ned i garderoben så jeg at han satt i isbad for å hente seg igjen raskere. Et isbad han hadde laget med snø som han hadde tatt med seg utenfra. Vi har ingen slange han kan fylle opp balja han satt i med, så han hadde rullet opp en madrass og puttet den helt inntil vasken slik at vannet rant gjennom madressen og ned i balja, forteller Alrek.

Sjekk Groruds treningskamper her

Det forteller han at Grorud er på rett vei.

– Vi må sørge for at alle muligheter vi kan gjøre noe med går i vår retning, at vi trener hardt, setter kultur, at gutta tar vare på kroppene sine for å redusere risikoen for skader, og at vi er godt nok trent til å stå 95 minutter hver kamp. Vi må være best på de kjedelige tingene for å komme oss dit vi vil, sier Alrek.

[ Alrek vil plukke opp arven etter Kjønø: – Vi har mista oss selv litt ]

– Ingen klar favoritt

Etter en skuffende sesong i fjor, som riktignok tok seg litt opp på tampen, er det større forventninger rundt Grorud igjen denne sesongen. Men et klink opprykk tilbake til Obosligaen er ikke et must.

– På mange måter er det sinnsykt at Grorud har vært, og er, i toppfotballen. Det trosser alle regler. Vi var en basic 3.divisjonsklubb som kom oss opp til 2. divisjon. Det er egentlig også det vi er i størrelse og økonomi, men så har vi gjort det kjempebra med å komme oss opp til Obosligaen i noen sesonger. Det blir bare tøffere og tøffere å komme seg opp dit igjen fordi det er så mange lag som satser og som får inn penger, sier Alrek og fortsetter:

– Målsettingen vår i år er å kjempe i toppen gjennom hele sesongen og hele tiden være i nærheten av de beste. Er vi det etter sommeren kan alt skje, men at vi bankers skal rykke opp kommer ikke ut av munnen min. Det er så mye som kan skje i løpet av en sesong, og du er nødt til å ha marginene med deg med tanke på skader og flyt i viktige kamper, mener Grorud-treneren.

Han tror likevel på en tett og spennende kamp om opprykket.

– Slik jeg ser det er det ingen tydelig opprykksfavoritt denne sesongen. Det er ingen overlegne lag som Lyn og Egersund forrige sesong. Jeg ser at Skeid skriver på sine sider at de har kontroll, men jeg tror de vil få det litt tungt, og er ikke i mine øyne en klar ener. Tromsdalen var gode i fjor, de har mista lite og fått inn en stopper. Sånn sett holder jeg de litt som favoritter. Kjelsås sikrer seg inn på nok en trygg fjerde/femteplass, også har du Strømmen, Ull/Kisa og Stjørdals-Blink bak der, spår Alrek.

[ Andreas Alrek blir Groruds trener neste tre år ]