Albas kronglete vei til toppen: – Stått opp fra de døde gang på gang

1995-modellen Riki Alba spilte sist i Fredrikstad og har vært innom en rekke klubber siden han ble seniorspiller i 2014. Det er bare å holde seg fast, Vålerenga, Nest-Sotra, Bærum, Varberg BOIS, Ull/Kisa, Asker, Grorud, Lørenskog og senest Fredrikstad er klubbene Alba har vært innom siden han fylte 19 år.

I 2023 var han toneangivende til at FFK rykket opp til Eliteserien på overlegent vis, med åtte mål på 24 kamper. Likevel kom han ikke til enighet med klubben om en ny avtale. Etter å ha gått klubbløs i en og en halv måned, er det nå klart at han skal spille for Las Vegas Lights i USA.

– Godt spørsmål, sier han på spørsmål om hvorfor det ble Las Vegas.

Mange tilbud

– Det var ganske stille etter at kontrakten min gikk ut med FFK etter sesongen. Jeg hørte om litt henvendelser, men det var ikke noe konkret. Over nyttår begynte det å røre seg litt mer, men det var stille i Norge. Henvendelser er jo ingenting med mindre noen ting konkret kommer på bordet. Så fikk jeg et konkret tilbud fra Boluspor i Tyrkia, og da det kom, så eksploderte det. Klubber fra Polen, Bulgaria og Kina tok kontakt. Så endte valget på Las Vegas, sier han og forklarer hvorfor:

– Jeg ble kontaktet av klubben. De var interesserte og spurte høflig om en Zoom-samtale med trener og sportsdirektør, der de la fram hele prosjektet. De fortalte tydelig hvordan han så for seg at jeg skulle passe inn i laget og beskrev meg til punkt og prikke hvordan jeg er som fotballspiller. De hadde gjort hjemmeleksen sin. Man blir smigret når de hadde undersøkt meg så godt. Det ga meg en trygghetsfølelse og jeg følte meg ønsket, sier Alba.

Godt økonomisk tilbud, men …

Tilbudet fra tyrkiske Boluspor, som spiller på nivå to, ga han 12.000 euro i måneden, etter skatt. I tillegg hadde han bonuser og gratis bosted inkludert i kontrakten.

– Jeg ble tilbudt en toårskontrakt med nesten tre millioner kroner etter skatt på to år. Jeg vurderte det sterkt, men jeg hadde en samtale med treneren der, som hadde med en tolk, og ikke engang han snakket bra engelsk. I tillegg er det jo ryktene med å ikke betale lønn i tide. Det trigget meg ikke, og jeg følte at om jeg hadde dratt dit, hadde jeg bare dratt for pengene. Og den alderen er jeg ikke i nå.

– Hva med tilbudet fra Las Vegas?

– Det matcher ikke, men de klarte å komme med et bra tilbud. Det var en avtale jeg og kona var fornøyde med til slutt. Bare det å bo i Vegas og oppleve masse, og reise rundt omkring i USA, blir jo helt rått. Jeg føler jeg drar dit for det sportslige og opplevelsen, ikke bare pengene. Jeg har skrevet under på en toårskontrakt og er åpen for mer, men det får vi se på, sier han.

Nivå to i USA

Byen er mest kjent for gambling, utdrikningslag, dårlige avgjørelser og spontane giftermål, men de har også flere idrettslag på høyt nivå. Las Vegas Golden Knights vant Stanley Cup-finalen i ishockey i 2022/23-sesongen, mens det amerikanske fotballaget Las Vegas Raiders spiller i NFL. I tillegg er det snakk om at et NBA-lag er på trappene. Med andre ord skjer det ting i mulighetenes by.

Fotballaget i byen heter Las Vegas Lights FC, ble grunnlagt i 2018 og spiller i USL Championship, som er nivået under MLS. Klubben ble nylig kjøpt av José Bautista, en tidligere baseballstjerne fra Den dominikanske republikk, hvor også Riki har statsborgerskap og spiller landslagsfotball. Bautista, kjent som «Joey Bats», tjente anslagsvis over én milliard kroner i løpet av karrieren. Og har store planer for klubben.

– Han hadde ikke noe å si for overgangen, selv om vi er fra samme land. Jeg har ikke vært i direkte kontakt med ham annet enn at vi har tekstet litt etter at jeg ble klar. Jeg snakket med treneren og sportsdirektøren og de ga klart uttrykk for at jeg er en spiller de ville satse på, sier Alba, som befinner seg hjemme i Norge og venter på arbeidsvisum, og håper det blir klart innen de neste ukene.

Store landslagsopplevelser

For de som lurer på hvem Riki Alba er, ble han født i mars 1995 og spilte sine første år som barn i Grei, før han gikk til Skeid. I 2010 gikk han til Vålerenga og var en del av en meget god generasjon der, sammen med spillere som Niklas Castro, Mohamed Ofkir, Mathias Blårud og Kamer Qaka.

Alba ble spådd en lysende fremtid og karriere på den tiden, og var toneangivende på aldersbestemte landslag, der han fikk 24 kamper for G15, G16 og G17 fra 2010 til 2012. Han debuterte for G15-landslaget mot Sverige med spillere som Mithilan Ahilan, Marius Høibråten, Kamer Qaka, Mats Møller Dæhli, Herman Stengel, Alexander Sørloth, Bård Finne og Kent-Are Antonsen. Senere ble det også spill med Sondre Tronstad, Mathias Dyngeland, Anders Trondsen, Eirik Hestad og for Alba, som ofte bar nummer 10 for Norge.

Av motstandere han møtte med Norge kan vi nevne verdensstjerner som Mike Maignan (AC Milan), Anthony Martial (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus) og Nathan Aké (Manchester City).

– Det var stort å spille for Norge. Det var en periode jeg bare tenkte på landslaget og aldri klarte å få det ut av hodet, og at klubbfotball ble kjedelig. Det var jo ikke en helt heldig tankegang som unggutt, innrømmer han.

– Jeg husker Aké da vi møtte Nederland. Han var defensiv midtbane og hadde samme sveis. Han var helt syk! Jeg visste allerede da han kom til å bli så god.

Siden den gang har han fått debuten for Den dominikanske republikk sitt landslag, siden han har foreldre derfra. Han står med to mål på fire kamper for landet så langt, med mål i de to første kampene.

– Drømmen har egentlig alltid vært å spille for Norge, i og med at jeg har mest tilknytning til Norge. Men når den drømmen ikke ble realisert, går vi på nummer to, og jeg synes det er en veldig god nummer to.

Vålerenga-gutta Qamer Kaka og Riki Alba med flagget på brystet. (Privat)

– Klarer ikke sette fingeren på hvorfor

Men til tross for at han ble sett på som «den neste store» i Vålerenga, og til tross for at han ble han tidenes yngste til å skrive proffkontrakt med hovedstadsklubben, klarte han aldri å slå gjennom på Valle.

– Jeg var spådd noe stort, men det er vanskelig å si hvorfor det ikke gikk. Jeg klarer ikke sette fingeren på eksakt hva som skjedde og gikk galt. Jeg trente jo fast med A-laget som 16-åring og scoret i den ene kampen jeg fikk i cupen, men fikk ikke flere sjanser. VIF hentet også masse sterke angripere i de årene. Hvordan kunne jeg konkurrere mot store stjerner i Tippeligaen som Mohammed Abdellaoue, Yssouf Koné, Marcus Pedersen og Vidar Örn Kjartansson, spør han retorisk og fortsetter:

– Jeg kunne ikke konkurrere mot dem. Tiden i Vålerenga var preget av mange utlån og usikkerhet, og jeg hadde ingen følelse av tilhørighet. Etter et par mislykkede utlån gikk jeg til Bærum i 2015, der jeg scoret tosifret antall mål i OBOS-ligaen. Da var jeg litt på gang, men Kjetil Rekdal sendte meg ut på et nytt utlån. Det gjør noe med selvtilliten, og du får litt følelsen av at det du gjør aldri er bra nok, sier Alba.

La egentlig opp

Til slutt gikk kontrakten med Vålerenga ut, etter at VIF selv valgte å ikke fornye etter 2016-sesongen. Da var han et halvår hver i Asker og Grorud i 2017, der begge oppholdene ble preget av skader og sykdom.

– Da var jeg frustrert og drittlei alt. Jeg begynte å tvile på meg selv og tenkte mørke tanker. «Er dette noe for meg», gikk igjen og igjen. Så kom jeg til et veiskille og la egentlig opp, fra januar til mars i 2018, før en kompis overtalte meg til å velge Lørenskog. Der gikk det jo greit, sier han og ler.

Greit er en underdrivelse. I 2018 ble det 16 mål på 25 kamper, mens det på 19 kamper i 2019 ble spinnville 28 mål. Da hadde Fredrikstad sett nok og kjøpte Alba ut av kontrakten. Siden den gang har det blitt 35 mål og 11 målgivende på 112 kamper på spill i PostNord- og OBOS-ligaen i Plankebyen.

– Jeg var ganske sikker på at jeg endelig skulle få spille i Eliteserien i år, spesielt etter den sesongen jeg hadde fram til sommeren i fjor. Jeg var fast på et lag som suste opp mot opprykk og leverte bra målsnitt på de minuttene jeg spilte. Jeg fikk beskjed om at jeg var et soleklart førstevalg, men så kom Oscar Aga. Jeg ble kalt inn på kontoret og fikk beskjed om at Oscar skulle spille. Hva tror du man tenker da, sier han og fortsetter:

– Jeg kom inn gang på gang og scoret mål, men fikk ikke sjansen fra start. Jeg følte klubben drev med ønsketenkning, at de ville det skulle funke for Oscar. Det gikk på bekostning av meg, og det orket jeg ikke i lengden. Jeg bestemte meg sist sommer at jeg var ferdig etter 2023-sesongen, med tanke på behandlingen jeg fikk. Man kan si at begge parter så det komme. Jeg er på et bedre sted nå, og avgangen fra FFK er ingenting jeg tenker på lenger, sier han.

Veien videre

– Er det surt å ikke ha spilt i Eliteserien i Norge?

– Nå er ikke Eliteserien akkurat Premier League, for å si det sånn. Det er gøy å si at man drømmer om spill i Eliteserien, for jeg føler jeg har noe uoppgjort i Norge. Jeg har stått opp fra de døde gang på gang, og motbevist folk gang på gang, men jeg mangler å vise meg fram på det øverste nivået i Norge. Det er ingen drøm, men jeg vil vise alle som tvilte at jeg kan, sier han.

– I Vålerenga da eller?

– Vålerenga kommer alltid til å ha en spesiell plass i hjertet mitt, og man ser at de driver klubb på en helt annen måte nå enn da jeg var ung. Drømmescenarioet er jo å returnere til VIF en dag, og få vist hvem Riki Alba virkelig er, avslutter 28-åringen som fyller 29 år om én uke. (Lørdag 2. mars).

