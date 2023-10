Mesterligadrømmen brast for VIF – Real Madrid for sterke på Intility

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Vålerenga tapte 2-1 i Madrid for en uke siden, og dermed var oppgaven enkelt foran returoppgjøret hjemme på Intility onsdag. VIF måtte score minst ett mål mer enn Real Madrid for å tvinge frem ekstraomganger og eventuelle straffer, eller bare vinne med to mål for å gå videre.

I Madrid var det Karina Sævik som hadde karantene, men hjemme på Intility var hun klar igjen. Derimot pådro Mimmi Löfwenius seg karantene i den kampen, og måtte derfor se onsdagens returoppgjør fra tribunen. Det gjorde også Janni Thomsen som fortsatt er skadet, og dermed starter Elise Thorsnes igjen som stopper.

Vålerenga gikk positivt til verket og presset Real Madrid ganske hardt fra start, og tvang med det frem flere brudd og mer uro i gjestenes bakre rekker enn de klarte fra start i Madrid. Det førte også til at Selma Pettersen kom seg til skudd etter bare et par-tre minutter, men skuddet hennes strøk over.

Les flere saker om VIF-damene

Tvedten i tverrliggeren

Det første kvarteret var langt mer åpent i Oslo enn det var i Madrid, selv om det også denne kampen var gjestene fra den spanske hovedstaden som trillet mye ball. Real ropte på straffespark etter at et innlegg gikk helt over til motsatt side, og når Ylinn Tennebø kastet seg over for å blokkere traff ballen henne. Dommer vinket spillet videre, og det så egentlig greit ut.

Etter halvspilt omgang fikk Vålerenga frispark fra rett utenfor 16-meteren, etter at en Real Madrid-spiller blokkerte Selma Pettersens skudd. Olaug Tvedten sto klar for å ta det, og smelte ballen rett i tverrliggeren over hodet på Real Madrids keeper Misa Rodriguez så det gikk et gisp over stadion.

Like før halvtimen var Tvedten på farten igjen, da hun driblet av et par Real Madrid-forsvarer og kom seg til avslutning fra like utenfor 16-meteren. Skuddet strøk utenfor motstatt stolpe, men igjen avslørte VIF-spillerne at gjestene fra Madrid har defensive svakheter.

[ Slik skal VIF slå ut Real Madrid: – Må ha en maksprestasjon. Og litt flaks ]

Real Madrid opp i ledelsen

I motsatt ende av banen er de imidlertid langt bedre, og dessverre for Vålerenga gikk Real Madrid rett opp og scoret etter Tvedtens store sjanse. Målet kom etter en lang ball opp, der VM-sensasjon Linda Caicedo holdt Ylinn Tennebø unna og fikk lagt ballen igjen til Sandie Tolleti. Hennes skudd gikk via en Vålerenga-spiller og forbi Jalen Tomkins og i mål.

Det siste kvarteret skjedde det mindre foran målene, og det var mer en stillingskrig der begge lagene kjempet om å kontrollere ballen. Vålerenga var fullt på høyde før pause, og viste at de var kapable til å både skape sjanser og score. Noe de måtte gjøre to ganger etter pausen for å gå videre.

Etter pause fortsatte kampen i mye av det samme sporet. Begge lag spilte ballen rundt og prøvde å finne åpninger, mens spesielt Vålerenga var veldig gode i presspillet sitt som gjorde at Real Madrid aldri fikk tid til å starte med det ballbesittende pasningsspillet sitt.

Sandie Toletti jubler etter 1-0 scoringen mot Vålerenga, som langt på vei sendte Real Madrid til mesterligaens gruppespill. (Cornelius Poppe/NTB)

[ Millioner på spill for VIF før møtet med Real Madrid: – Koster å konkurrere ]

Madrid punkterte kampen

Etter omlag timen spilt begynte det å sprekke opp litt bak hos Vålerenga, som gjorde at Real Madrid kom seg til et par sjanser. Først ved Naomie Feller, som ble nydelig spilt igjennom. Real Madrid-spissen kom litt skrått på mål, og skjøt utenfor den motsatte stolpen. Like etter reddet Tomkins skudd fra 16-meteren.

Fem minutter senere støtet VIF-kaptein Ingibjörg Sigurdardottir fint opp for å bryte et utspill bakfra, og tok med seg ballen opp mot 16-meteren. I stedet for å skyte sendte hun ballen til Felicia Rogic inne i gjestenes boks, men VIF-spissen fikk ikke nok kraft i avslutningen.

I stedet var det gjestene fra Madrid som punkterte kampen like etterpå. Real Madrid kom seg til innlegg som endte opp på bakerste stolpe etter at Linda Caicedo bommet på ballen. Den trillet i stedet til Hayley Raso som skjøt, Tomkins ga retur og den returen skjøt Naomie Feller i mål via hofta til Michaela Kovacs.

[ Vålerenga kjempet seg til greit utgangspunkt tross tap i Madrid ]

Vålerengas mesterligadrøm over

Selv om kampen var nokså død og begravet med tre mål bak og bare et kvarter igjen, ga ikke Vålerenga opp av den grunn. Thea Bjelde viste gode dribleferdigheter på midten, kjørte en tofotsdragning og kom seg til skudd fra 20-22 meters hold. Dessverre for Vålerenga gikk skuddet rett på keeper.

Karina Sævik viste også frem sine gode dribleferdigheter, da hun fintet Madrid-stopper Rocio Galves både en og to ganger før hun la inn. Innlegget headet Lina Klech tilbake igjen i feltet, og der var Elise Thorsnes som har blitt flyttet opp som spiss, men hennes avslutning ble blokkert like foran mål.

Real Madrid hadde en heading i tverrligger like før vi gikk inn i overtiden, og på overtid var de også nære på å sette inn kampens tredje mål. Det gjorde de også, dypt inne i overtiden, da Athaena del Castillo ble spilt fri og rundet keeper Jalen Tomkins og fastsatte sluttresultatet til 3-0.

Dermed er europaeventyret over for denne gang for Vålerenga, som leverte to gode kamper mot et Real Madrid-lag som var hakket bedre. Nå blir det å rette fokus tilbake til Toppserien og kampen om seriegullet. Der er neste kamp borte mot Lyn, på Kringsjå, førstkommende søndag.

[ Ett strålende angrep var nok til å sikre VIF seieren mot tabelljumboen ]

---

Kampfakta

Champions League playoff-runde, kamp 2

Vålerenga – Real Madrid 0-3 (0-1)

Intility Arena, 6341 tilskuere

Mål: 0-1 Sandie Tolleti (29.), 0-2 Naomie Feller (68.), 0-3 Athaena del Castillo (90.)

Gule kort: Naomie Feller, Real Madrid.

Dommer: Alina Peşu, Romania

Vålerenga (3-5-2): Jalen Tomkins – Ingibjörg Sigurdardottir, Elise Thorsnes, Michaela Kovacs (Ane Jørgensen fra 90.) – Ylinn Tennebø (Lina Klech fra 86.), Olaug Tvedten (Ronja Arnesen fra 86.), Linn Vickius (Stine Brekken fra 76.), Thea Bjelde (Malin Sunde fra 86.), Selma Pettersen – Felicia Rogic, Karina Sævik.

---