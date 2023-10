Slik skal VIF slå ut Real Madrid: – Må ha en maksprestasjon. Og litt flaks

Forrige onsdag var Vålerenga i Madrid for å måle krefter mot storlaget Real Madrid i mesterligakvalifiseringen. 1-2-tapet gjør at sjansene er til stede i returmøtet, som finner sted onsdag 19.30 på Intility Arena. Sammenlagtvinneren vil kvalifisere seg for Champions Leagues gruppespill.

Generalprøven før en av de viktigste kampene i klubbens historie fant sted på samme bane lørdag ettermiddag, da Avaldsnes ble slått 1-0. VIF imponerte ikke, noe trener Nils Lexerød var skuffet over etter triumfen.

Lexerød, som tidligere har vært trener for Kvik Halden, Norge J19 og Norge U23, mener det vanskelig å rangere om kampen blir den største så langt i hans trenerkarriere.

– Det å spille sånne kamper er ikke det som er den genuine drivkraften min som trener. Men for all del – det blir en veldig kul kamp. Det er det ingen som helst tvil om, sier Lexerød til Dagsavisen.

– Finne balansen

For Lexerød handler det om å ha en god kampplan og finne en balanse mellom å angripe på en kontrollert måte, sånn at Vålerenga kan få målene de trenger, uten at de åpner seg for mye defensivt og gir Real Madrid for mye plass å spille i.

– Da kan de komme til å spille oss ut. Vi har 90 minutter på oss til å score det målet vi trenger, for å få det til å gå til ekstraomganger. Så vi må ha en maksprestasjon. Og litt flaks. Vi må få kampen dit at med litt flaks, så går det vår vei. Da må vi først sørge for at det blir jevnt, sier Lexerød.

Stine Brekken scoret kampens eneste mål i generalprøven mot Avaldsnes, og kom innpå mot slutten i Madrid. Hun sier det var stort å spille på Estadio Alfredo Di Stefano stadion, som også var Real Madrid-herrenes hjemmebane mens Santiago Bernabeau ble oppusset. Banen brukes nå av damelaget og har plass til 6.000 tilskuere. Mot Vålerenga var det over 2.000 på tribunen.

– Det var veldig fett! Det var en strøken gressmatte og mange på tribunen, så det var en opplevelse jeg nøt der og da, og noe jeg ikke glemmer med det første. Det er noe av det største jeg har opplevd på en fotballbane, så det var definitivt veldig kult, forteller Brekken til Dagsavisen.

Stine Brekken har fått mye mesterligaerfaring denne høsten, både hjemme på Intility og i Madrid. Nå håper 18-åringen så mange som mulig møter opp for å støtte dem i returoppgjøret mot Real Madrid onsdag. (Rodrigo Freitas/NTB)

- Utnytte sjansene godt

18-åringen tror på en tøff kamp mot den spanske giganten, som er mulig å vinne.

– Vi må omstille oss, det er klart. Det blir en helt annen kamp enn mot Avaldsnes. Vi må legge en god strategi og kampplan inn mot den kampen mot Real Madrid, sier Brekken.

– Hvordan var det å spille mot dem?

– Vi fikk fort kjenne på nivået de innehar og hvor fort det gikk med dem. De er veldig gode, men det var gode erfaringer å ta med seg. Hele laget må jobbe sammen. Det blir nok litt mer defensivt i denne kampen. Vi må nok heller satse på å få et par gode sjanser, og utnytte dem til å få oss en scoring, forteller midtbanespilleren.

Fornøyd defensivt

Lexerød mener forsvarsspillet fra den første kampen i Madrid var solid fra Vålerenga-damene.

– Forsvarsspillet vi hadde i den kampen frustrerte Real Madrid. Det sier sitt at de byttet fem spillere og gjorde om på planen. I tillegg tok de mange dårlige avslutninger. Det skal vi absolutt ta med oss videre. Vi må nok i perioder forsvare oss på samme måter i hjemmekampen, men vi håper også at vi kan ha mer ball og true Real Madrid mer, utover enn bare kontringer, sier han.

– Hvilken følelse satt du igjen med etter 1-2?

– Følelsen etter kampen var at vi traff veldig godt i forsvarsspillet vårt. Vi klarte å demme opp for mange av problemene Real Madrid kunne sette i stand for oss. Vi klarte å nøytralisere de fleste gode individualistene de har. Det blir like viktig i hjemmekampen. Real er individuelt veldig gode, så vi må ikke gi dem for mye tid og rom med ball, sier Lexerød og fortsetter:

– De har svakheter i forsvar, og det så vi tendenser til sist uke. De sliter med baller i bakrom, og det må vi utnytte. Vi har også sett at om vi klarer å spille av det første pressleddet, på et underlag vi kjenner, kommer vi nok til å ha ballen en del. De er ikke alltid så godt organiserte i forsvarsspillet sitt, forteller VIF-treneren.

Klar oppfordring

Både Lexerød og Brekken har følgende oppfordring til dem som er usikre på hva de skal gjøre onsdag kveld.

– Det blir en veldig artig kamp! Det er jo tross alt en avgjørende kamp om gruppespill i Champions League – og Real Madrid kommer på besøk. Det kommer til å bli show, så folk må komme, sier Brekken.

– Fyll Intility og gi oss støtte! Det er en av de kuleste kampene Vålerengas damelag kommer til å spille. Det er ikke ofte man er i posisjon til å slå ut et lag som Real Madrid, så folk må komme, avslutter Lexerød.

