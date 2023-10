Millioner på spill for VIF før møtet med Real Madrid: – Koster å konkurrere

Oslo-laget tapte 2-1 i det første oppgjøret på spansk jord, og tabelltoeren i Toppserien er dermed avhengig av seier for å kunne avansere til puljespillet i mesterligaen.

Det vil i så fall bety betydelige økonomiske midler for klubben. Seier i playoffen mot Real Madrid gir 100 000 euro, mens avansement til mesterligaens gruppespill vil bety 400 000 euro. I bruttokostnader vil sportslig suksess onsdag totalt gi i underkant av 5,8 millioner kroner.

– Alle monner drar, så det er selvfølgelig et viktig bidrag. Likevel kan man si at man fortsatt bare er i forstadiet. Når man eventuelt klarer å kvalifisere seg til et gruppespill, handler det om å klare å ta poeng der. Der ligger også de store pengene. Det koster å konkurrere på dette nivået, sier klubbdirektør Harriett Rudd i VIF til NTB.

Det er imidlertid ikke snakk om «blanke» kroner. Rudd påpeker at det skal dekke en del kostnader, eksempelvis reiseutgifter.

– Investeringene må gjøres i forkant

Videre er klubbdirektøren klar på at det kreves investeringer i norsk kvinnefotball for å stabilisere seg på et internasjonalt høyt nivå.

– Hva skal til for å etablere seg på dette nivået?

– Vi er nødt til å investere i trenerteam og i troppen for å ha evnen til å konkurrere på et stabilt høyt nivå. De investeringene må gjøres i forkant, sier Rudd.

– Jeg tror det handler om to ting. Det ene er å bygge toppklubb-miljøer som klarer å konkurrere på et internasjonalt nivå. Samtidig må man se det langsiktige bildet, og jobbe med å få frem flere unge jenter som kan bli neste generasjons profesjonelle fotballspillere, legger klubbdirektøren til.

[ Slik skal VIF slå ut Real Madrid: – Må ha en maksprestasjon. Og litt flaks ]

Konkurrerer på tre fronter

Etter onsdagens mesterligakamp mot Real Madrid, venter noen avgjørende uker på tampen av sesongen for VIF. Hjemme i Toppserien kjemper de blåkledde en innbitt gullkamp med Rosenborg. Med fire kamper igjen skiller det ett poeng i favør trønderne.

Rivalene møtes i Trondheim i siste serierunde, før de uken etter skal gjøre opp om NM-gullet på Ullevaal.

– Vi er veldig fornøyde med å konkurrere på tre fronter, og det er viktig for oss å lykkes. Samtidig bygger vi et langsiktig prosjekt, understreker Rudd.

Hun tror klubben har muligheten til å bite godt fra seg mot spansk motstand onsdag.

– Real Madrid er et godt lag, men vi har alle muligheter. Vi er veldig fornøyd med resultatet i første kamp og tror dette blir en underholdende kamp. Det var gøy i Madrid, så det blir helt topp å få dem hit.

[ Vålerenga kjempet seg til greit utgangspunkt tross tap i Madrid ]

[ Møter ubeseirede verdensmestere – dette venter VIF i Real Madrid ]