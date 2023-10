Ett strålende angrep var nok til å sikre VIF seieren mot tabelljumboen

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Etter å ha møtt den kanskje tøffeste motstanden i klubbens historien i midtuka da Vålerenga møtte Real Madrid, var det en helt annen test som ventet hjemme på Intility lørdag. Bunnlaget Avaldsnes måtte slås for å holde trykket oppe på Rosenborg i kampen om seriegullet.

Etter karantenen mot Real Madrid var Karina Sævik tilbake på topp, mens Guro Pettersen tok tilbake keeperplassen fra Jalen Tomkins. På midten fikk Stine Brekken og Ronja Foss Arnesen muligheten, mens Elise Thorsnes fortsatte i midtforsvaret mot Toppseriens bunnlag, Avaldsnes.

Som ventet var det Vålerenga som tok tak i det fra start, og som hadde ballen mest innledningsvis. Det første kvarteret ble det imidlertid mest nesten for VIF, med et par blokkerte skudd og en corner som det ikke ble noe av. Kontrasten fra Madrid-møtet kunne knapt vært større, da kampbildet var snudd på hodet.

Strålende angrep ga VIF ledelsen

Stine Brekken fikk et brukbart skuddforsøk etter halvspilt omgang, men stortalentet dro skuddet et par meter utenfor fra kanten av 16-meteren. Karina Sævik kom også til skudd fra kanten av 16-meteren etter halvtimen spilt, men skuddet gikk rett i klypene på gjestenes keeper Siri Ervik.

Vålerenga hadde veldig mye ball, men de klarte ikke å skape noen store sjanser. Avaldsnes forsvarte seg godt og kompakt, men du satt med en følelse av at hvis Vålerenga satte opp tempoet litt var det store nok flater å utnytte for å skape sjansene de trengte til å score, og akkurat det skjedde like før pause.

Vålerenga spilte ballen inn i midten, før Mimmi Löfwenius vendte opp og slo ballen ut i korridoren til Ronja Arnesen som hadde gått på løp i bakrom. Hun nådde ballen like før den gikk ut og slo den ut igjen til Olaug Tvedten, som slo ballen inn i feltet der Stine Brekken bredsidet inn ledermålet.

Vålerenga kontrollerte inn

Tvedten var frempå igjen hun like etter pausen med et skudd fra like utenfor 16-meteren, men skuddet ble reddet av Avaldsnes keeper. Ervik ga imidlertid en småfarlig retur, men klarte å fange den selv før Ylinn Tennebø rakk bort for å snappe opp ballen.

Den andre omgangen fortsatte der den første slapp, med et Vålerenga-lag som hadde masse ball og trillet mye i bakre rekker før de prøvde å finne kombinasjoner eller åpninger i Avaldsnes-forsvaret. Som før hvilen skjedde det bare sporadisk, mens VIF hadde en del innlegg og skudd som ble blokkert.

Inn i det siste kvarteret hadde ikke kampbildet endret seg mye. Vålerenga jaktet scoring nummer to, mens Avaldsnes forsvarte seg og prøvde seg på kontringer de få gangene muligheten bød seg. Minuttet før slutt satte Mimmi Löfwenius ballen i nettet, men ble avblåst for offside.

Vålerenga hadde i det hele tatt ganske god kontroll på de tre poengene, og med Rosenborgs poengdeling hjemme mot Stabæk er det nå bare ett poeng opp til trønderne med fire runder igjen. Vålerengas neste kamp nå er hjemme mot Real Madrid i returoppgjøret i mesterligaen på onsdag, før det er byderby mot Lyn som har fått lov til å vende hjem til Kringsjå søndag 22. oktober.

---

Kampfakta:

Toppserien, runde 23

Vålerenga – Avaldsnes 1-0 (1-0)

Intility Arena, 404 solgte billetter

Mål: 1-0 Stine Brekken (44.)

Gule kort: Sandra Østenstad, Avaldsnes

Dommer: Sarah Fatemeh Zangeneh (Kongsberg IF)

Vålerenga (3-5-2): Guro Pettersen – Michaela Kovacs (Selma Pettersen fra 59.), Elise Thorsnes, Ingibjorg Sigurdardottir – Ylinn Tennebø, Olaug Tvedten (Thea Bjelde fra 75.), Linn Vickius (Felica Rogic fra 59.), Stine Brekken, Ronja Foss Arnesen (Lina Klech fra 90.) – Karina Sævik, Mimmi Löfwenius.

---