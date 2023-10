Vålerenga kjempet seg til greit utgangspunkt tross tap i Madrid

Etter straffeseieren over Celtic i miniturneringen på Intility for omtrent en måneds tid siden, har VIF-damene ventet på denne dagen. Den første av to kamper mot Real Madrid som skal avgjøre om Vålerenga når mesterligaens gruppespill for første gang i klubbens historie.

På Alfredo di Stefano stadion i Madrid startet det på verst tenkelig måte for Vålerenga, med et tidlig baklengs. Trener Nils Lexerød snakket til Dagsavisen før kampstart at det viktigste i kampen var korte avstander og at spillerne hjalp hverandre med å nekte Real Madrids teknisk gode spillere rom. Alt det feilet omtrent på første forsøk.

Athenea del Castillo fikk enormt med rom og tid, da hun stoppet en ball i bakrom omtrent på dødlinjen og fikk all verdens med tid på å slå inn. Innlegget var ikke spesielt bra, men VIF-keeper Jalen Tompkins feilberegnet nok ballens bue litt og ga en retur. Den gikk rett ut i feltet, der Claudia Zarnoza fikk stå helt upresset på fem meter og bredside inn vertenes ledermål.

VIF utlignet ut av ingenting

Vålerenga kom til kampen med Karina Sævik suspendert, og Janni Thomsen fortsatt skadet i likhet med Elizabeth Pechersky og angriperne Mawa Sesay og Runa Lillegård. Ylinn Tennebø er tilbake og gikk rett inn i lagoppstillingen, der Elise Thorsnes fortsatt vikarierte på stopperplass mot Real Madrids verdensklasseangripere.

Der Vålerenga var best på tribunen fra start, var det stort sett bare Real Madrid på banen. VIF fikk en corner tidlig i kampen, men Real Madrid var litt raskere, kjappere i tankegangen og bedre teknisk slik at de ofte var det lille steget eller to foran i åpningen på kampen. Det gjorde at vertene også fikk satt inn et godt trykk med mye ballinnehav, og kom seg til flere skuddmuligheter det første kvarteret.

Etter 25 minutter med konstant trykk fra Real Madrid, der Vålerenga stort sett lå på 25 meter og inn for å forsvare seg kom det en utligning ut av ingenting. Jalen Tompkins slo en lang ball oppover etter en offside, og etter en hodeduell midt på Madrids banehalvdel falt ballen til Felicia Rogic. Hun vant en duell med en Madrid-stopper og kom til skudd fra omlag 16 meters hold. Det skuddet klarte ikke Misa Rodriguez å holde ute, og dermed var det 1-1.

Slik så det ut etter utligningen! pic.twitter.com/FZHcpghcqW — Vålerenga Fotball Kvinner (@VIFDamer) October 11, 2023

VIF farlige tross Real-press

Vålerenga-trener Nils Lexerøds analyse før kampen var et lag med sterke offensive kvaliteter, men som hadde defensive svakheter det var mulig å utnytte. I tillegg var det viktigste å sideforskyve godt med hele laget, og det var nøyaktig det som skjedde de første 35 minuttene på Alfredi di Stefano stadion i Madrid.

Vertene hadde nemlig ballen nesten hele tiden, men etter å ha scoret tidlig i kampen skapte vertene ingen enorme muligheter i åpent spill. Det ble mye innlegg og cornere, men ingen store muligheter før ballen falt ned til Signe Bruun ti minutter før pause. Dansken, med scoring i tre kamper på rad, trakk av raskere enn Lucky Luke, men heldigvis for Vålerenga gikk avslutningen like utenfor.

Real Madrid fortsatte å beleire Vålerenga, men det var faktisk gjestene fra Oslo som skapte de farligste sjansene med lange baller inn i bakrom på Mimmi Löfwenius. Et par minuter før pause kom Löfwenius alene med keeper, men chippen hennes var ikke følsom nok, og Rodriguez i Real-buret klarte å redde.

Ny baklengs rett før pause

Minuttet senere var det VM-sensasjonen Linda Caicedo som var på farten. 18-åringen viste fram sin gode teknikk og skaffet seg plass til å skyte fra like utenfor 16-meteren. Tompkins reddet, men på den påfølgende corneren steg Rocío Gálvez opp og slo både Elise Thorsnes og Löfwenius i hodeduell for å stange Real Madrid opp i ny ledelse.

På overtid kunne Real også fått med seg 3-1 inn i garderoben, da Jalen Tompkins ga en retur på et skudd fra utenfor 16-meteren. Den plukket Atheana del Castillo opp, men Elise Thorsnes hadde smart nok plassert seg på streken og ble truffet av skuddet før Tompkins kastet seg over ballen og sørget for at det bare var 2-1 til pause. Etter en omgang der Real Madrid hadde ballen hele tiden, mens Vålerenga kontret.

Femten minutter senere startet den andre omgangen identisk med den første, da Real Madrid hadde ballen langt inne på VIFs banehalvdel, mens Vålerenga la seg lavt i 5-4-1 og forsvarte seg. Det gjorde de også ganske bra, da det før pause kun var på to innlegg Real Madrid scoret, og ikke på kombinasjoner.

Vålerenga forsvarte seg godt

Etter et nytt kvarter med Real Madrid-dominans uten enorme sjanser, fikk Mimmi Löfwenius plutselig nok en sjanse alene med keeper. Denne gang etter at Olaug Tvedten kastet seg inn og fikk taklet ballen til Löfwenius i en knallhard duell på midtbanen. Löfwenius brukte musklene og løp fra Madrid-stopperne, men under press skjøt VIF-spissen utenfor fra rundt 16 meters hold.

Fem minutter senere kom nok en Real Madrid-mulighet etter et innlegg som Tompkins ga retur på. Den falt til Caicedo som skapte litt panikk, men Tompkins reddet det første forsøket, før den returen snek seg over mål. Det skjedde egentlig ganske lite etter hvilen, da Real presset og Vålerenga forsvarte seg godt.

Ti minutter før slutt sprakk det litt opp for VIF, da Maite Oroz dempet ballen på brystet og smalt den i tverrliggeren på en Ole Gunnar Solskjær-aktig måte mot Aserbajdsjan. Linda Caicedo plukket opp returen, men som litt tidligere i kampen gikk hennes forsøk mot den lengste stolpen like over.

Brukbart utgangspunkt for Vålerenga

Real Madrid byttet stadig vekk innpå nye landslagsspillere for å sette Vålerenga under stadig mer press, men laget som er ubeseiret i den spanske ligaen så langt denne sesongen, skapte ikke voldsomt mange store sjanser etter pause. Selv med nokså slitne bein på Vålerenga-laget, klarte gjestene fra den norske hovedstaden å holde vertene fra den spanske hovedstaden fra livet.

Vålerenga fikk et nokså billig mål mot seg etter bare fire minutter, men reiste seg mesterlig og leverte en solid forsvarskamp. Det gjorde at det endte med 2-1-seier til Real Madrid, som gjør at håpet om et historisk gruppespill i mesterligaen lever i beste velgående for Vålerenga.

Returkampen går av stabelen på Intility klokken 18.30 onsdag 18. oktober.

Kampfakta

Mesterligaen playoff-runde, kamp 1

Real Madrid – Vålerenga 2-1 (2-1)

Estadio Alfredo Di Stefano,

Mål: 1-0 Claudia Zornoza (4.), 1-1 Felicia Rogic (27.), 2-1 Rocío Gálvez (44.)

Gule kort: Mimmi Löfwenius, Jalen Tompkins, Vålerenga.

Dommer: Sabina Bolic, Kroatia

Vålerenga (5-4-1): Jalen Tompkins – Ylinn Tennebø, Elise Thorsnes, Ingibjörg Sigurdardottir, Michaela Kovacs, Selma Pettersen – Thea Bjelde, Olaug Tvedten (Lina Klech fra 89.), Linn Wickius, Felicia Rogic (Stine Brekken fra 77.) – Mimmi Löfwenius.

---