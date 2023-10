3.div: To rekruttnedrykk og ustoppelige Ferrer jakter toppscorertittel

Ulrik Ferrer scoret fire nye mål, mens Skeid-rekruttene tok et langt steg mot fornyet kontrakt. Nordstrand vant endelig en kamp igjen, mens Oppsal ble senket av en utlånt Nordstrand-spiss. Det skjedde sedvanlig mye også i lørdagens 3. divisjonsrunde.

AVDELING 1

SKJETTEN – FRIGG 0-6 (0-2): Etter lørdagens kamp er Frigg nå oppe i 87 mål på 24 kamper, men til tross for over 3,5 mål i snitt per kamp er laget langt unna opprykk. Det opprykket sikret Lysekloster i forrige runde, og mye av grunnen til det er at de har sluppet inn 24 mål mindre enn Frigg. Lagene har lik målforskjell, men har altså kommet dit på to svært forskjellige måter.

Borte mot Skjetten var det Ebrimah Sawaneh som sendte Frigg i ledelsen etter et knapt kvarter, før Ulrik Ferrer doblet ledelsen etter en halvtimes spill. Det var også stillingen til pause, før Ferrer puttet ytterligere to ganger til 3-0 og 4-0. Stian Barane la på til 5-0 med 20 minutter igjen, før Ferrer fastsatte sluttresultatet til 6-0 med sin fjerde scoring for dagen. Det betyr at målmaskinen nå er oppe i 36 mål så langt, og med det er han to mål foran Eiks Julius Myrbakk og tre foran sin gamle lagkompis Vital Kaba i kampen om å bli toppscorer i 3. divisjon denne sesongen.

SKEDSMO – ULLERN 2 8-0 (5-0): En drøye ti minutters kjøretur lenger nord gikk det ikke like bra med Ullern-rekruttene i sin kamp, da de tapte med hele 8-0. Med to kamper igjen å spille forseglet denne kampen ikke bare Ullern-rekruttenes skjebne, men også skjebnen til Grorud 2 som spiller søndag.

Skedsmo scoret to ganger før det var spilt 20 minutter, før de scoret ytterligere tre mål de siste ti minuttene før pause. Etter pause kom det et kjapt mål til, før kampens to siste mål kom ti minutter før slutt. Skedsmo sikret ikke sin egen plass med lørdagens 8-0-seier, men de sørget for at verken Ullern-rekruttene eller Grorud-rekruttene kan ta dem igjen med sine 25 poeng.

LOKOMOTIV OSLO – FANA 0-1 (0-0): Loket tok i mot topplaget Fana, som lå på fjerdeplass før lørdagens kamper, på Norges idrettshøgskole. Etter kun én seier på de siste åtte kampene, tilbake til midten av august, har Lokomotiv Oslo heller ikke matematisk berget plassen denne sesongen. Hvis Gneist slår nedrykkede Grorud 2 søndag, er det bare tre poeng ned med to serierunder igjen å spille. Siden Gneist har Lysekloster og Frigg igjen, skal nok Loket berge plassen nesten uansett hvordan de selv gjør det i sine to avsluttende kamper mot Sandviken og Gjelleråsen.

Lokomotiv Oslo hadde et forsøk som gikk i tverrligger før pause, i en omgang der både vertene og gjestene fra Bergen hadde sine muligheter til å score. Også etter hvilen hadde begge lag sine sjanser for å ta med seg alle tre poengene, men avgjørelsen skulle ikke falle før fem minutter før slutt. Og det var en gavepakke av dimensjoner, da Lokets Sondre Nordhagen ikke klarte å dempe en ball like utenfor egen 16-meter. Den ble snappet opp av Bendik Engen, som sendte lagkompis Tim Nilsen alene mot mål, og Nilsen satte den kontant i nettmaskene bak Loket-keeper Bror Grøtterud.

GNEIST – GRORUD 2 spilles søndag kl. 15.00. Gneist må vinne for å ha et håp, mens Grorud-rekruttene allerede har rykket ned.

AVDELING 6

LØRENSKOG – SKEID 2 1-0 (1-0): Også Skeid-rekruttene har vært i ganske dårlig form denne høsten, med kun én seier på de siste sju. Til forskjell fra A-laget kommer Skeid-rekruttene høyst trolig til å berge plassen, da laget nå trenger kun ett poeng til for å sikre ny kontrakt for egen kjøl. Hvis Tromsø 2 ikke skulle vinne sin kamp mot Mjølner søndag, vil det også bety ny kontrakt for Skeid-rekruttene i 3. divisjon.

På Lørenskog lørdag kom det som skulle vise seg å bli den avgjørende scoringen allerede etter et kvarters spill. Lørenskog slo inn i Skeid-boksen, der det ble fryktelig mye klabb og babb og Skeid-spillerne ikke fikk klarert. Ballen spratt litt hit og dit, før Strahinja Latkovic fikk satt den i mål. Skeid-rekruttene spiste seg inn i kampen, og hadde sin beste periode rett etter hvilen, men klarte aldri å finne et utligningsmål.

NORDSTRAND – FLØYA 3-2 (1-1): Nordstrand har denne høsten vært mest opptatt av å sikre opprykket for rekruttlaget, som de klarte med bravur. Det har gjort at resultatene til A-laget har vært litt så som så, og før Fløya-kampen hadde laget gått fem kamper uten seier. Uten at det har så mye å si for Nordstrand, som i beste fall kan bli nummer tre på tabellen.

På Niffen skjøt Nidal Loulanti i stolpen etter 20 minutters tid, før Rahul Sharma ga vertene ledelsen ti minutter senere. Målet kom etter et langt oppspill fra keeper som ble stusset videre, og Sharma brøytet seg vei og scoret sikkert alene med keeper. Fløya utlignet på langskudd fra like utenfor 16-meteren rett før pause, før Nordstrand tok tilbake ledelsen like etter pause da Edward Kling løp fra gjestenes forsvarere og scoret etter ny ball i bakrom.

Scott Fitzgerald utlignet for Fløya med sin andre scoring for kampen kvarteret før slutt, da han var først på en retur fra Nordstrand-keeper Jonathan Reiersen inne i feltet. Men der Nidal Loulanti traff stolpen tidlig i kampen, var Nordstrands driblefant heldigere da han dro seg innover i boksen og satte inn det avgjørende målet tre minutter på overtid. Dermed fikk Nordstrand seg endelig en ny seier.

SARPSBORG 2 – OPPSAL 3-1 (1-1): Oppsal berget plassen med sine tre strake seiere i september, og har jaktet litt på å ta igjen Nordstrand denne høsten. Før møtet med Sarpsborg-rekruttene stod laget med to tap, og i møtet med et kraftig forsterket Sarpsborg-lag ble det nok et tap for gjengen fra Trasop.

Sarpsborg mønstret flere fra A-stallen, i tillegg til at Nordstrand-utlånte Oliver Midtgård startet på topp. Midtgård stod med 14 mål på 16 kamper for Nordstrand, før han ble lånt ut til Sarpsborg. Der har det blitt nøyaktig 0 minutter i Eliteserien, men med sine to mål mot Oppsal lørdag har han bidratt mot det som var målet da han ankom, nemlig at Sarpsborgs rekruttlag skulle holde plassen.

Yazdani Kamara scoret sitt åttende mål på ti kamper da han stusset inn utligningen etter Midtgårds første mål, som også det var på en heading. Isak Bahtijaragic bredsidet inn 2-1 to minutter etter pause, før Oliver Midtgård punkterte kampen med sin 3-1-scoring like over timen spilt.

KFUM 2 – SKÅNLAND spilles søndag 15.30. Med seier i den kampen sikrer Vegard Lund Nes’ mannskap ny kontrakt i 3. divisjon.

---

Runde 25

Avdeling 1:

Søndag 22. oktober kl. 13.00: Grorud 2 – Os (Grorud), Frigg – Gneist (Tørteberg), Ullern 2 – Skjetten (CC Vest), Sandviken – Lokomotiv Oslo (Åsane Arena).

Avdeling 6:

Søndag 22. oktober kl. 13.00: Hammerfest – KFUM 2 (Hammerfest), Oppsal – Lørenskog (Trasop), Sarpsborg 08 – Nordstrand (Sarpsborg), Skeid 2 – Fløya (Nordre Åsen).

---