3. divisjon: Frigg fikk en leksjon i opprykksfesten. Bunnlagene vant

Det er bare å gratulere Lysekloster sør for Bergen med opprykket til 2. divisjon. Også denne runden i 3. divisjon ble innholdsrik. Den avsluttes mandag.

Avdeling 1

LYSEKLOSTER – FRIGG 6–2 (2-2): De to topplagene møttes i solskinnet lørdag formiddag, men med 13 poengs avstand på tabellen var det dessverre ikke spenning om opprykket. Tvert imot, det skulle feires etter kampen. Men det er kamp om toppscorertittelen! Friggs Ulrik Ferrer (31) mot hjemmelagets Alexander Dang (29). Lysekloster hadde bare ett tap på hjemmebane i år, og Frigg ville gi dem det andre. Og det startet fint da Ebrima Sawaneh sendte Frigg i ledelsen etter et drøyt kvarter. Han ble fint frispilt inne i feltet, rundet keeper og trillet ballen i mål. Litt imot spillets gang. Men så presenterte Alexander Deng seg for første gang i denne kampen og utlignet etter 27 minutter da han etter et brudd på midtbanen kom fri til høyre og skjøt hardt i hjørnet. Da måtte også Ulrik Ferrer vise seg fram og seks minutter før pause sendte han Frigg i ledelsen. Flott entouch-spill der Stian Barane sendte stikkeren til Ferrer som scoret alene med keeper. Men den ledelsen holdt i bare fire minutter da Deng satte 2–2 fra koss hold etter masse rør i Frigg-forsvaret. Sju minutter etter pause gikk hjemmelaget i ledelsen for første gang og derfra og inn så de seg ikke tilbake. Torstein Horneland Hildal ble frispilt og satte inn 3–2. Fra 70 til 81 minutter kom de tre siste scoringene, ett av dem ved toppscorer Deng som dermed er likt med Ferrer på scoringstoppen: 32–32. Kampens pussigste situasjon fikk vi før pause da Friggs Markus Rogde spilte ballen rolig ut over sidelinja fordi han trodde det var en medspiller der. Men det var en kampvert med mørkeblå trøye. Han måtte skifte jakke … Lysekloster feiret opprykket og Frigg-spillerne gratulerte.

ULLERN 2. LAG – GNEIST 4–0 (2-0): Ullern-rekruttene møtte tabellnaboen over dem, og dette var en sekspoengskamp i nedrykksstriden. Da slo Ullern til så det holdt på hjemmebane. Bendik Evensen startet målfesten da han satte 1–0 på straffespark etter 33 minutter, ti minutter senere satte Jacob Francke inn 2–0. Aksel Bay-Larsen (72 min) og Thomas Støfring (78 min) sørget for at avstanden til Gneist ble kuttet til tre poeng (16 mot 19), men de må opp til 22 poeng for sikker plass. Kun tre kamper gjenstår.

GRORUD 2. LAG – SKJETTEN 3–1 (2-0): Det er håp i hengende snøre. Grorud-rekruttene ligger sist i avdelingen, men har et syltynt teoretisk håp om overlevelse etter søndagens seier på hjemmebane. Men da må alt gå deres vei i avslutningen. Det er sju poeng opp til sikker plass og det er ni poeng igjen å spille om. Jacob Barrow og Fredrik Finnøy scoret målene før pause før Thierry Dabove sikret seieren på overtid etter at Skjetten hadde redusert. Neste kamp er borte mot Gneist, et av lagene som må passeres og som ligger fire poeng foran.

Mandag 18.30: Lokomotiv Oslo – Lørenskog.

Øvrige resultater: Gjelleråsen – Skedsmo 6-1, Fana – Os 1–1. Mandag: Sandviken – Stabæk 2. lag.

Tabelltoppen: Lysekloster 63, Frigg 47, Os 43, Fana 42.

Avdeling 6

SKEID 2. LAG – NORDSTRAND 1–1 (0-0): Prestisjeoppgjør på Nordre Åsen mellom to lag som ikke har så mye å spille for. Men for disse to lagene holder det bare å møte opp for å skape en nerve. Etter en målløs første omgang var det Ivar Eftedal som sendte Skeid foran fire minutter etter pause. Edward Nordheim Kling sørget for utligningen midtveis i omgangen. Skeid presset på for seiersmålet, men Nordstrand-keeper Jonathan Reiersen leverte flere kvalifiserte redninger. Den siste på et frispark fra Ulrich Ness fire minutter på overtid. Ingen av lagene kan gå opp eller ned, Nordstrand på 4. plass, Skeid på 8. plass på tabellen der Follo er klare for 2. divisjon neste år.

Mandag 19.00: OPPSAL – KFUM 2. LAG

Øvrige resultater: Mjølner – Follo 3-4, Skjervøy – Sarpsborg 08 2. lag 2-0, Skånland – Lørenskog 1-3, Hammerfest – Asker 3–2 (første seier til Hammerfest!). Mandag: Fløya – Tromsø 2. lag.

Tabelltoppen: Follo 63, Lørenskog 49, Asker 40, Nordstrand 37, Mjølner 37.

FAKTA

Neste serierunde spilles slik:

AVDELING 1:

Lørdag 14. oktober: 13.00: Lillestrøm 2. lag – Sandviken, 15.00: Skjetten – Frigg, Os – Lysekloster, Skedsmo – Ullern 2. lag, Stabæk 2. lag – Gjelleråsen, 15.45: Lokomotiv Oslo – Fana.

Søndag 15. oktober: 15.00: Gneist – Grorud 2. lag.

AVDELING 6:

Lørdag 14. oktober: 13.30: Asker – Skjervøy, Nordstrand – Fløya, 15.00: Lørenskog – Skeid 2. lag, 16.00: Sarpsborg 2. lag – Oppsal.

Søndag 15. oktober: 13.00: Follo – Hammerfest, Tromsø 2. lag – Mjølner, 15.30: KFUM Oslo 2. lag – Skånland.

