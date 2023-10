3. divisjon: To 100-måls-markeringer samme kveld

Her er sammendraget av runden som ble avsluttet mandag kveld:

Avdeling 1

OS – LOKOMOTIV OSLO 0–3 (0-2): Kruttsterk og viktig seier for Lokomotivet som dro til Bergen som en utfordrer. Os kjemper med Frigg om andreplassen i avdelingen. Men her kom sesongens tredje hjemmetap for Os som ble tatt litt å senga av Oslolaget på Kuventræ kunstgress. Ulrik Bjerke headet de hvitkledde i ledelsen etter corner etter 23 minutter. Corneren kom etter at laget hadde misbrukt kampens største sjanse til da. Sondre Meløe sørget for tomålsledelse til pause da han fullførte en perfekt kontring ti minutter før pause. Tolv minutter før slutt pådro Os seg en utvisning etter to gule kort og på det påfølgende straffesparket satte Ulrik Bjerke sitt andre for dagen. Det var Bjørnar Reiten som ble felt helt inne på femmeteren. Dermed er Lokomotiv Oslo oppe på 25 poeng og foreløpig på trygg grunn.

FRIGG – GRORUD 2. LAG 4–1 (2-0): Skulle Ulrik Ferrer få sitt mål nummer 100 for Frigg denne mandags kvelden? Svaret var ja! Han manglet to mål på å nå milepælen og i første spilleminutt satte han den første. Så ballet det på seg mot et Grorud-lag som stilte med flere A-lagsspillere på Tørteberg. Les om Ulrik Ferrers jubelkamp og hans egne reaksjoner her. Frigg kan dessverre ikke rykke opp, men i neste runde møter de serielederen Lysekloster på bortebane. En prestisjekamp om ikke annet.

LILLESTRØM 2. lag – ULLERN 2. lag 4–0 (1-0): Mandagens oppgjør på Skjetten stadion fikk verst tenkelige åpning for de nedrykkstruede bortelaget. Et uheldig selvmål gikk inn i eget nett i andre spilleminutt. Et innlegg etter corner gikk til avslutning fra El Schaddai Furaha via Lars Følstad i eget nett. Pussig nok startet annen omgang nesten på samme vis, men denne gangen var det Furaha som fikk kreditert scoringen. Nye scoringer av Philip Slørdahl og Bård Torgersen Mørch sørget for sikker hjemmeseier på lånt bane. Nedrykkstruede LSK2 kontrollerte inn til en trygg seier og tre viktige poeng slik at Ullern2 blir liggende med sine 13 poeng nest sist. Det motsatte oppgjøret endte med 6–2 seier til Ullern.

Øvrige resultater: Skjetten – Sandviken 1-0, Skedsmo – Lysekloster 0-1, Gneist – Gjelleråsen 1-1, Stabæk 2. lag – Fana 1–4.

Tabelltoppen: Lysekloster 60, Frigg 47, Os 42, Fana 41.

Avdeling 6:

ASKER – OPPSAL 3–0 (3-0): Det ble kort prosess på Føyka kunstgress lørdag. Etter en halvtime hadde hjemmelaget satt tre baller i nettet bak Oppsal-keeper Emil Wilhelmsen Moe. Tapet har ingen stor tabellmessig betydning for Oppsal som ligger trygt forankret midt på tabellen.

KFUM OSLO 2. LAG – MJØLNER 5–0 (3-0): Hva skjedde her? Mjølner var ubeseiret siden slutten av juni, men kom skadeskutt til Ekeberg søndag. KFUM jobber for å berge plassen og alle som satt på benken i A-lagets seier over Kristiansund dagen før, startet oppgjøret her. Dermed var det et sterkt mannskap som tok grep om denne kampen. Sommersigneringen fra Vålerenga, Jones El-Abdellaoui, innledet målfesten etter åtte minutter da han tverrvendte på 16-meteren og sendte ballen opp i vinkelen med venstrebeinet. Kristian Aarstad ble neste målscorer da han sendte et hardt innlegg fra venstre i mål fra fire meters hold. En flott scoring etter 19 minutter. Fire minutter før pause satte samme mann 3–0 da forsvaret rygget og rygget, men Aarstad skjøt rett ned i hjørnet fra 17 meter. Teodor Haltvik ble neste målscorer åtte minutter etter pause da han tok vare på en retur fra keeper etter en lynrask kontring. Mjølner hadde sekunder i forveien ropt på frispark deres vei utenfor Kåffas 16-meter, men dommer lot spillet gå. Dermed kom kontringen og scoringen. Kampen var kjørt og kaptein Sverre Sandal satte den femte da han headet inn innlegget fra Aarstad. 20 sekunder før hadde Sandal et godt langskudd utenfor.

NORDSTRAND – TROMSØ 2. LAG 0–4 (0-2): Etter at Nordstrand forsvant ut av opprykkskampen har det vært mye prøving og feiling med unge spillere hos Nordstrand. Så Tromsøs 2. lag fikk kanskje lettere spill enn ventet søndag. Første baklengs kom etter ti minutter, mens Tromsøs ferske kjøp fra KFUM Oslo, Dadi Dodou Gaye, fikk gleden av å doble ledelsen ti minutter før pause. Det var hans andre mål i år, den første kom for Kåffa i seriekampen mot Moss (seier 4-2). Tromsøs 2. lag er fortsatt fem poeng fra sikker plass, men denne kampen var et løft for dem.

HAMMERFEST – SKEID 2. LAG 0–4 (0-2): Da var det Skeid-rekruttenes tur til å hente seg tre sikre poeng mot avdelingens bunnlag mandag. Og da Daniel Størseth Lunde sendte Skeid i ledelsen etter elleve minutter etter en keepertabbe, var det hjemmelagets baklengs nummer 98! Skulle 99 og 100 komme? Svaret var ja. Det neste kom med et selvmål rett før pause (eller var det Størseth igjen), mens Habib Geir Diallo fikk den tvilsomme (+) geden av å sette inn baklengs nummer 100 etter en snau times spill. Etter lekkert veggspill satte han scoringen fra spiss vinkel. Amir Ali Zamani ble Skeids siste målscorer på overtid da han banket ballen opp i krysset etter å ha blitt frispilt. Hammerfest har tapt alle sine 22 kamper. Skeids rekrutter har dermed 31 poeng på en 7. plass.

Øvrige resultater: Follo – Skjervøy 4-1, Lørenskog – Fløya 2-2, Sarpsborg 2. lag – Skånland 3–0.

Tabelltoppen: Follo 60, Lørenskog 46, Asker 40, Mjølner 37.

FAKTA

Neste serierunde spilles slik:

AVDELING 1:

Lørdag 7. oktober: 13.00: Lysekloster – Frigg, 14.00: Gjelleråsen – Skedsmo, 15.00: Fana – Os.

Søndag 8. oktober: 13.00: Ullern 2. lag – Gneist, 15.00: Grorud 2. lag – Skjetten.

Mandag 9. oktober: 18.00: Sandviken – Stabæk 2. lag, 18.30: Lokomotiv Oslo – Lørenskog 2. lag





AVDELING 6

Lørdag 7. oktober: 15.00: Mjølner – Follo.

Søndag 8. oktober: 12.00: Skjervøy – Sarpsborg 2. lag, 13.00: Skeid 2. lag – Nordstrand, 15.00: Skånland – Lørenskog. 18.00: Hammerfest – Asker.

Mandag 9. oktober: 19.00: Oppsal – KFUM Oslo 2. lag, 19.30: Fløya – Tromsø 2. lag.

