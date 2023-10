Ferrer scoret sitt 100. mål for Frigg: – Betyr så utrolig mye for meg

TØRTEBERG (Dagsavisen): Frigg er blant lagene som scorer flest i hele landet. Mye av grunnen til det er superspiss Ulrik Ferrer. I dag ble det hat trick da han rundet 100 mål for klubben i sitt hjerte.

– Det har vært det store målet for meg denne sesongen. Jeg har skjønt at det kom til å skje i år, slik sesongen har utviklet seg. Vi scorer utrolig mye, særlig mot gode lag, som vi møter i dag. Det er ekstra kult at det kommer med et hat trick også. Jeg sa til gutta at jeg kom til å score hat trick i dag, sier en fornøyd, men beskjeden Ulrik Ferrer til Dagsavisen.

Det er uaktuelt å ta med matchballen hjem, for da blir det 1000 kroner i bot for klubben.

Les flere saker fra 3. divisjon her

En blanding av Torres og Vardy

De to første lignet på hverandre. I høy fart rundet han keeper og satt ballen i åpent mål. Allerede etter 20 sekunder satt det første i en kamp Frigg dominerte. Etter hvilen rundet han keeper igjen før et hodestøt sikret både hat trick og det magiske tallet 100.

– Da jeg satte det siste med hodet … hva nå? Det har vært et mål så lenge og så skjer det plutselig. Det er vanskelig å beskrive, for det er en merkelig følelse. Dette betyr så utrolig mye for meg, sier Ferrer.

Varg Støvland må glise da han får oppgaven å beskrive spissen han har spilt med i en årrekke.

– Han er en blanding av Fernando Torres og Jamie Vardy. Så god er han, sier Støvland.

Ifølge Friggs Wikipediaside er klubbens toppscorer gjennom tidene Odd Nilsen med 219 mål.

– Det er vanskelig å konkurrere mot gamlegutta. Jeg er storfornøyd med 100. Jeg skulle ønske jeg kunne tatt en øl i kveld, men jeg skal hjem til en grineunge, sier Ferrer som ble far i 2022 og ler.

Rett opp i ledelsen

Under et fryktelig svakt flomlys på Tørteberg var det helt fra start av tydelig hvem som var ekstra våken. Det sto ikke mer enn 20 sekunder på klokka da Ulrik Ferrer rundet Grorud-keeper Sigurd Normann og trillet ballen i mål.

Det fører Ferrer til toppen av toppscorerlisten i avdelingen, men det er ikke det som betyr mest for ringreven. Han var tydelig gira på å runde det magiske tallet i kveld, mot en motstander han scoret fem mot i det motsatte oppgjøret.

– Grorud stilte sterkt i dag, og vi hever oss som regel mot gode lag, sier Ferrer.

Forrige gang vant Frigg 7–3 og da Ebrima Sawaneh la på til 2–0 etter åtte minutter kunne denne starten gi håp om en lignende kamp. Men Grorud stilte med et mye sterkere lag i kveld, en sentralrekke bestående av Mats Andersen, Peder Meen Johansen og Didrik Sereba.

Klubben gjør et forsøk på å berge laget som er tabelljumbo i avdelingen. Andreas Alrek hadde også treneransvaret i kveld, i duell mot en sedvanlig høylytt og tydelig Magnus Aadland.

Hat trick og 100

Det ble ikke flere mål før pause, selv om begge lag kom til flere sjanser. Hjemmelaget var nok nærmest, særlig Stian Barane svei en gigantisk mulighet.

I det som ble en småkald oktoberkveld var det én mann som holdt varmen, kulden om du vil, foran mål. Frigg kom overraskende enkelt til siste tredel, og slikt blir det sjanser av. Alene med keeper kopierte Ferrer oppskriften fra sitt første, når keeper er rundet er det enklere å score. Få minutter senere brant han en ny stor sjanse, men denne ble fort glemt.

Når innlegget kommer til riktig tid og sted sørger selvfølgelig Ferrer for å være der. Samuel Grays venstrefot er presis og inne foran mål hadde spissen løpt seg fri. Med hodet var Ferrer klinisk og en lettet og stolt mann kunne slippe jubelen løs. Speaker sørget også for å bevisstgjøre publikum på milepælen. Få minutter senere ble han byttet ut og samtidig hyllet av de fremmøtte.

Frigg på andre, Grorud nederst

Det blir som kjent ikke opprykk på Frigg i år, i en avdeling Lysekloster har vært suverene. Men Frigg er i førersetet om andreplassen og har scoret klart flest i avdelingen.

– Hadde ikke gutta vært så utrolig målkåte kunne vi ha scoret enda flere. Vi er på 79 mål nå totalt, vi skal nå 100 også som lag, sier Magnus Aadland. Det er Eidsvold Turn Fotball som har scoret flest mål i hele 3. divisjon, der både en tidligere Frigg-spiss og en tidligere Frigg-trener jakter bøtter inn mål.

Mathias Øfsti Bråten reduserte til 4–1 med et kvarter igjen av kampen, men det ble bare et trøstemål for et Grorud som hadde en ny frustrerende kveld. Etter den gode fjorårssesongen har det blitt mye verre i år, og rekruttlaget nærmer seg 4. divisjonsspill neste sesong.

---

Kampfakta

3. divisjon avdeling 1, runde 22 mandag

Frigg – Grorud 2 4–1 (2–0)

Tørteberg kunstgress 2, 115 tilskuere

Dommer: Brage Nygård, Salangen IF

Mål: 1–0 Ulrik Ferrer (1.), 2–0 Ebrima Sawaneh (8.), 3–0 Ulrik Ferrer (55.), 4–0 Ulrik Ferrer (61.), 4–1 Mathias Øfsti Bråten (78.)

Gule kort: Samuel Gray, Frigg. Fredrik Finnøy, Peder Meen Johansen, Grorud 2.

Frigg:

Egil Borgen Evensen – Marius Cassidy, Jørgen Solvang Nilsen (Christian Aagesen fra 71.), Markus Alsaker Rogde, Samuel Gray – Håkon Vold Krohg, Varg Støvland, Benjamin Rio-Moe, Ebrima Sawaneh (Adonai Kidane fra 71.) – Stian Barane (Peder Nomell fra 46.), Ulrik Ferrer (Ola Antonsen-Meløy fra 71.)

Grorud 2:

Sigurd Normann – Trygve Løberg (Adrian Ramadani fra 46.), Mars Andersen (Angelos Ntiso fra 76.), Herman Øen Paulsrud, Mikkel Knudsen – Mathias Øfsti Bråten, Peder Meen Johansen, Karim Bata – Edmund Owusu (Tamsir Sosseh fra 76.), Didrik Sereba (Jacob Barrow fra 62.), Fredrik Finnøy

---