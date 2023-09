Tidligere Eliteseriespiller klar for Grüner

Berglann har 12 kamper i Eliteserien for Bodø/Glimt og hele 157 kamper i OBOS-ligaen, fordelt på Jerv (88), Glimt (55) og Strømmen (14). De som følger oslofotballen tettest husker nok Berglann mest for de 13 kampene og tre scoringene han fikk for Lyn i 2019 og 2021.

Eliteserie-kamper i futsal for Vesterålen har også den tekniske venstrebente spilleren. Nå blirdet 4. divisjon med Grüner.

- Andreas Holm jobber med Ulrik i Deloitte, så de to pratet litt sammen. Ulrik hadde tid og lyst til å være med oss fremover, og vi takket selvfølgelig ja til det, sier trener Danilo Henriquez til Dagsavisen.

Selv sier Berglann:

- Det var veldig tilfeldig. Jeg hadde egentlig lagt skoa på hylla etter 2021-sesongen for Lyn. Da var jeg etter hvert ferdig med studier og begynte å jobbe. Så var vi på en Deloitte-turnering med Andreas, og jeg fikk en melding fra ham etterpå, om jeg kunne tenke meg å være med Grüner. Det var sånn det ble. Alt i alt virker det som en gøyal ting. Det er en fin kompisgjeng som har det morsomt sammen, sier han.

Trivdes i Lyn

Han trente én gang før han signerte for Grüner.

- Jeg merker at det er en stund siden man har forflyttet på en så stor bane. Det er kjempegøy. Jeg merker at jeg ikke er helt ferdig med fotball på 4. divisjonsnivå. Det er litt mer lavterskel og morsommere å spille fotball. Jeg har hatt en lengre periode med fotball på et høyere nivå, og da er det alltid det jaget etter prestasjon og kniving og bli den beste utgaven av seg selv. Her er det mer et fellesskap som skal ha det gøy sammen, og det er kjempegøy, sier han videre.

Som nevnt innledningsvis er han for flere oslofotballkjennere kjent for tiden i Lyn i 2019 og 2021. Han flyttet til Oslo fra Arendal for å studere på høsten 2019, og han hadde fått langt flere kamper enn de 13 han fikk for klubben om det ikke hadde vært for koronaviruset.

- Lyn er en klubb med ambisjoner. Det er utrolig gøy at de presterer som de gjør. Det er helt rått om de klarer å rykke opp. Jeg hadde Jan Halvor Halvorsen i Bodø/Glimt en periode, og en ting han kan er å få klubber til å levere. Så får vi se om de klarer det. Tiden i Lyn var super. Det passet fint å kombinere studier og fotball, sier han.

Fornøyd med karrieren

Deloitte-konsulenten har slått seg til ro med at han ikke blir å se igjen på toppnivå i Norge. Selv ser han tilbake på karrieren med positive øyne.

- Alt kommer til en slutt. For min del har jeg hatt det supert med fantastiske opplevelser og jeg har blitt kjent med mange fine folk på veien, men jeg har slått meg til ro med at jeg har andre fokusområder nå, som ikke er kompatibel med å være fotballspiller på et høyt nivå.

Når han får høre at han endte på 99 kamper for Jerv, spøker han og sier at han må tilbake til klubben og spille en sesong til for å runde 100. Det skjer ikke, legger han kjapt til.

– Var du en OBOS-spiller? Med tanke på 157 kamper der og bare 12 i Eliteserien?

– Det er et veldig godt spørsmål. Ser du på differensen er det klart at jeg var en OBOS-spiller. Drømmen var å spille i Eliteserien og dra til utlandet. Det er mange tilfeldigheter som spiller inn, men både da og nå tror jeg at om jeg hadde hatt litt hell og flaks, kunne jeg gjort en god figur i Eliteserien. For min del var det ikke fotballen det eneste som interesserte meg, så jeg er fornøyd med karrieren min.

Retter kritikk mot banen

Debuten til Berglann kom i 2-2-oppgjøret mot Union Carl Berner tirsdag, med en drøy halvtime igjen.

- Han kom fra det rimelig bra. Han var trygg med ball, tok en sjefsrolle på banen og skapte usikkerhet mot et Union-lag som var litt slitne. De slet med å håndtere han og hvordan de skulle lese hans aggressivitet og spillemåte, sier Danilo Henriquez.

- Hva betyr det å få inn en sånn type spiller i troppen?

- Det betyr mye. Hans erfaring er gull inn i gruppa. Han er en ledertype som spiller med hjertet utenpå drakten. Han har mye vilje, entusiasme og intensitet i spillet sitt. I tillegg har han en eksplosivitet og et rykk som er ganske unikt å ha i 4. divisjon. Han tilfører gjennombruddshissighet og forhåpentligvis målpoeng for oss fremover.

Samtidig er treneren kritisk til Dælenga, banen de spiller på.

- Vi har slitt mye med skader i år. Det er farlig å spille på Dælenga. Det kunstgresset burde vært bytta ut i år, men kanskje det skjer neste år. Skader har gjort at vi har slitt i høst og vært på spillere for å få forsterke oss. Og det har vi gjort nå med Ulrik.

Mistet tidligere Eliteserie-spiller

Ellers har klubben mistet Sabawon Wahid Shamohammad, som ble presentert før årets sesong. Den tidligere Sandefjord-spilleren med kamper i Eliteserien har flyttet til Kristiansund for jobb og signert for Dahle, som spiller i 4. divisjon i Nordmøre. Ut har også Bjørn Henrik Lundqvist gått. Han har returnert til gamleklubben Nesodden.

Grüner har i tillegg hentet inn Mathias Aannestad, som står med to mål på to kamper for Grüner så langt. Han kjente til nevnte Shamohammad fra ungdomstiden i Tønsberg og ble klar før kampen mot Ready i slutten av august. Der scoret han på sitt første touch på ballen.

- Han har gått en god skole i Eik Tønsberg. Nå studerer han i Oslo og har bøttet inn mål for OSI (37 mål på 26 kamper). Han har gått rett inn i gruppa, både sosialt og på banen. Det er en målgarantist som garantert kommer til å score mye for oss i høst.

Greit uten opprykk

Grüner fikk en kjempestart på sesongen og var på tabelltopp etter de tre første kampene, som de vant 2-1 over Lommedalen, 3-2 over Lyn 2 og 5-1 over Ready. Etter 2-2-resultatet mot Union Carl Berner tirsdag er de på 5. plass med 24 poeng, åtte poeng bak Ready, som leder poenget foran Heming, etter at Ready knuste nevnte Heming 4-0 på tirsdag.

Med andre ord blir det vrient med et opprykk, men det var aldri i Henriquez sine planer og tanker.

- Vi hadde aldri opprykk som et mål. Målet vi satte før sesongen om å vinne flere enn vi taper, samt å spille NM-kvalik neste år, har vi fortsatt. For klubben i seg selv er det greit at vi ligger åtte poeng bak Ready. Det er dyrt å rykke opp til 3. divisjon med flere treninger i uka, mer tid som må legges ned og lange borteturer. Spillere på laget kommer fra høyere nivå og setter pris på to økter i uka, en kamp og litt pils sammen. Ingen gråter av at vi ligger litt bak Ready, men det er mange kamper igjen å spille og mange poeng å hente, avslutter han.

FAKTA

Tetstriden i 4. divisjon, avdeling 1:

Ready 32, Heming 31, Christiania BK 28 (en kamp mindre spilt), Kjelsås 2. lag 25, Grüner 24.

Neste runde 12.9: Kjelsås 2. lag - Lyn 2. lag, Fagerborg - Christiania BK, Lommedalen - Asker 2. lag, Heming - Union Carl Berner, Grüner - Bærum 2. lag, Holmen - Ready.

