Lånes ut fra Nordstrand til Eliteserien: - Føles surrealistisk

Midtgard bekrefter til Dagsavisen torsdag kveld at han lånes ut til Sarpsborg de neste to månedene. Dermed returnerer han til klubben han spilte for i 2018, 2019 og 2020.

– Joshua Karesch, sjefspeider i Sarpsborg og en tidligere kompis av meg som var G16-trener da jeg var i klubben, ringte og lurte på om jeg hadde lyst til å komme tilbake. Planen er å spille for rekruttlaget og trene med A-laget. Gjør jeg det bra, så er dørene åpne for eliteseriespill. Jeg var åpen for den muligheten med en gang jeg hørte om det. Nordstrand sto aldri i veien, så jeg er takknemlig for det, sier han selv.

Utlån til 1. november

Han forteller at han lånes ut fram til 1. november før klubbene og Midtgård selv tar en beslutning om de vil ha ham med videre.

– De har opsjon på kjøp hvis de er fornøyd. Det føles litt surrealistisk, det her. Det har ikke gått helt opp for meg, men det er utrolig kult, sier Midtgård, som blir den andre Nordstrand-spilleren som går opp et eller flere nivåer de siste ukene (Mohammed Abbas til KFUM i slutten av august).

Nordstrand-trener Thomas Holm mener Midtgård er en sjelden vare i form av at han bøtter inn mål.

– De kjenner til Oliver fra før. Det har bare vært et tidsspørsmål før en klubb skulle komme på banen. Mange klubber har henvendt seg på ham det siste året – HamKam, Mjøndalen og flere andre. At det blir Sarpsborg nå viser at de har god oversikt. Det er aldri noe fasit på hvilken vei som er riktig, men om han får trent godt med A-laget, kan han ta nye steg. Det er ikke så mange spisser som scorer så mye, sier Holm til Dagsavisen.

Fikk ikke A-lagskontrakt i Sarpsborg

Som tidligere nevnt har Midtgård vært i Sarpsborg før. Midtgård er født i 2001 og vokst opp på Torshov, men flyttet til Fredrikstad som 14-åring.

– Jeg gikk til Sarpsborg fra Fredrikstad i 2018, trente litt med A-laget da jeg var der og gjorde det bra på rekruttkamper (20 mål på 31 kamper), men jeg ble ikke tatt med videre etter 2020. At jeg ikke fikk A-lagskontrakt var nok en kombinasjon av korona, mye restriksjoner og at det ikke var noen sesong i 3. divisjon i 2020. Det var vanskelig å få vist seg fram.

Han sier selv at han skjønte ganske tidlig at det ikke kom til å bli noe mer med klubben, så han måtte se etter andre alternativer.

Moss og Nordstrand

– Så jeg dro til Moss i 2021, men det ble ikke særlig vellykket (sju kamper, null mål). Deretter ble det Nordstrand, der det har gått greit.

Gått greit er en underdrivelse. 44 mål på 46 kamper og vært toneangivende til at Nordstrand var nær et opprykk i fjor og ligger i tetkampen i år og – selv om det etter alt å dømme blir Follo som rykker opp – sier sitt om at Midtgård nå kan få sjansen i Eliteserien – en drøm han har hatt siden han var liten.

– De har en del skader på spissplassen og de ligger et godt stykke nede på tabellen med rekruttlaget. Det er først og fremst der jeg skal inn, men mulighetene er åpne for eliteseriespill om jeg presterer og gjør det bra på treninger. Jeg tenker ikke for mye på det. Jeg skal først og fremst hjelpe rekruttlaget med å holde plassen og forhåpentligvis bidra med noen mål.

– Sett ord på hvordan dette er – å bli klar for Eliteserien?

– Det blir litt rart, skal jeg være helt ærlig, at jeg skal komme tilbake og spille mot Nordstrand i nest siste serierunde med Sarpsborg 2. Dette blir litt spesielt, men først og fremst veldig kult. Jeg gleder meg veldig, sier Midtgård.

– Alltid en vurdering

På spørsmål om Nordstrand hadde gjort dette dersom de hadde ledet serien, sier Holm:

– Det er selvfølgelig alltid en vurdering. Men uansett hvordan man ligger an – hvis en av våre spillere vil videre, så er vi behjelpelige. Vi er ikke en klubb som tar fra spillerne våre drømmen om å spille på høyere nivå, uansett om vi hadde rykka opp eller ikke, sier han og avslutter:

– Det høres kanskje litt rart ut, men jeg mener det. Vi rykker ikke opp til Eliteserien uansett. Vi ønsker å være en utviklingsklubb, så vi er der alltid for spillerne. I tillegg får vi litt kompensasjon, så det er bra for klubben. Det er vinn-vinn for alle parter, for vi vil heller ikke ha en spiller som er misfornøyd hos oss, sier Thomas Holm.

