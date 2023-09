Nusa og Sahraoui: Fornyelse på norsk

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): 18-åringen fra Langhus har gått under radaren for folk flest, men for de innvidde har dette vært et talent som skulle dyrkes og pleies. Ja, han fikk lett motstand i sin første A-landskamp, men det gjør noe med spillere som skal presentere seg første gang. Her var det ingenting i veien med selvtilliten.

Da han gikk av plenen på Ullevaal, kom etterhvert Osame Sahraoui inn. En frekk finte umiddelbart, flere dribleraid og han avsluttet kampen med å servere en strålende målgivende til Hugo Vetlesen. Norges nye kantspillere var presentert!

Antonio Nusa ble født nesten fem år etter at Norge var i sitt siste sluttspill, EM 2000. Han fikk sin drømmedebut mot en helt middels motstander der han fikk vist fram sine dribleferdigheter tidlig. Det var 18-åringen ute på venstrekanten Ullevaal-publikummet la merke til fra første spark. Gode driblere blir alltid publikumsfavoritter. Når det også ender i scoring, blir det bare glis. Plutselig virket kaptein Martin Ødegaard en gammel mann utpå der. Han debuterte jo på dette laget da han var 15 år …

Nusas talent har vært opplagt lenge. Han kunne blitt Norges nest dyreste spiller før han hadde spilt sin første landskamp. Men i forrige uke sa han og agenten altså nei takk til et tilbud på over 400 millioner kroner fra Chelsea. Han har valgt å bli i Club Brugge under Ronny Deilas ledelse. . Hvis han får til det samme i tellende landskamper som denne kvelden, kan valget vise seg å være lurt. Han ble tidenes yngste målscorer på A-landslaget på 63 år, fant VGs statistikere kjapt ut.

Antonio Eromonsele Nordby Nusa er hans fulle navn. Han har nigeriansk far og norsk mor. På guttelagene i Langhus fikk han egne regler for ikke å avgjøre alle kampene på egen hånd, men i stedet gjøre medspillerne gode, har han fortalt til TV2. På landslaget har han heldigvis ingen begrensninger. Han skiftet fra venstre- til høyrekant etter pause.

For denne treningskampen handlet om hvordan fornyelsen av Norge vil foregå. Nusa hadde også målgivende til Jørgen Strand Larsens prestasjon av en 2-0-scoring, der han fikk pirket ballen i mål fra død vinkel og til Fredrik Bjørkans 3–0 scoring.

Som sagt, dette var en privatkamp mot en høyst ordinær motstander, rangert som nummer 82 i verden. Men de som møtte fram denne kvelden fikk se noen historiske debutanter og starten på en landslagskarriere som vi bare aner konturene av.

Nusas debut overskygget debuten til landslagssjefens sønn, Markus, da han kom inn etter en time. Han erstattet Martin Ødegaard, som utrolig nok gikk av gresset uten å score denne kvelden.

Men da Erling Braut Haaland reiste seg fra innbytterbenken og begynte å jogge ble vi minnet om hvem som fortsatt er stjerna over alle i dette laget. Det var annonsert åpen trening etter kampslutt for dem som ikke spilte og når dette skrives står hundrevis av gutter og jenter og studerer idolet sitt.

PS. Også keeper Egil Selvik fikk sin debut. Han spilte hele 2. omgang og bidro til at Norge holdt nullen for første gang siden 9. juni i fjor. Og nå skal Ståle Solbakken finne ut av hvordan dette laget skal komponeres mot Georgia tirsdag. Nusa fra start?

---

FAKTA

Privatlandskamp menn torsdag:

Norge – Jordan 6-0 (4-0)

Ullevaal stadion: 10.532 tilskuere.

Mål: 1-0 Antonio Nusa (11), 2-0 Kristoffer Ajer (23), 3-0 Jørgen Strand Larsen (31), 4-0 Fredrik Bjørkan (41), 5-0 Bård Finne (80), 6-0 Hugo Vetlesen (90).

Dommer: Kristoffer Karlsson, Sverige.

Norge (4-5-1): Ørjan Nyland (Egil Selvik fra 46.) – Marcus Holmgren Pedersen (Stefan Strandberg fra 46.), Kristoffer Ajer, Leo Østigård, Fredrik Bjørkan – Ola Solbakken (Markus Solbakken fra 61.), Martin Ødegaard (Hugo Vetlesen fra 61.), Sander Berge (Osame Sahraoui fra 73.), Fredrik Aursnes, Antonio Nusa (Bård Finne fra 73.) – Jørgen Strand Larsen.













---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen