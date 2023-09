3. divisjon: Nordstrands fjerde strake seier

Her er sammendraget av helgens runde i 3. divisjon for Oslo-lagene.

Avdeling 1

GNEIST – LOKOMOTIV OSLO 1–0 (0-0): Lokomotivet var best og skapte mest, men fikk aldri ballen i mål. Gneist hadde knapt skapt noe som helst før vi gikk inn i overtidsminuttene på Liland kunstgress lørdag ettermiddag. Da ble Elias Haugand matchvinner for hjemmelaget. Et skudd fra venstre måtte Loko-keeper gi retur på og på bortre stolpe ble ballen pirket i mål. Et surt tap for de svartkledde. Gneist ligger fortsatt på nedrykksplass tross seieren.

LYSEKLOSTER – ULLERN 2. LAG 2–0 (1-0): Den suverene serielederen var ikke like overlegen som før i hjemmemøte med Ullerns rekruttlag. Hjemmelagets Alexander Dang scoret ett mål i hver omgang. Og det var det. Ullerns 2. lag ligger fortsatt nest sist med fire poeng opp til sikker plass. Men den avstanden kan øke mandag kveld.

Mandag 19.00: FRIGG – LILLESTRØM 2. LAG

Tirsdag 19.00: GRORUD 2. LAG – GJELLERÅSEN

Øvrige resultater: Skedsmo – Os 2-4, Fana – Sandviken 1–0. Mandag: Skjetten – Stabæk 2. lag.

Tabelltoppen: Lysekloster 48, Os 39, Frigg 32, Fana 32.

Avdeling 6:

SKJERVØY – KFUM 2. LAG 5–1 (2-0): KFUM-rekruttene fikk kjørt seg på Lerøy stadion lørdag. Laget holdt stand i en halvtime før målene rant inn. To før pause, de tre siste etter hvilen. William Silfver-Ramage scoret KFUMs mål da de reduserte til 1–3 etter 54 minutter. Dermed fortsetter kampen om å overleve i divisjonen for dette laget.

NORDSTRAND – LØRENSKOG 1–0 (1-0): Luka Fajfric scoret for hjemmelaget allerede etter fire minutter og da tenkte han neppe at det ville bli kampens eneste mål. Han tok ballen elegant ned inne i straffefeltet på åtte meters hold ute til høyre og banket ballen kontant i mål. Det var hans niende scoring for sesongen. Hans storebror Vuk startet på benken for Lørenskog, men kom inn etter pause. Nordstrand burde ledet mer ved pause, men Lørenskog-keeper Ole Martin Drevland holdt laget inne i kampen. Nordstrand spilte nesten hele 2. omgang med ti mann etter at Trygve Solberg Aarstad fikk sitt andre gule kort etter 51 minutter. Dette var kampen om annenplassen i avdelingen bak suverene Follo og Nordstrand tok i hvert fall innpå Lørenskog og ligger nå tre poeng bak. Dette var Nordstrands fjerde strake seier.

Mandag 19.00: OPPSAL – SKEID 2. LAG

Øvrige resultater: Sarpsborg 2. lag – Fløya 0-2, Hammerfest – Skånland 0-4, Asker – Mjølner 1–2. Mandag: Follo – Tromsø 2. lag.

Tabelltoppen: Follo 42, Lørenskog 39, Nordstrand 36, Asker 31.

---

FAKTA

19. serierunde spilles slik:

AVDELING 1:

Lørdag 9. september: 13.00: Lokomotiv Oslo – Skjetten, Os – Frigg, Ullern 2. lag – Grorud 2. lag, Stabæk 2. lag – Gneist, 15.30: Lillestrøm 2. lag – Lysekloster, Gjelleråsen – Fana.

Søndag 10. september: 15.00: Sandviken – Skedsmo

AVDELING 6:

Lørdag 9. september: 13.00: Mjølner – Hammerfest, 16.00: Fløya – Follo, Lørenskog – Asker, Oppsal – Nordstrand, Skånland – Skjervøy, 16.30: Tromsø 2. lag – KFUM 2. lag.

Mandag 11 september: 19.00: Skeid 2. lag – Sarpsborg 2. lag.





---