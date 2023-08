To drømmeangrep sikret Kåffa seieren i første kamp etter ferien

KFUM ARENA (Dagsavisen): Etter en litt trå start på sesongen, avsluttet Kåffa vårsesongen som Obosligaen formlag sammen med Kongsvinger. Kun ett tap og sju seiere har det blitt på de åtte siste kampene for Johannes Moesgaards mannskap, og søndag var Åsane på besøke i første kamp etter ferien på Ekeberg. Kun Skeid er bak gjestene fra Bergen, og det kun på målforskjell før kampen, så alt lå med andre ord til rette for at KFUM Oslo skulle fortsette den rekke også i august måned.

Det så ut til at KFUM Oslo-spillerne trengte litt tid for å børste av seg feriestøvet, da Åsane kom på flere småfarlige visitter i starten av kampen. Kåffa var ikke helt ufarlige de heller, men trener Johannes Moesgaard var neppe fornøyd med hvor lite kontroll på kampen hans lag tok fra starten av.

Kåffa fikk etter hvert mer og mer kontroll på ballen, og trillet mye inne på Åsanes banehalvdel i søken etter åpninger. Samtidig var gjestene ekstremt oppsatt på å søke bakrom så fort de kunne, og ved hver minste anledning ble ballen banket inn i bakrom i den første halvdelen av omgangen.

Dribleraid fra Nunez ga ledelse

Før halvtimen var det mest spennende som skjedde at Sivert Heltne-Nilsens bror, Ola, måtte ut med skade. Ellers var det fint lite som skjedde, og etter halvtimen fikk Åsane en periode med et par cornere og et skudd over. På sidelinjen ropte trener Moesgaard stadig at spillerne måtte våkne.

Det gjorde de med fem minutter igjen å spille, da toppscorer Johannes Nunez spilte vegg med Simen Hestnes og fikk ballen igjen inne i 16-meteren. Nunez brukte sine dribleferdigheter for å passere to mann og komme seg alene med keeper, før han satte ballen i stolpen og i bakhodet på keeper og inn.

Dermed ble det altså tidligere Skeid-keeper Idar Nordby Lysgård som ble kreditert målet, men Johannes Nunez dribleraid der han vendte vekk et par Åsane-spillere inne i en telefonboks var omgangens beholdning. I en omgang sterkt preget av at det nettopp har vært en nokså lang ferie for begge lag.

Johannes Nunez fintet vekk et par Åsane-spillere før han sendte ballen via stolpen og i bakhodet på Åsanes keeper og i mål. (Guttorm Lende )

Åsane utlignet på direkten

Der Kåffa scoret rett før pause, var det Åsanes tur til å score like etter pause. Det tok nemlig ikke mer enn et drøyt minutt før Knut Spangelo Haga sendte Erling Myklebust fri i bakrommet som Åsane jaktet hele kampen. Han kom seg alene med Emil Ødegaard, som satte ut en fot og felte Myklebust.

Dermed blåste dommer helt korrekt straffespark, som Didrik Bjørnstad Fredriksen tok. Ødegaard reddet først nok et straffespark, som han har gjort tidligere denne sesongen også mot Åsane, men denne gang til ingen nytte da Fredriksen var raskest på returen og utlignet for gjestene fra Bergen.

Ødegaard skulle gjøre det godt igjen litt senere i kampen, da Åsane spilte seg fri inne i Kåffa-boksen. Tidligere HamKam-spiller Emil Sildnes var plutselig fri, men Ødegaard kom fint ut og reddet skuddet fra litt skrått hold.

Haltvik scoret på drømmeangrep

Kvarteret før slutt radet KFUM Oslo opp med kampens suverent beste angrep. Ballen gikk klikk-klakk fra Robin Rasch opp på innbytter Teodor Haltvik som opp til vegg og igjen var Simen Hestnes parat. Haltvik fikk igjen ballen i nydelig høyde fra Hestnes, som gjorde at han kunne banke til ballen på direkten og sende den ned i motsatt hjørne.

Sju-åtte minutter før slutt scoret Kåffa igjen, da Robin Rasch traff hodet til Johannes Nunez på et hjørnespark. Nunez stanget ballen i mål, men den gikk via hånda til Teodor Haltvik på målstreken og dermed blåste dommer Jørgen Haugen indirekte frispark i stedet for mål og 3-1 til Kåffa.

Åsane fikk satt inn et visst press i løpet av de siste minuttene og inn i overtiden, men Kåffa holdt unna og sikret seieren i første kamp etter ferien. Dermed fortsetter laget den gode trenden, og har nå sanket 28 poeng på de første 16 kampene. Det gir en fjerdeplass, med kun fire poeng opp til serieleder Fredrikstad.

Neste helg er det bortekamp mot Moss, der laget møter en gammel kjenning i Thomas Klemetsen Jakobsen som nylig vendte hjem til Moss etter et heller mislykket opphold i Kåffa.

---

Kampfakta

Obosligaen, runde 16

KFUM Oslo – Åsane 2-1 (1-0)

KFUM Arena, 854 tilskuere

Mål: 1-0 Idar Nordby Lysgård selvmål (40.), 1-1 Didrik Bjørnstad Fredriksen (47.), 2-1 Teodor Haltvik (74.)

Gule kort: Emil Ødegaard, KFUM Oslo. Magnus Nybakken Bruun-Hanssen, Åsane.

Dommer: Jørgen Haugen, Kurland

KFUM Oslo (3-4-3): Emil Ødegaard – Mathias Tønnesen, Momodou Lion Njie, Akinsola Akinyemi – Keivan Ghaedamini (Jonas Hiorth fra 65.), Robin Rasch, Simen Hestnes, Dadi Dodou Gaye – Remi-André Svindland (Teodor Haltvik fra 65.), Johannes Nunez (Sverre Sandal fra 90.), Obilor Okeke (Håkon Hoseth fra 87.)

---