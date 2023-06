Kåffas snuoperasjon: – Jeg valgte ut noen få ting

EKEBERG (Dagsavisen): Kåffa gikk sesongens seks første seriekamper uten seier, før en forløsende 2-0-triumf mot Kongsvinger 13. mai. I 16. mai-kampen mot Fredrikstad ble det et surt 0-1-tap, men etter det har KFUM vunnet fem av fem i serien – senest i søndagens 3-1-seier mot Sandnes Ulf.

Kåffa- og Ulf-spillerne fikk drikkepauser underveis i søndagens oppgjør. Sterk sol og varme sørget for timeoutene. (Jørn H. Skjærpe)

Dermed er trener Johannes Moesgaard og hans mannskap oppe på tredjeplass i 1. divisjon.

Les alt om KFUM Oslo her!

Kåffa skal ikke bare trille ball

– Hva skjedde? Hvordan snudde det egentlig?

– Man kjenner litt på det ubehaget i starten. Jeg var ny som hovedtrener her. Hva gjør man etter en sånn start? Man kan si at «dét er feil og dét er feil». Men jeg valgte ut noen få ting der jeg tenkte at «dette må vi bare løse», sier Moesgaard til Dagsavisen.

Grepene var som følger:

– Det ene var å se på balansespillet når vi angriper. Det måtte jeg få kontroll på, slik at vi ikke slipper inn flere enkle mål når vi mister ballen. Det andre, i det etablerte angrepsspillet, er at vi måtte ha litt flere trusler inn i rommet. Vi må angripe litt hurtigere når vi vinner ballen, slik at vi ikke bare blir et «balltrille-lag». Så har vi holdt oss til de tingene, og sett litt bedre ut hele veien. Da har det blitt veldig bra til slutt. Og så vil jeg rose spillerne, som har tatt ansvar, forklarer Moesgaard.

[ Svindland i hundre da Kåffa banket Ulf (+) ]

Svindland-hyllest

Remi-André Svindland var en av spillerne som gjorde en god figur i søndagens tomålsseier mot Ulf. Før kampen fikk han en trøye med «100» på, som følge av hundre kamper for klubben. Moesgaard er full av lovord om Svindland.

– Han har vært strålende. Jeg har kjent ham i to og et halvt år nå. Han har vært litt inn og ut av laget. Jeg hadde en samtale med ham før sesongen, der jeg forklarte at det av og til gjør litt vondt å spille fotball. I de tøffe tidene må jeg ha deg til å grave i 90 minutter. Han har virkelig «bitt på den kroken» og blitt en 90-minuttersmann i kampene våre, sier Moesgaard.

Remi-André Svindland (i front) jubler for Kåffa mot Sandnes Ulf. (Halvor Byfuglien/KFUM)

Selv er Svindland strålende fornøyd med at Kåffa har snudd trenden fra starten av sesongen.

– Vi visste at vi har potensial og spillere til å spille bra fotball. Det gjorde vi i hele fjor. Vi har riktignok mistet noen i år, men vi også fått kvalitetsspillere inn. Vi visste at poengene ville komme. Det gjelder å ha tro på prosjektet her. Det har vært deilig å snu det, sier Svindland til Dagsavisen.

– Nå skal vi ta så mange poeng som mulig i fortsettelsen. Jeg vil bidra til at vi skal være med og kjempe der oppe. Det er der vi ønsker å være. Det er ambisjonen, tilføyer KFUM-spilleren.

Kåffa og trener Moesgaard gjester Jerv i neste serierunde. Den matchen spilles lørdag. Før det venter Kjelsås borte i cupen onsdag.

[ Usikkerhet rundt Nosa Dahl sin fremtid (+) ]

---

Kampfakta

Fotball, 1. divisjon menn

KFUM Oslo – Sandnes Ulf 3-1 (3-0)

KFUM Arena, 783 tilskuere

Mål: 1-0 Simen Hestnes (11), 2-0 Johan Andres Hummelvoll-Nunez (15), 3-0 Remi-André Svindland (35), 3-1 Henrik Bjørgen Jensen (79)

Gult kort: Momodou Lion Njie, KFUM. Gullbrandur Øregaard, Anders Hiim og Tommy Høiland, Sandnes Ulf.

Dommer: Ajdin Medic, Trosvik IF

KFUM: Emil Gundelach Ødegaard, Akinsola Akinyemi, Momodou Lion Njie (Kristoffer Lassen Harrison fra 58.), Mathias Tønnessen, Dadi Dodou Gaye, Remi-André Svindland, Simen Hestnes, Keivan Ghaedamini, Johannes Andres Hummelvoll-Nunez (Yasir Sa’Ad fra 58.), Sverre Sandal (Petter Nosakhare Dahl fra 71.), Obilor Denzel Okeke (Teodor Haltvik fra 83.)

---

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!