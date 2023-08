Nytt blytungt overtidstap for Skeid: – Det verste med fotballen

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Det ble en fryktelig start for Skeid da de tjuvstartet på 1. divisjons høstsesong fredag kveld. Topplaget Fredrikstad var på besøk og tok med seg alle tre poengene dypt inne i overtiden.

– Det er helt forsmedelig det som skjer på slutten, for vi spiller egentlig en ganske god forsvarskamp, sier Skeid-trener Gard Holme.

Før pause var Skeid best og utlignet fortjent ved innlånte Simen Kvia-Egeskog. Etter hvilen ble det en lang forsvarskamp der gjestene fikk utallige muligheter fra hjørneflagget, men Oscar Aga og co. så lenge ut til å ikke klare det, men på det fjerde av seks overtidsminutter lyktes det for østfoldingene. Færøyske Joannes Bjartalid dukket opp foran mål og ble matchvinner med sin andre scoring for kvelden.

– Det er fantastisk. En stor lettelse. I andreomgang er vi mye bedre enn i den første. Jeg visste at vi bare manglet en liten centimeter for å avgjøre kampen, smiler Fredrikstads færøyske trener Mikkjal Thomassen til Dagsavisen.

Fredrikstad noterer seg for sesongens åttende seier og vil nok være med i opprykkskampen hele veien.

Forvaltet ikke ballen

Motsatt vei skapte Skeid ingenting og det gjør poengtapet ekstra surt i en tett og jevn bunnstrid. Ett poeng ville vært en opptur, i stedet ble det en blytung fredagskveld. Hva er det med Oslo-klubber og baklengs på overtid? Kampbildet etter pause ble en stor kontrast til en god førsteomgang av Skeid. Det ble mange trygge pasninger bakover, men det gjorde det også mye lenger til mål.

– Mye av forsvarsspillet er bra i dag, og det er positivt. Men det vi selv gjør med ballen er ikke godt nok. Det ble altfor mye på tvers og bakover. Vi spiller på oss brudd som gjør at vi får trykk mot oss. Vi må bli skarpere med ballen i laget og spille kampen ut, sier Gard Holme.

Skeid-trener Gard Holme måtte igjen se at poengene glapp på overtid hjemme mot FFK. (Vidar Ruud)

Også Haider Altai mislikte at laget ikke brukte ballen godt nok da Fredrikstad bydde på nye utfordringer etter hvilen.

– I førsteomgang er vi gode med ballen, men så endrer de presset sitt. Vi faller altfor langt bak og håndterer det ikke godt nok. Vi inviterer det på oss på slutten synes jeg. Det finnes ikke noe verre måte å tape på enn dette. Det er det verste med fotballen, sier Haider Altai til Dagsavisen.

Mye ball i Skeid

Det var et nesten helt fullt Nordre Åsen som tok imot lagene til det som er en sjelden fredagskamp i 1. divisjon. Det var få ledige seter på langsiden og de tilreisende supporterne fra Fredrikstad var mannsterke. Med Skeidoksene i den ene enden og Plankehaugen i den andre ble det skapt en god atmosfære på Nordre Åsen. Det var også det mest underholdende i store deler av førsteomgangen. Skeid hadde mye ball med Hayder Altai som en quarterback mellom stopperne Per-Magnus Steiring og Fredrikstad-utlånte Tage Johansen.

Fredrikstad lå kompakt og jobbet disiplinert i det defensive. Laget har blitt bemerket for sine få baklengs i år, men de scorer heller ikke så mange. Oscar Aga har blitt hentet på lån fra Rosenborg for å ordne flere plussmål, men for den tidligere Grorud-spissen satt ikke relasjonene helt med sine nye lagkamerater. Færøysk fotball er i vinden om dagen, og det var en kar fra dette landet som scoret kampens første mål, på det som var Fredrikstads eneste sjanse i hele førsteomgang.

Det er et topplag verdig å være effektive, særlig på bortebane. Men bortsett fra Syver Aas sjanse kort tid etter 0-1 var også Skeid effektive. Et hjørnespark like før pause ble slått kort, etter hvert ut til Simen Kvia-Egeskog som la til rette og dundret ballen rett i mål, forbi en rekke spillere som blokkerte utsikten for keeper. Unggutten fra Stavanger merket seg med vakre scoringer under forrige sesongs lån, og denne kan også føres inn i den kategorien.

– Vi lykkes godt i førsteomgang. Da bruker vi ballen godt, sier Haider Altai.

Simen Kvia-Egeskog blåste inn det som muligens blir stående som årets mål på Nordre Åsen, da han utlignet til 1-1. (Vidar Ruud)

Sju cornere på rad

Fredrikstads baklengs var nummer åtte for sesongen, det er med andre ord et lag som ikke er vant til å miste ledelsen. De var tydelig interessert i å skaffe seg en ny så fort som mulig etter pausen. De skapte et kokende trykk som varte i nærmere ti minutter. Det ble sju cornere på rad, og innsvingerne var gode. Ett av de burde endt i scoring, men Simen Vidtun Nilsen var både god og heldig da han i stjerneformasjon stoppet en fri heading fra to meter.

Det harde defensive arbeidet krevde sitt. Både Per–Magnus Steiring og Sulayman Bojang måtte ned og strekke seg. Sistnevnte er akkurat tilbake fra skade og ble til slutt erstattet av Ousmane Diallo Toure, høyrebacken som er tilbake fra et låneopphold i Træff.

Hele andreomgang ble en stor kontrast til spillet før sidebyttet. Det var bortelaget som hadde ballen mest og var på en konstant jakt etter nettsus. Skeid fikk mindre tid med ballen og støttepasningene ble mange.

Må jobbe hardt for poengene

Laget havnet derfor dypt på egen banehalvdel og måtte utnytte kontringene, men Johnny Buduson ble for isolert på topp. Vingene måtte jobbe hardt defensivt og fikk en fryktelig lang vei opp til mål. Kampen så ut til å være i sluttfasen nesten hele andreomgang og det var svært sjeldent Skeid satt sammen noe spill på offensiv banehalvdel.

– Vi spiller på oss brudd som gjør det vanskelig for oss. Det er litt mangel på rutine, sier Gard Holme.

Fire minutter på overtid skjedde det. Johannes Bjartalid dukket opp igjen og gjorde kvelden minnerik for Fredrikstad.

– Jeg kan forsikre om at han ikke forsvinner til Klaksvik. Det blir heller noe motsatt, sier Fredrikstad-trener Mikkjal Thomassen.

For Skeid ble det et lite mareritt. Det blir uten tvil mange flere tunge fighter dette laget må igjennom denne høsten.

– Vi må tilbake på feltet, ta tak i dette og kjempe på nytt. Og forhåpentligvis får vi inn et par nye angrepsspillere som kan hjelpe oss, sier Gard Holme.

Fredrikstad-spillerne jubler for seier sammen med de mange bortesupporterne som tok turen. (Vidar Ruud)

Kampfakta

1. divisjon, runde 16

Skeid – Fredrikstad 1–2 (1–1)

Nordre Åsen kunstgressbane, 1. 234 tilskuere

Dommer: Mohammed Hafezi, Reinsvoll IF

Mål: 0–1 Joannes Bjartalid (20.), 1–1 Simen Kvia–Egeskog (42.), 1–2 Joannes Bjartalid (90.)

Gule kort: Torje Naustdal, Ousmane Diallo Toure, Skeid. Julius Magnusson, Fredrikstad.

Skeid:

Simen Vidtun Nilsen – Sulayman Bojang (Ousmane Diallo Toure fra 69.), Per–Magnus Steiring, Tage Johansen, David Hickson – Torje Naustdal (Urlich Østigård Ness fra 62.), Marcus Melchior, Hyder Altai (Maxwell Effiom fra 69.) – Syver Aas (Bendik Rise fra 62.), Johnny Buduson, Simen Kvia–Egeskog (Fredrik Flo fra 85.)

