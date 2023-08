Haltvik avgjorde sin første Kåffa-kamp: – Skal vise hvorfor jeg ble hentet

KFUM ARENA (Dagsavisen): Det var et til tider feriesløvt Kåffa-lag som slet med å komme helt opp i første kamp etter ferien mot Åsane søndag. Men der Kongsvinger gikk på et kjempetap, opprettholdt KFUM Oslo formen fra før ferien og fikk skrapet sammen en seier. Det er viktig både for moralen og tabellen.

– Det er veldig viktig at vi tar poeng, selv om vi er litt i feriemodus. Hvis vi vil være med helt der oppe er det viktig at vi vinner også disse kampene der vi ikke er helt på vårt beste. Det er sånn Fredrikstad har holdt på med i år, og det så vi senest mot Skeid, at de finner en måte å vinne på. Derfor var det viktig at vi også klarte å gjøre det i dag, forteller Simen Hestnes til Dagsavisen.

To strålende veggspill avgjorde

Midtbanespilleren var helt avgjørende for Kåffa igjen, med to målgivende veggspill. Skjønt han ikke får notert den første, da Johannes Nunez skjøt via stolpen og i bakhodet på keeper. Det irriterer Hestnes ørlite grann, men ikke så altfor mye.

– Johannes sa vel at jeg ikke får målgivende på den første der fordi han skjøt i stolpen, men for meg er det viktig å være så delaktig som jeg kan offensivt og bidra mest mulig. Mål og målgivende må være en del av spillet mitt, så det er alltid kjekt å få med seg noen assist, sier Hestnes.

Der det første målet kom like før pause, var Hestnes igjen involvert da Teodor Haltvik avgjorde kvarteret før slutt. Robin Rasch slo ballen opp på Haltvik, som la igjen til Hestnes og inviterte på ny vegg. Hestnes gjorde som før pause, vippet ballen over til Haltvik som på volley sendte ballen ned i hjørnet.

– Det var en veldig fin scoring, og et angrep som gikk veldig raskt. Det viser viktigheten av at de som kommer inn fra benken også bidra, og Teo kommer inn med masse energi. Han er flink til å kombinere, og de trengte vi i dag da Åsane gjorde det vanskelig for oss. Derfor var det nydelig at vi klarte å tråkle oss igjennom nok ganger til å ta tre poeng, forteller Hestnes.

Haltvik sugen på å vise seg fram

For mannen som ble avgjørende har det vært litt opp og ned så langt i Kåffa-karrieren. Haltvik var lagets beste i oppkjøringen, men ble så skadet. Han fikk sitt første mål mot Skeid tidligere i sesongen, men scoring nummer to smakte utrolig deilig for trønderen.

– Det er første gang jeg avgjør en kamp for Kåffa, og det er helt utrolig gøy. Simen og Robin er to spillere som er enormt gode til å kombinere, så med en gang jeg la den tilbake til Simen visste jeg at jeg ville få den tilbake. Da jeg gjorde det hadde jeg ikke så mye valg annet enn å sette den i mål, sier Haltvik og ler.

Etter en liten ferie, er han nå klar til å angripe høstsesongen og virkelig vise seg fram.

– Jeg synes det gikk bra i oppkjøringen, og at alt gikk bedre og bedre i Kåffa. Så begynte jeg å trøble litt med skader og sykdom, som har gjort at jeg ikke har fått vist meg noe særlig fram før nå. Derfor skal jeg nå ta opp hansken og vise hvorfor Kåffa signerte meg, og bare ha det gøy med fotballen, sier Haltvik og fortsetter:

– Det å ha det gøy med fotballen er ikke vanskelig når du spiller på et lag som Kåffa. Når du kommer inn i det laget her spilles det fotball på en utrolig morsom måte, så det er bare å kose seg nå utover høsten, forteller kantspilleren.

Knallhardt kampprogram venter

Hovedtrener Johannes Moesgaard er veldig glad på Haltviks vegne, men også på sine egne.

– Det er viktig for meg å ha spillere som melder seg på. Det kommer gule kort, det kommer skader, spillere får vondter og vi trenger flere enn de som stort sett har spilt alt i vårsesongen. I dag ser du hva han er god til, da han besitter mye fart, er flink til å slå og gå og god til å sette opp ting. Så er det jo veldig gøy at han får seg et mål også, sier Moesgaard.

Kåffa-trener Johannes Moesgaard kunne smile over å få med seg tre poeng i første kamp etter ferien. (Guttorm Lende / KFUM O)

Alle snakker om hvor viktig det er å børste av seg litt rust, og komme ordentlig i gang nå som det blir tre kamper i uka.

– Gutta har vært på ferie og vi har ikke hatt for høy belastning. Du ser at vi nok har litt tunge bein på slutten, og ikke flytter oss like godt i presset som vi gjorde før ferien. I dag fikk vi børsta av feriestøvet, og nå må vi komme oss i gang. Nå blir det tre kamper i uka, og da er det bare å restituere og stå i det, forteller Hestnes.

