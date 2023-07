Bakke hetset etter VIF-overgangen: – Visste det ville bli støy

INTILITY ARENA (Dagsavisen) Den nye Vålerenga-treneren Geir Bakke skapte store sjokkbølger i Fotball-Norge da ansettelsen ble offentliggjort før 3–2 seieren over Brann onsdag kveld. Den første dagen har gått med til å bli kjent med klubben og spillerne.

– Det har vært deilig å bli kjent med laget og teamet rundt. Vi har jobbet med fag fra start, og siden kampene kommer tett, har vi tenkt på Molde-kampen allerede i dag, forteller Bakke til Dagsavisen.

Utelukker ikke Myhre-overgang

Bakke utelukker ikke at hans tidligere assistent Petter Myhre kommer inn i teamet etter at han permitterte seg etter at det ble klart at Bakke tok over Vålerenga.

– Teamet som er her nå er det som kommer til å fortsette med meg, men du vet ikke hva slags endringer som skjer. Det er et team jeg jobber godt og tett sammen med allerede fra dag en, sier han.

Den nyansatte VIF-treneren forventet på forhånd at det skulle bli støy etter overgangen.

– Jeg visste det ville bli støy, men så er det graden av hvor mye man skal ta til seg. Jeg har en jobb å gjøre og det er der jeg har hodet mitt nå. Om man forlater en klubb man står ganske støtt i, og hvor det ikke er dårlige resultater, da blir supporterne sinte. Hadde jeg dratt etter å ha tapt tre kamper på rad, hadde det sikkert vært helt greit for supporterne, sier Bakke under torsdagens pressetreff på Intility.

Geir Bakke under torsdagens pressetreff (Sebastian Grendar)

Flere muligheter til å returnere til Intility

Bakke mener rivalisering mellom klubber er sunt for fotballen.

– Så lenge det er en sunn form for rivalisering. er det bra for norsk fotball at det er litt tenning mellom klubbene. Ikke nødvendigvis fordi jeg er i sentrum, men at det er en sunn form for patriotisme i og rundt lagene er viktig for mange mennesker, forteller Bakke.

Han avslører også at han har blitt spurt om han vil bli Vålerenga sin neste trener ved flere anledninger.

– Jeg fikk et spørsmål for en stund siden, og da valgte jeg å bli i Lillestrøm. Nå kom det opp en ny interesse fra Vålerenga for bare noen dager siden, og da valgte jeg å ta denne muligheten, sier Bakke.

Positivt førsteinntrykk av klubben

VIF-treneren er fornøyd med mottakelsen han fikk under onsdagens seier.

– Man blir som regel tatt godt imot i en ny klubb, og jeg fikk en god mottakelse av Østblokka og VIF-fansen i kampen mot Brann. Det var hyggelig å få hilst på spillerne, og få med meg hva slags rutiner de forskjellige i trenerteamet har og hvordan de jobber, forteller den nye VIF-treneren som ikke legger opp til store endringer i måten å spille på.

– Vi fortsetter litt i det samme systemet og med den samme måten å spille på. Jeg tror denne stallen er rigga for 4-3-3, der den største utfordringen ligger på stopperplassen, avslutter han.

Bakke sin første kamp som hovedtrener blir en knalltøff oppgave da Molde kommer på besøkt til Intility Arena lørdag klokken 18.00.

