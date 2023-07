Ofkir sendte VIF til himmels etter marerittstart

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Vålerengas eneste realistiske håp om Europa-spill per nå ligger i cupen, og dermed var det svært viktig for de blå- og hvitkledde å avansere til semien.

Men det så stygt ut innledningsvis, da Brann tok føringen etter bare fem minutters spill. Niklas Castro fikk slå inn en corner til en helt umarkert Japhet Sery Larsen, som enkelt stanget inn 1-0 fra kort hold. VIF ville ha offside i situasjonen, og hadde trolig en meget god sak ut fra TV-bildene, men målet ble stående.

Og minuttet etterpå rystet Brann hjemmelaget igjen. Tidligere VIF-spiller Bård Finne ble spilt gjennom mot mål av Fredrik Børsting. Finne chippet ballen over en utrusende Jacob Storevik, og så ballen hoppe inn i nettmaskene mens VIF-spillerne fortvilte.

Hjemmelagets spillere virket rystet, men Klanen sang om Istanbul og hadde ikke mistet håpet. Med rette, skulle det til slutt vise seg.

Jatta steg til værs for VIF

Petter Strand løsnet skudd fra distanse etter drøyt ti minutters spill, men tidligere VIF-keeper Mathias Dyngeland i Brann-buret var med på notene. Det var et varselskudd som bar bud om det som skulle komme.

Like etter reduserte nemlig Seedy Jatta med en flott scoring. Vegar Eggen Hedenstad slo inn på corner fra venstre, Jatta steg til værs som luftens baron – som han også har gjort tidligere denne sesongen – og nikket ballen nydelig i mål via stolpen. Dermed var VIF tilbake.

Seedy Jatta scoret VIFs første mot Brann i cupens kvartfinale. (Astrid Pedersen/NTB)

Magnus Bech Riisnæs og Mohamed Ofkir prøvde begge lykken fra distanse, det samme gjorde Bård Finne, men verken VIF-spillerne eller Brann-spissen maktet å få ballen innenfor stengene.

Bård Finne ble igjen spilt gjennom alene mot Jacob Storevik i VIF-buret, men fra skrått hold vant Storevik denne gang duellen.

Filip Thorvaldsen fikk en stor mulighet da det nærmet seg pause, men unggutten nølte og spilte i stedet til Henrik Bjørdal. Sistnevntes skudd ble blokkert av Brann-forsvaret. Dermed gikk lagene etter hvert i garderoben på 1-2 til gjestene.

Bakke presentert for Vålerenga-fansen

I pausen ble Geir Bakke presentert for hjemmefansen ute på kunstgressmatta på Intility Arena. Tidligere på dagen onsdag ble det klart at Bakke hentes inn som ny hovedtrener, og attpåtil fra rivalen Lillestrøm.

Og kanskje ga det hjemmelagets spillere den ekstra energien som skulle til, for etter hvilen snudde det for Vålerenga.

Først fikk Henrik Bjørdal en stor mulighet da han steg til værs på innlegg fra Ofkir på høyre, men ballen gikk like over. Men så skulle det lykkes for vertene. Vegar Eggen Hedenstad tok nok en gang hovmesterrollen da han slo inn en corner fra venstre. VIF-kaptein Stefan Strandberg fikk ballen på bakerste stolpe, headet den inn foran mål igjen, og der ventet Ofkir som stanget ballen utakbart i mål bak Dyngeland.

Mohamed Ofkir ble dagens mann for VIF. (Astrid Pedersen/NTB)

Brann så rødt

Få minutter etter hadde Vålerenga snudd kampen. Henrik Bjørdal slo inn fra høyre, og der dukket Ofkir igjen opp inne i boksen. Han dunket ballen i høyre kryss via Dyngeland. Ofkir og VIF-spillerne feiret med ekstatiske hjemmefans.

Brann prøvde å mobilisere i jakten på utligning, men uten å skape de store sjansene. I stedet gjorde bergenserne det ekstra vanskelig for seg selv få minutter før full tid, da Thore Pedersen sparket ned Vålerenga-innbytter Jacob Dicko Eng som bakerste mann. Dommer Svein Oddvar Moen trakk resolutt opp det røde kortet, og dermed fikk VIF avslutte med elleve mot ti.

Flere scoringer ble det ikke, tross en skummel Brann-corner på tampen, og dermed kunne hjemmelaget juble for cupavansement da sluttsignalet lød.

Neste kamp for VIF og lagets nye trener Geir Bakke kommer allerede lørdag. Da kommer Molde på besøk i Eliteserien.

Kampfakta

Fotball, menn. Kvartfinale i NM

Vålerenga – Brann 3-2 (1-2)

Intility Arena, 7.833 tilskuere

Mål: 0-1 Japhet Sery Larsen (5), 0-2 Bård Finne (6), 1-2 Seedy Jatta (13), 2-2 Mohamed Ofkir (60), 2-3 Ofkir (66)

Gult kort: Magnus Bech Riisnæs og Jacob Dicko Eng, Vålerenga

Rødt kort: Thore Pedersen, Brann

Dommer: Svein Oddvar Moen, Haugar SK

Vålerenga (4-3-3): Jacob Storevik – Vegar Eggen Hedenstad, Stefan Strandberg, Fredrik Oldrup Jensen, Simen Juklerød – Magnus Bech Riisnæs (Leonard Zuta fra 83.), Petter Strand, Henrik Bjørdal – Mohamed Ofkir, Seedy Jatta (Torgeir Børven fra 75.), Filip Thorvaldsen (Jacob Dicko Eng fra 58.)

