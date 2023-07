VIF-kapteinens Bakke-hyllest: – Ekstremt flink

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Strandberg og lagkameratene snudde 0-2 til 3-2-seier og avansement i cupens kvartfinale mot Brann onsdag kveld.

– Ekstremt deilig. Det var viktig å gå videre. Det er et trofé man jakter. Jeg tror at cupen kan være et lite fristed for oss. Vi har slitt i serien, det har vært tungt. Men dette var en gøy kamp å spille. Det var bra «trøkk» på tribunen, sier midtstopperveteranen til Dagsavisen.

I cupens semifinale venter enten HamKam eller Bodø/Glimt.

– Det kan fort bli veldig, veldig tøft. Det er ingen tvil om at Glimt er Norges desidert beste lag. Møter vi dem, er de favoritter, men i en enkeltkamp kan alt skje. Og her hjemme er vi gode når det flyter. Så får vi se hva Geir Bakke kan komme inn med av magi før den tid.

Opp og ned i Vålerenga

– Hvordan forklarer du den marerittaktige starten mot Brann, og hvordan klarte dere å snu det?

Strandberg viser til det han allerede har uttalt flere ganger tidligere, nemlig at dagens unge tropp varierer mye i prestasjonene.

– Det er som det har vært tidligere, så jeg må bare gjenta meg selv til det kjedsommelige. Folk har slaktet meg i hytt og vær, men jeg har spilt profesjonell fotball i 18 sesonger. Så litt ballast har jeg jo. Og jeg sier jo ikke ting for å være en pessimist, slem eller noe som helst. Jeg er bare realistisk, forklarer han.

– Og jeg ser dette hver dag på trening. Brann-kampen er et prakteksempel. Vi er fantastisk gode til tider, når vi får det til å sitte og det flyter. Og så er vi fantastisk dårlige, hvis det går an å si det, når vi gjør ekstremt dumme feil. Det er sånn det er. Det eneste vi kan gjøre er å jobbe hardt hver dag for å heve bunnivået vårt, fortsetter Vålerenga-kapteinen.

Vegar Eggen Hedenstad, Stefan Strandberg og co. gjorde jobben mot Brann. (Astrid Pedersen/NTB)

Har tro på den nye VIF-treneren

Han er ikke i tvil om at VIF kan slå de fleste i gode stunder, men peker på den dårlige kurven i serien så langt.

– Toppnivået er der. Men når bunnivået er såpass lavt, og man da møter voksne fotballag, så blir det sånne resultater ut av det når man gjør mange dumme feil.

Nå gleder Strandberg seg over ansettelsen av trenerveteranen Geir Bakke.

– Det er fantastisk for oss, det. En gledens dag. Jeg har aldri hatt Geir som trener selv, men har hørt masse bra om ham. Han er veldig flink, og har levert der han har vært tidligere. Jeg gleder meg til å jobbe med ham, sier VIF-kapteinen.

Geir Bakke ble onsdag presentert som ny Vålerenga-trener. Han kommer fra erkerivalen Lillestrøm. (Geir Olsen/NTB)

– Har du snakket med ham etter ansettelsen?

– Jeg har hatt en liten prat med ham, ja. Geir er et veldig, veldig fint menneske og en ekstremt flink trener. Det er ikke den verste kombinasjonen, gliser midtstopperen.

