Geir Bakke: - Uaktuelt å hente LSK-spillere

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Klokka 12.00 onsdag kom han marsjerende inn i kantina på Intility Arena, med styreleder Tuva Ørbeck Sørheim foran seg og sportssjef Joacim Jonsson bak seg. Det ble satt på rockemusikk og det var applaus fra fremmøtte supportere for den nye hovedtreneren i VIF.

– Jeg er vel inne i en sentrifuge akkurat nå. Jeg skjønner jo at dette er kontroversielt, men jeg er god på å følge magefølelsen, sier Geir Bakke fra podiet før han signerer kontrakten med VIF ut 2027.

Men er signaturen til å stole på?

Første dag på jobb

For han er under kontrakt med Lillestrøm, men i den er det en utkjøpsklausul som Vålerenga nå har brukt x antall millioner kroner på å utløse.

Hvor mange millioner vil ingen av partene ut med.

Når Dagsavisen får Geir Bakke på tomannshånd litt senere, får han utdype litt om hvordan dette har vært og hvordan fremtiden i VIF vil se ut.

Torsdag leder han VIF-spillerne på den første treninga, spillere han ennå ikke hadde fått hilst på. For de skulle spille kvartfinale senere onsdag kveld. En kamp han skulle prøve å få sett.

Lillestrøm sjokkert

I Lillestrøm var man sjokkert. Mens pressemøtet pågikk på Intility, startet en egen pressekonferanse på Åråsen der det ble skutt verbalt fra hofta mot Bakke. Sportssjefen i LSK, Simon Mesfin, anbefalte ham å flytte ut av leiligheten der så fort som mulig.

Geir Bakke vil holde seg unna sosiale medier på en stund.

– Du utgjør en kontroversiell overgang. Men det går ikke spillere direkte lenger mellom disse klubbene. Vil du hente noen fra LSK?

– He, he, nei det tror jeg ikke blir aktuelt. Jeg tror aldri Lillestrøm kommer til å selge en spiller til Vålerenga, sier den nye VIF-treneren til Dagsavisen.

Ble kontaktet mandag

Nå vil han i ro og mak analysere situasjonen i Vålerenga sammen med sportssjefen og assistenttrenerne, for så å finne ut hva de skal foreta seg i det kommende overgangsvinduet.

– Du ledet Lillestrøm til 2–1 seier over Rosenborg på Lerkendal søndag kveld. Visste du da at du kunne bli VIF-trener denne uka?

– Nei, det visste jeg ikke. Jeg ble kontaktet mandag. Men jeg har hørt fra folk rundt meg at jeg skulle stå på en ønskeliste i Vålerenga. Men det gjaldt også noen klubber i Sverige og nedover i Europa. Slike rykter svirrer hele tida. Jeg har konsentrert meg hundre prosent om LSK-jobben til nå, svarer han på det spørsmålet.

– Hva tenkte du da du fikk henvendelsen?

– Jeg har alltid fulgt magefølelsen min. Jeg har kjøpt hus og leilighet usett. Dette føltes veldig riktig, kort og godt. Så vet jeg at dette er sårt for mange i Lillestrøm og jeg håper å få takket av spillerne på en ryddig måte. Det rakk jeg ikke. Jeg har noen flotte år der, sier han.

Beholder støtteapparatet

Assistenttreneren i Lillestrøm, Petter Myhre, har også VIF-bakgrunn, og er nå permittert fra den jobben i LSK.

– Er det aktuelt å hente Myhre til VIF også? Du har jo to tidligere hovedtrenere (Jan Frode Nornes og Trond Ludvigsen) her fra før?

– Vi har masse kompetanse i VIF, de to vet nøyaktig hva som rører seg i magan til en hovedtrener. Nå skal de få konsentrere seg om å få være knakende gode fotballtrenere. Jeg gleder meg til å samarbeide med dem, svarer Bakke, som har vært i Lillestrøm i tre år der han fikk dem opp fra 1. divisjon til tetstrid i Eliteserien og en tapt cupfinale i vår.

“Velkommen hjem”, meldte Vålerenga selv onsdag. Myntet på at Geir Bakke var assistent her fra 1999 til 2005.

Geir Bakke (t.h.) sammen med Kjetil Rekdal på VIFs treningsfelt i 2004. (Bjørn Sigurdsøn/NTB)

– Hva har den fasen betydd for din senere trenerkarriere?

– Enormt mye. Husk, vi fikk være med på hele definisjonen av Vålerenga. Nedrykk til 1. divisjon, opprykk igjen, cupfinaleseier i 02, nesten nedrykk igjen i 03, sølv i 04 og gull i 05. Jeg følte at jeg fikk 15 til 20 års erfaring fra toppfotballen i løpet av de seks årene.

Det evige potensialet

Nå er han tilbake og skal gjøre det som ingen har klart siden Martin Andresens dager (cupgull i 2008, seriesølv i 2010), å stabilisere Vålerenga i toppen.

– Potensialet vet alle om, svingningene rundt klubben likeså, og dette er en utfordring som trigger meg.

– Hvordan har Vålerenga sett ut sportslig utenfra i år fra ditt ståsted?

– Litt svingende. Laget har hatt veldig gode perioder for så å falle litt sammen. Motstanderne har fått godt betalt. Det er hva som skjer innenfor begge boksene som opptar meg mest. Det er masse talent og kvalitet. Vi har en klippe i Stefan Strandberg, men han har utfordringer fysisk. Det er sikkert mye å ta tak i, men det skal jeg diskutere med det sportslige apparatet her, sier Bakke, som nettopp fikk se hele bunn- og toppnivået til Vålerenga da Lillestrøm vant 4–3 etter scoring på overtid 1. mai.

Det soleklare førstevalget

Sportssjef Joacim Jonsson får nå hovedansvaret for alt det sportslige i klubben, mens Bakke kun skal konsentrere seg om A-laget.

– Jeg er stolt over at vi fikk til dette. Geir Bakke var vårt soleklare førstevalg, men vi tenkte det kunne bli vrient å få han. Dette er den største og mest kontroversielle treneransettelsen jeg har vært med på. Samtidig er jeg stolt over at ingenting har lekket ut. Det har vært en fryd å følge spekulasjonene i media, sier en glisende sportssjef Joacim Jonsson til Dagsavisen.

Onsdag kveld klokka 20.00 er det avspark for kvartfinalen mot Brann. Vålerenga ledes av Jan Frode Nornes. Men Geir Bakke håper å rekke kampen …

---

FAKTA

Navn: Geir Bakke:

Alder: 53 år (23. oktober 1969)

Klubber som trener: Skjetten (1998-99), Vålerenga (assistent, 1999-2005), Moss (2006-08), Stabæk (assistent, 2009-11), Kristiansund (2012-13), Molde (assistent, 2014), Sarpsborg (2015-19), Lillestrøm (2020-23), Vålerenga (2023-)

Meritter som trener, Sarpsborg: Seriebronse (2017), gruppespill i Europaligaen (2018), tapende cupfinalist (2015, 2017)

Lillestrøm: Opprykk til Eliteserien (2020), to fjerdeplasser (2021 og 2022) og tapende cupfinalist (2022/23)

Kåret til årets trener i 2017 av Norsk Fotballtrenerforening.

Klubber som spiller: Strømmen (1987-90 og 1992), Bærum (1991), Kongsvinger (1993-94), Stabæk (1995–97)

Aktuell: Forlater jobben som hovedtrener i Lillestrøm for å ta over Vålerenga. Starter i jobben torsdag.

---