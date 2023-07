Geir Bakke til VIF: Ja, det er en sjokkovergang

Da Lillestrøm slo Vålerenga 4–3 på overtid på Intility 1. mai, var det som vanlig en smilende Geir Bakke som møtte mediene, men man fikk aldri det inntrykket av skadefryd og seiersglede som preget resten av LSK-miljøet. For selv om han aldri har kunnet si det høyt på Åråsen, har han alltid hatt et hjerte for Vålerenga.

Det skyldes at det var på Valle han gikk den beste trenerskolen rundt årtusenskiftet. Han fikk være med på den vanvittige reisen fra nedrykk til 1. divisjon, opprykk, cupfinaleseier, nesten nedrykk igjen i 2003 og plutselige medaljelag i 2004 (sølv) og 2005 (gull). Tom Nordlie og Kjetil Rekdal var hovedtrenerne han var assistenten til i denne perioden, etter hvert kom også Lars Bohinen inn i dette selskapet som en slags sportssjef.

Siden har han praktisert kunnskapen i Moss, Stabæk, Kristiansund, Molde, Sarpsborg og Lillestrøm der han har opplevd nye bølgedaler. Senest i mai var han tapende cupfinalist på Ullevaal stadion med LSK.

Likevel er overgangen et fotballsjokk på norsk fordi Lillestrøm og Vålerenga er hovedrivalene, det skjer jo ikke lenger at spillere går direkte mellom de to klubbene. Det første Dag-Eilev Fagermo endret da han kom til Vålerenga i 2020 var at laget aldri skulle trene på Lillestrøm (LSK-hallen) lengre, slik de gjorde under Ronny Deila.

Siden Manchester United er i byen akkurat i dag, er det jo fristende å sammenligne med en manager-overgang fra Manchester City til United. Vi er ikke helt der. Men det var mange LSK- og VIF-supportere som måtte gni seg i øynene onsdag morgen. Var dette sant?

Så kan det jo også diskuteres om dette er et riktig valg. Burde Vålerenga sett etter noe helt nytt? Mange trodde de skulle hente en trener utenfor landets grenser som kunne se Vålerenga med helt nye øyne. Det hadde vært en forståelig strategi. I stedet blir det en veldig trivelig og omgjengelig kar som på sett og vis kommer hjem, selv om han er fra Rælingen.

I skrivende stund har Vålerenga ennå ikke bekreftet ansettelsen. Det er jo verdt å merke seg i disse klikktider på nett at det var Lillestrøm sjøl som sprakk nyheten onsdag morgen. Vålerenga må kjøpe Geir Bakke ut av en kontrakt han hadde med LSK til 2027. Og de får han neppe på tilbud....

Geir Bakke forlater Lillestrøm umiddelbart. Slik er det jo i denne bransjen. Lillestrøm og Vålerenga møtes ikke før 22. oktober på Åråsen. Hvilken posisjon er Vålerenga i da? Og hvilket støtteapparat vil han ha i Vålerenga?

Fortsettelse følger. Og Vålerenga spiller kvartfinale mot Brann på Intility i kveld. Skal Geir Bakke få med seg to cupfinaler i år?

