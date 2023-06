VIF-sjefen om kritikken: - Har aldri vurdert å trekke meg

Etter at Vålerenga valgte å avslutte arbeidsforholdet med hovedtrener Dag-Eilev Fagermo mandag, har det vært mange og sterke meninger om klubben. De fleste negative.

Daglig leder Erik Espeseth (56) har fått merke det mye. Det er påstander om uro internt og at flere må ut.

Når dette intervjuet er i sluttfasen kommer også nyheten om at tidligere VIF-trener Kjetil Rekdal er sparket i Rosenborg. Men det lar vi ligge her.

Spørsmål og svar

Vi har stilt VIFs daglige leder konkrete spørsmål som han svarer på her:

– Hvordan opplever du kjøret mot deg selv nå?

– Jeg skjønner at mange er frustrerte etter resultatene vi har oppnådd. Jeg er skuffet selv også, 10 poeng er rett og slett ikke godt nok etter ti kamper. Samtidig blir jeg litt overrasket over aggresjonsnivået hos enkelte. Vi ser at det tidvis kommer reaksjoner basert på misforståelser og oppfatninger. Men observatørrollen til Klanen i klubbens styremøter er nå gjeninnført, og den dialog linjen vi har valgt med supporterne vil jeg sørge for blir ivaretatt og forsterket om nødvendig.

– Noen hevder også at du ikke har bidratt til noen resultater i de snart sju årene du har vært her – det må jo være tungt å høre?

– Vi kunne sikkert fått til mer, men samtidig har vi lyktes med en god del ting: Vi nær doblet sponsorinntektene våre i perioden fra 2015 til 2018. Etter mange år med røde tall gikk vi i pluss i årene 2019–2021 – tre år med grønne tall. Så hadde vi et stort minus i 2022, men dette var en felles beslutning i både klubb og AS med støtte fra eierselskapet – primært grunnet sportslig satsing.

Og videre:

– Vi var gjennom en svært krevende pandemi, men var blant de klubbene som klarte oss best gjennom dette – og vi er også en av klubbene som best har kommet til hektene igjen etterpå

– I 2022 hadde vi over 20 % reell vekst på bedriftsmarkedet, og ligger foreløpig ca. 10 % foran fjoråret i 2023 – mens veldig mange andre klubber ser et sviktende marked nå. · Eksempelvis snakker mediebransjen om at det i årets første fire måneder var en nedgang i reklameomsetningen på nær 20 prosent.

Publikumstall øker

– Til tross for svake resultater på banen, ser vi i år sterke publikumstall, og spesielt Østblokka fortjener stor honnør for at de stiller opp i hopetall. Her tror vi at vår abonnementsløsning og en fornuftig prispolitikk har medvirket – i tillegg til supporternes generelle store entusiasme og støtte.

– Og ikke minst har vi blitt langt mer synlige i bybildet, eksempelvis: Engaland-prosjektet som har høstet mange lovord, Clear Channel gir oss synlighet på 350 boards i byen, og samarbeid med Oslo City har bidratt til denne eksponeringen.

– Har ikke nevnt mye om sport, men det er også verdt å nevne at vi aldri har hatt flere landslagsspillere – noe som blant annet skyldes en sterk satsing på spillerutvikling gjennom å ha bygget opp landets beste akademi. Dette har vært en bevisst satsing fra styret og ledelsen.

– Jeg skal være den første til å si at alle disse punktene definitivt ikke bare er min fortjeneste, vi har svært kompetente folk både på marked og sport, samt i administrasjonen for øvrig. Men jeg har bidratt med min erfaring og kompetanse gjennom et langt fotball-liv.

– Enkelte har skrevet at de er provosert over din høye lønn, når regnskapene viser røde tall – hva tenker du om dette?

– Vi har hatt flere år med grønne tall, og hva gjelder min lønn så tenker jeg det er greit at styreleder i AS’et evt. kan si noe om dette. Men jeg føler det er viktig å legge til at jeg ikke belaster klubbens økonomi med en krone, da dette dekkes i sin helhet av AS’et, som igjen er finansiert av eierselskapet. I tillegg er de summene som verserer på Twitter svært overdrevne.

– Men du er daglig leder også i klubben?

– Jeg er daglig leder i klubben, men mine arbeidsoppgaver i klubben er først og fremst innenfor økonomiske og administrative forhold, og som diskusjonspartner. Dessuten bistår jeg ved spilleroverganger. Sportslige beslutninger tas av sportslig ledelse bestående av hovedtrener og sportssjef som rapporterer på sport til klubbstyret. Jeg synes det er greit å presisere dette, da det virker som noen ikke kjenner til organiseringen som er i tråd med retningslinjene fra NFF.

– Det hevdes at det er uro og uenighet om strategi internt i administrasjonen. Stemmer det?

– Jeg har jevnlige møter med ledergruppa både som kollegium og en-til-en, og opplever ikke at det er noen uenighet om klubbens strategi.

– Styret la noen føringer, deretter utarbeidet administrasjonen i fellesskap et forslag til selve strategiplanen, som senere ble drøftet og diskutert i styret før endelig beslutning. Jeg mener det var en god prosess rundt denne.

– Hva gjelder ryktene om uro i administrasjonen, så opplever jeg det som sterkt overdrevet. I en fotballklubb, som på andre arbeidsplasser, vil det alltid være diskusjoner. Tidvis er man ikke enige om alt – men det skaper dynamikk og utvikling – og er positivt, mener jeg.

Kjetil Rekdal og Dag-Eilev Fagermo måtte forlate henholdsvis Rosenborg og Vålerenga denne uka. (Trond Reidar Teigen/NTB)

– Hvorfor er det (tilsynelatende) så krevende å lykkes i VIF?

– Vålerenga var virkelig en klubb å regne med på begynnelsen av 80-tallet, samt i perioden 2004-2005, deretter cupgull i 2008 og sølv i 2010. Men i mange av disse årene var det også tungt økonomisk. Deretter var det mange vanskelige år – før det så ut til å snu i 2019 økonomisk, og 2020 tok vi igjen medaljer i serien. Etter det så har det lugget.

– Jeg mener vi har vist tegn til klar bedring på flere områder jeg har vært innom – stor entusiasme blant landets beste supportere, publikum er på vei tilbake, sponsorinntekter er i vekst, vi har landets største talenter og svært dyktige ansatte. Så jeg tenker det er mulig.

– Hva var forskjellen på tilfellet Fagermo vs. Deila?

– Deila valgte å slutte selv, da han fikk et tilbud han ikke kunne si nei til. Hva gjelder Fagermo, så har Tuva Ørbeck Sørheim (styreleder) svart på dette tidligere, det er styret i klubben sitt ansvar.

– Hvem jobber med trenerkabalen?

– Klubbstyret under ledelse av Tuva Ørbeck Sørheim sitter med ansvaret for trenerkabalen.

– Hva gjør det med kontinuiteten og stabiliteten at man nok en gang ser ut til å selge unna en sentral spiller (Odin/Celtic)?

– Det er god spillerutvikling, som medfører at vi får fram spillere som bidrar positivt i Eliteserien for Vålerenga, før noen går til større ligaer. Det er en del av alle norske klubbers forretningsmodell. Det er akkurat det samme i Belgia og Nederland – som da selger til større ligaer normalt. Det er også viktig med noen gode salg for at vi som klubb fortsatt skal være attraktive for de beste talentene.

– Så må det også legges til at unggutta drømmer om å komme seg til utlandet; det er vanskelig å stoppe dem fra det. Men vi må gjøre det såpass attraktivt for dem i Vålerenga at de bidrar i Eliteserien i minimum 1–2 år lengre enn i dag før de går videre. Selv om det er stort press fra agenter for å få spillerne ut tidlig, så må vi legge til rette for at de først bidrar i Vålerenga.

– Hva sier du om de tidligere Strandberg-uttalelsene om løfter som ikke er innfridd?

– Stefan har moderert disse uttalelsene i ettertid, og var vel først og fremst skuffet over svake prestasjoner og resultater.

– Hva gjør du mentalt for å frikoble deg fra dette kjøret?

– Fotball er en livsstil – og selv om jeg har hus i Vestfold, så tilbringer jeg stort sett hele uka i Oslo – så der er det full fokus på jobb hele døgnet, mens jeg som regel kobler av i helgene med familien når vi ikke har hjemmekamp.

– Men det er klart: når det blir slik det har vært nå, er det krevende – men jeg har også fått veldig mye støtte fra kollegaer både i klubben og fotballen generelt, fra sponsorer og blant våre supportere.

– Har du vurdert å trekke deg fra posisjonen?

– Jeg har aldri tenkt den tanken, og ser ikke noen grunn til det. Vi har det tøft om dagen, men jeg har stor tro på at vi i fellesskap skal komme oss oppover igjen, avslutter Erik Espeseth.

Når det gjelder spørsmål om sportslig fokus og ansvarsfordeling rundt A-laget, henviser han til styreleder.

PS. VIF-spillerne har ferie og neste obligatoriske kamp er cupkampen borte mot Stjørdals/Blink 28. juni. Da er det Jan Frode Nornes som leder laget.

FAKTA

Navn: Erik Espeseth

Alder: 56 år.

Yrke: Daglig leder i Vålerenga Fotball AS.

Tidligere jobber: Markedssjef i flyselskapet Braathens, leder av PR- og informasjonsavdelingen i VG, kommersiell direktør i Rosenborg, daglig leder i Strømsgodset. I Vålerenga siden 2016.

Sportslige meritter: Norsk mester i vannpolo med over 50 landskamper.





