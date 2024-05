Unge menn velger blått. Nå følger kvinnene etter

Lokalvalget i fjor ble en stor seier for de blå partiene. De yngste mennene under 29 år utløste et valgskred på høyresiden og flokket seg rundt Høyre og Frp.

Denne trenden fortsetter dersom det hadde vært stortingsvalg i morgen. Det nye nå er at de unge kvinnene følger etter.

Det viser tallene fra målingene i perioden etter fjorårets lokalvalg – fra oktober til april i år – som Opinion har gjort på oppdrag fra FriFagbevegelse.

– Det har vært spekulasjoner det siste halve året om at jeg kun appellerer til unge menn. Derfor er det ekstra deilig og gode nyheter for oss at det kommer en så bred og stor måling som bekrefter hva som er sannheten, sier Simen Velle, leder av Fremskrittspartiets Ungdom, til FriFagbevegelse.

Større enn Ap og SV

Høyresiden har åpenbart knekt en kode. Ikke bare er Frp og Høyre størst blant unge velgere under 29 år. De to partiene har også klart å tiltrekke seg enda flere kvinner i samme alder.

Hvis det hadde vært opp til de unge, ville Høyre og Frp alene fått flertall på Stortinget. De to partiene får til sammen 85 mandater – akkurat nok til å lede en flertallsregjering.

Ap og Sp er 47 mandater unna et flertall hvis det er velgerne i alderen 18 til 29 år som får bestemme.

– Vi løfter perspektivene og tar opp problemene som unge menn sliter med, sier Velle.

Blant de yngste mennene mellom 18 og 24 år har Frp 28 prosent av velgerne i ryggen og er dermed større enn både Ap og SV til sammen. Det gjør også Simen Velle et stort poeng av da vi møter ham.

– Det må du gjerne ha som overskrift, sier han om Frps seier over Ap og SV.

Kvinnene svikter venstresida

Venstresiden tapte ikke bare gutta ved forrige lokalvalg. Nå må de også gi slipp på de unge kvinnene. Det er fasiten et drøyt halvår etter det blå brakvalget hvis vi legger alle Opinion-målingene til grunn.

Dette sier tallene fra oktober til april:

47 prosent i alderen 18–24 år ville ha stemt Høyre eller Frp

38 prosent i alderen 25–29 år ville ha stemt Høyre eller Frp

Blant unge menn er oppslutningen enda høyere på borgerlig side:

55 prosent i alderen 18–24 år ville ha stemt Høyre eller Frp

45 prosent i alderen 25–29 år ville ha stemt Høyre eller Frp

Ap får kun 11 og 13 prosent av stemmene til de unge kvinnene i alderen 18–24 år og 25–29 år. Blant de yngste mennene er oppslutningen 15 prosent mot fattige 7 prosent ved forrige valg.

For Astrid Hoem (29), leder i AUF, er undersøkelsen nedslående. Spesielt fordi Ap har hatt tradisjon for å være det største partiet blant de unge. Nå har de et stort lerret å bleke.

– Vi er nødt til å vinne tilbake de unge. Ethvert parti som skal være stort og komme seg høyere opp, må også være det største partiet blant de unge, fastslår hun overfor FriFagbevegelse.

Astrid Hoem går av som AUF-leder på landsmøtet i oktober. 29-åringen har ledet Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon i fire år. (Brian Cliff Olguin)

Svarer med radikale grep

Astrid Hoem ønsker å utvikle en politikk som treffer velgergruppene fra 18 til 24 år og 25 til 29 år. Da må Ap, ifølge AUF-lederen, tørre å ta radikale grep for at neste generasjon skal kunne eie sitt eget hjem.

Hun mener følgende grep kan gjøre det enklere for Ap å få de unge med på laget:

Bygge drastisk mer i de store byene for å møte etterspørselen

Se på måten man skattlegger det å eie boliger

Sørge for at inngangen til leiemarkedet blir enklere

Doble eller tredoble bevilgningene til Husbanken

Boligpolitikken har førsteprioritet i jakten på å gjenvinne tilliten blant de unge velgerne.

– For de unge er det umulig å komme seg inn på dagens boligmarked i Oslo. Generasjonsskillet på boligmarkedet er like mye et søskenskille, hevder hun.

– Mens storebroren som singel førstegangskjøper hadde råd til nesten 40 prosent av boligene i Oslo i 2010, har søsteren i dag råd til 3,3 prosent av boligene med de samme forutsetningene, sier Hoem.

Velles oppskrift

FpU-leder Simen Velle hevder at det lenge har vært nesten tabubelagt å snakke om hvilke utfordringer som unge menn har.

Selv er han ung og en flittig bruker av sosiale medier. Han merker at det er mange unge menn i kommentarfeltene hans som er skeptiske, konspiratoriske og tvilende.

– Jeg forsøker å ta dem med i debatten. Ofte er jeg ikke enig i hva de skriver, men jeg møter, ser og snakker med dem og ikke bare til dem. Det viser seg å fungere ganske bra, fastslår 23-åringen.

Velle tror folk flest opplever en større avstand til politikerne enn før. For FpU-lederen er det viktig ikke å bare snakke om de tingene han synes er viktige og spennende.

– Jeg tror politikerne har vært for oppslukt av å løse store og altoverskyggende problemer og glemt lommebok-spørsmålene som er viktige for folk flest, mener han.

– Man er nødt til å prioritere begge sider samtidig, og det har både vi og høyresiden balansert bra i det siste. Det bærer galt av sted å prioritere egne politiske kjepphester framfor problemene til folk, fastslår Velle

Likestilling er viktig, særlig for unge menn. Det vet FpU-leder Simen Velle. (Brian Cliff Olguin)

Høyre-bølge med kvinner

Ifølge Johannes Bergh, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, er tallene i Opinion-undersøkelsen ikke bare dårlig nytt for Ap. De skiller seg veldig fra det som var fasiten i 2023-valget.

– I lokalvalget var det først og fremst unge menn som stemte Høyre og Frp, mens unge kvinner sverget til Ap og SV. Nå har disse kvinnene forlatt Ap og Sp og søkt seg til Høyre og Frp, sier valgforskeren.

– Det er veldig interessant at bildet av en Høyre-bølge med kvinner er så klart som nå. Jeg har ikke sett noen lignende tall tidligere, sier Johannes Bergh.

Johannes Bergh tror det er flere årsaker til at unge velgere ikler seg blå og ikke rødgrønn farge.

– Vi ser det samme i resten av Europa med unntak av Storbritannia, sier han.

– Trender etterfølges av en motreaksjon. Det ser vi mot det som kalles «woke» og kravet om alltid å være politisk korrekt, påpeker han.

– Det som også var en klimabølge for to-tre år siden, er nå blitt til en irritasjon over tiltak som er for inngripende i folks liv. Det gjelder også andre progressive trender, sier valgforskeren.

Politisk aldersskille

I målingene fra oktober til april er det et politisk skille mellom de som er over og under 25 år, påpeker rådgiver Maria Rosness i Opinion.

– Skillet innad blant de unge er veldig synlig i MDG. Mens 14 prosent av de yngste kvinnene sier at det ville ha stemt på partiet, ville bare 6 prosent i alderen 25-29 år ha gjort det samme, sier hun.

Aldersgruppene 18-20 år og 21-24 år skiller seg fra de i alderen 25-29 år for begge kjønn, viser undersøkelsen.

For begge kjønn er det en klar overvekt som ville ha stemt Høyre og Frp i forhold til partier på venstresiden.

Hvilket parti kvinner og menn i alderen 25-29 år stemmer på, ligner mer på partifordelingen blant alle kvinner og menn generelt.

---

Fakta

Data er hentet fra partimålinger fra Opinion for FriFagbevegelse og Dagsavisen i perioden oktober 2023 til april 2024. Det tilsvarer til sammen 7.000 respondenter.

Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag dersom det var stortingsvalg, og partipreferanse ved stortingsvalget 2021. Følgende spørsmål ble stilt:

«Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?»

«Stemte du ved stortingsvalget i 2021? I så fall, hvilket parti stemte du på da?»

---

