Han hadde aldri fått sparken før. Men VIF forblir VIF.

Da en svært offensiv Dag-Eilev Fagermo kom til Intility i januar 2020, ble han møtt med ovasjoner og det første han endret på var at klubben ALDRI skulle legge noen vintertrening til Lillestrøm. Det løftet har han holdt. Han hadde aldri rykket ned med noe lag, aldri fått sparken noe sted.

Da vi snakket med ham etter 0–1 for Strømsgodset søndag kveld, ramset han egentlig opp alle argumentene for et trenerbytte: Ingen utvikling, på stedet hvil, ingen energi i laget. Og det var jo hans eget ansvar. – Styret bestemmer, sa han.

Og det gjorde de dagen etter.

Det var en usedvanlig god timing at klubbmedlemmenes lenge avtalte møte med investor Tor Olav Trøim var lagt til mandag ettermiddag. Styreleder i VIF Fotball Elite, Tuva Ørbeck Sørheim, kunne servere dagens ferske og høyst eksklusive nyhet til VIF-medlemmene før pressemeldingen var sendt ut. Nyheten ble møtt med jubel. Det endret jo også hele forutsetningen for møtet. Men klubbens økonomiske livbøye stilte opp og svarte på mange kritiske spørsmål. Det er dyrt å bryte elitetrenerens kontrakt. Tor Olav Trøim tar regningen for det også.

Dag-Eilev Fagermo har fått til mye i Vålerenga, men ikke det som er synlig i en fotballtabell: En tropp full av unge landslagsspillere, mye bedre treningsfasiliteter og spillersalg for over 100 millioner kroner. Men på tabellen ligger de på 13. plass, hele 21 poeng bak ledende Bodø/Glimt. Etter bronsemedaljen i koronaåret 2020 stoppet det opp.

Både Fagermo og vi andre vet at om Odin Thiago Holms prosjektil hadde gått innenfor i stedet for yttersida av krysset søndag kveld, kunne han fortsatt hatt jobben. Så banal er fotballens verden. Så banal er denne industrien som bruker vanvittige millioner kroner på å først hente trenere, for så kvitte seg med dem.

Et av Fagermos grep foran denne sesongen var å hente sin tidligere assistent fra Odd, Jan Frode Nornes til klubben. Han visste ikke da at han hentet sin etterfølger. Nå er det bare på midlertidig basis, men også her teller resultatene. Ved siden av Fagermo hadde Vålerenga to tidligere A-lagstrenere på benken. Kunnskap er det nok av.

Men det holder ikke med kunnskap i fotball. Mange brikker skal passe sammen. Etter siste seriegull i 2005 har Vålerenga hatt Petter Myhre, Harald Aabrekk, Martin Andresen (Tor Ole Skullerud som hovedtrener), Kjetil Rekdal, Ronny Deila og Dag-Eilev Fagermo som hovedtrenere og vikarer. Alle har kastet kortene.

I Vålerengas 110 år lange historie er det fire trenere som kan smykke seg med seriegull. Anton Ploderer (1965), Leif Eriksen (1981), Gunder Bengtsson (1983, 1984) og Kjetil Rekdal (2005). Sistnevnte er treneren som har sittet lengst. Og som nå slåss for livet i Rosenborg.

I dagene og ukene skal VIF-styret finne en ny hovedtrener. Henning Berg er allerede nevnt. Han hadde oppsiktsvekkende suksess med Lyn før klubben gikk konkurs i første del av 2000-tallet, han har spilt i VIF og kjenner kulturen. Har man ubegrenset med penger kan man kontakte Ole-Gunnar Solskjær. Han har internasjonale kontakter. Det er pussig å tenke på at VIF i sin tid vurderte Per-Mathias Høgmo i stedet for andrerunden til Kjetil Rekdal. Nå har han gjort Häcken til mestere i Allsvenskan. Og hvis Norge taper de to kommende landskampene, kan man jo ta en telefon til Ståle Solbakken også. Han savner jo den daglige virksomheten på feltet. Men har vel inngrodd VIF-hat fra tida som spiller i Lillestrøm.

Viktigere er det at Vålerenga benytter sjansen til å avklare kommandolinjene internt. Hvem bestemmer av daglig leder, styreleder, investor og sportssjef? Formelt er det leder av fotballens elitestyre. Men i VIF krever dette en egen avhandling. Er det sportssjef Joacim Jonsson som skal hente den nye hovedtreneren? Vi kan begynne der.

