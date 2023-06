Vålerenga med lavest driftsmargin

Vålerenga hadde størst underskudd av samtlige klubber i 2022, noe de tidligere har forklart med planlagt underskudd for en sportslig satsing.

Men tar vi med økonomiske beregninger uten spillerlogistikk, havner de også dårligst ut.

Vålerenga har den laveste driftsmarginen av alle, på – 55 prosent og har høyest andel av personalkostnader (også spillerlønninger) i forhold til driftsinntekter. Personalkostnadene økte med 14,6millioer i 2022.

Tallene fremkommer i Norsk Toppfotballs Eliteseriebarometer 2023, utført av Deloitte.

Der gjennomgås alle klubbenes økonomi ganske detaljert og man ser også utviklingstrekk over år.

Europa det store skillet

I det store bildet går norsk toppfotball akkurat nå veldig bra, med ytterligere vekst inn i denne sesongen.

I fjor hadde Bodø/Glimt, Molde, Viking og Lillestrøm til sammen 263 millioner kroner i inntekter fra Uefa for europacupdeltakelse. I tillegg fikk øvrige eliteserieklubber 29 millioner i såkalte «solidaritetsmidler».

I tillegg selges det spillere ut av Norge for rekordsummer.

– Akkurat nå er tallene for norsk fotball hyggelig lesning. Men vi ser jo hvilken forskjell det utgjør å komme seg inn i en av de europeiske turneringene, sier direktør i Norsk Toppfotball, Leif Øverland til Dagsavisen.

Vålerengas negative tall overlater han til klubben selv å kommentere.

Leif Øverland, administrerende direktør i Norsk Toppfotball og Emilie Finnevolden Gooderham, manager i Deloitte. (Fredrik Varfjell/NTB)

VIFs utfordringer

Vålerenga måtte altså bokføre det største underskuddet av samtlige i 2022, med minus 42 millioner.

Det dekkes inn via midler fra investor Tor Olav Trøim, som for første gang stilte opp på et medlemsmøte mandag for å forklare situasjonen,

– Underskuddet i 2022 kom etter tre år med overskudd og var et planlagt underskudd da vi blant annet valgte å beholde spillere vi kunne solgt, sier VIFs daglige leder, Erik Espeseth til Dagsavisen.

Nå har klubben nettopp brutt kontrakten med trener Dag-Eilev Fagermo, som øker utgiftene ytterliggere.

Samtidig kan Odin Thiago Holm være på vei til Celtic, som eventuelt skaffer etterlengtede millioner inn.

– Eliteserien som produkt økte i verdi i 2022, i takt med resten av de europeiske klubbene. Spesielt Bodø/Glimt og Molde bidrar til at den totale klubbomsetningen går opp. Europa-suksessen deres skaper store forskjeller når det kommer til økonomi og sportslige forutsetninger, men vi ser også at suksessen er en katalysator for utvikling for ligaen totalt sett, sier Emilie Finnevolden Gooderham, prosjektleder for Eliteseriebarometeret i Deloitte.

Det Vålerenga scorer mest positivt på er utviklingen av unge spillere med 15 spillere på aldersbestemte landslag. Ingen andre klubber har flere. Det ser klubben på som en investering som på sikt skal slå positivt ut.

FAKTA

Driftsresultat for klubbene i Eliteserien i 2022:

1. Bodø/Glimt +67

2. Lillestrøm +23

3. Viking +19

4. Haugesund +3

5. Jerv +2

6. HamKam +1

7. Aalesund -2

8. Kristiansund -2

9. Tromsø -4

10. Strømsgodset -4

11. Sarpsborg – 4

12. Odd -5

13. Molde -6

14. Sandefjord -8

15. Rosenborg -25

16. Vålerenga -42

Kilde: Eliteseriebarometeret 2023, Deliotte utført for Norsk Toppfotball

