Ferrer med fem nye mål da Frigg scoret ni på Ullern-rekruttene

Dagen før fotballens nasjonaldag var det Frigg som inviterte Ullern-rekruttene til Tørteberg, etter at Frigg også i forrige runde møtte et rekruttlag til Osloderby. Den gangen var det Grorud-rekruttene som var motstander, i en kamp Ulrik Ferrer avgjorde med sine fem mål.

Avdelingens toppscorer med ni mål på de første fem kampene tok også avspark i dagens oppgjør, og jakter videre på sitt Frigg-mål nummer 100. Allerede etter tre minutters spill fikk Ferrer kampens første mulighet, da han skled inn foran mål etter et innlegg fra venstre, men storscoreren var dessverre litt sent ute slik at ballen gikk utenfor stolpen.

Frem til kvarteret spilt var det mye ballinnehav av Frigg, som prøvde å spille seg gjennom Ullern og komme seg til sjanser. Ullern var ikke helt ueffne på kontringer, og var nære på da Jacob Cleve Broch kom seg inn i Frigg-boksen, men ble presset ut av Frigg-forsvaret. Frigg slet med å skape de store sjansene innledningsvis, men når du her en storscorer på topp pleier det å løse seg.

Kjapp måldobbel fra Ferrer

Ferrer skulle nemlig ikke gå for lenge uten mål i denne kampen heller, da Frigg-spissen ga laget sitt ledelsen etter 19 minutters spill. Frigg slo en lang ball i bakrom til Marius Cassidy på kanten. Han slo et knallhardt innlegg inn i boksen, og i beste Robert Lewandowski-stil løp Ulrik Ferrer den i mål med et kontant hodestøt.

To minutter senere kkom det nok et mål fra Ferrer og Frigg. Ullern prøvde for en gangs skyld å stå høyt, men Frigg løste det fint opp etter at Cassidy spilte inn i midten og gjennom Ullerns pressledd. Den ballen ble slått opp på Ferrer, som trakk seg litt ut til høyre før han klinte ballen ned i motsatt hjørne fra like innenfor 16-meteren.

Frigg var særdeles effektive den første halvtimen, og scoret på begge sine sjanser. Minuttet over halvtimen scoret Frigg og Ferrer igjen, men denne gangen ble målet annullert for offside. Ullern prøvde stadig å spille seg ut bakfra, noe som var en risikabel strategi som ikke lyktes hver gang, og som ga Frigg muligheten til å bryte og skape sjanser.

[ Ulrik Ferrer scoret fem da Frigg vant timålskamp: – Vil slite med å sove ]

Ullern reduserte like før pause

Sju-åtte minutter før pause kom Ferrer først til en kjempemulighet som Ullern-rekruttenes Ingvald Benested reddet med en flott beinparade. Returen fikk til slutt Filip Mardal kontroll på, og han la den inn på bakerste stolpe. Der var to Frigg-spillere i duell med en Ullern-spiller som fikk reddet ballen på streken.

Minuttet før pause kom plutselig reduseringen for Ullern-rekruttene. Igjen var det Jacob Cleve Broch som skapte sjansen, etter at Ullern fikk til et overtall i midten, slik at Cleve Broch kom seg løs på kanten. Ullern-spiss Thomas Støfring nådde ikke helt fram, men på bakerste stolpe kom Jonathan Aarenes løpende og fikk ganske enkelt bredsidet inn reduseringsmålet til 2-1.

Det ble også pauseresultatet, da pausesignalet gikk få sekunder etter at Frigg satte i gang spillet igjen. Det var en omgang der Frigg hadde mye ball, men som egentlig var relativt jevn. Vertene var veldig effektive og hadde kontroll på oppgjøret, før Ullern sørget for ny spenning inn i garderobene.

[ Ullerns A-lag senket av selvmål på tampen ]

Aarenes utlignet med nytt mål etter pause

Etter pausen var kampbildet langt jevnere, da ingen av lagene klarte å ta initiativet fra start. Det var mange dueller inne i midten, og en god del lange baller opp i banen etter at man ikke helt klart å finne noen å spille den til.

Ti minutter med det var nok tenkte Jonathan Aarenes, som gjorde som Ulrik Ferrer og ble tomålsscorer. Igjen klarte Ullern å skape ubalanse bak hos Frigg, som gjorde at Aarenes ble spilt igjennom med keeper. Fra omtrent samme hold som Ferrer scoret sitt andre mål, scoret også Aarenes med et skudd ned i samme hjørne.

Ullern-rekruttene tok mer og mer over kampen etter de to målene, og så ut som laget som skulle gå i ledelsen. Frigg ga fra seg initiativet de hadde fra starten av kampen, og skapte så godt som ingenting det første kvarteret etter pause. Men det løser seg som sagt med en storscorer på topp.

[ 3. divisjon: Elleve scoringer i to Oslo-derbyer ]

Ferrer fullbyrdet hat-tricket

I det vi passerte timen spilt dukket nemlig Ulrik Ferrer opp igjen, og scoret sitt tredje mål for kvelden. Denne gangen kom det etter at en Frigg-spiller ble taklet hardt midt på Ullerns banehalvdel. I stedet for å gi frispark, valgte dommer Jonas Johnsen fordelen. Det endte med at Ferrer fikk ballen, dro seg inn i Ullerns 16-meter og nok en gang sendte toppspissen avgårde en nydelig avslutning i motsatt hjørne.

Tre minutter senere scoret Frigg igjen, og nok en gang var Ferrer involvert. Målet kom etter en corner som Ullern ikke klarte å klarere, og som Frigg fikk inn igjen i feltet. Der kjørte Ferrer en skuddfinte, før han la ballen på tvers av feltet. Den ballen gikk gjennom alt og alle, før

Dermed gikk det altså bare ti minutter fra Aarenes utlignet for Ullern-rekruttene, til Frigg hadde gjenopprettet sin tomålsledelse. Og de to målene kom egentlig også i en periode der Ullern hadde ganske god kontroll på kampen. Men igjen viste Frigg sin effektivitet, som var lagets store problem forrige sesong, som til slutt endte med nedrykk fra 2. divisjon.

[ 3. divisjon: Nordstrand inn i tetkampen ]

Ullern kollapset fullstendig

Den effektiviteten viste seg igjen 20 minutter før slutt da Filip Mardal fant Peder Nomell helt på kanten av Ullerns 16-meter. Nomell fikk tatt med seg ballen og med en slags tupp/utsidepasning trillet Nomell ballen i mål. Dagens femte mål gjorde at alle sluser åpnet seg, og Ullern kastet alle mann i angrep.

Da gikk det som det så ofte gjør, Frigg fikk store rom å boltre seg i. Ulrikk Ferrer scoret først sitt fjerde mål for kvelden etter et innlegg fra høyre, der han helt alene på bakerste stolpe kunne stupheade inn sitt 13. mål på årets seks første kamper. Like etter var han alene igjen, men valgte da å spille videre, men den pasningen ble snappet opp.

Kvarteret før slutt fikk innbytter Ebrima Sawaneh bli med på scoringsmoroa på Tørteberg, igjen med Ferrer i en helt sentral rolle. Han mottok en stikker inn i Ullerns 16-meter, men i stedet for å skyte valgte han denne gangen hælsparket til Sawaneh. Det fintet ut alle Ullern-spillerne, og lot Sawaneh trille inn 7-2.

[ 3. divisjon: Frigg reiste seg, Lokomotivet med full stans ]

Ferrer med fem mål i to kamper på rad

Ullerns spektakulære kollaps fortsatte, da Frigg spilte seg igjennom Ullern-forsvaret som varm kniv i smør. Ferrer scoret sitt femte mål for kampen etter at han bredsidet inn et innlegg fra kanten, og scoret med det fem mål i sin andre kamp på rad. Det gjorde han også mot Grorud 2, der det også ble scoret ti mål.

Flere mål ble det ikke på Ferrer, som ble bytta ut med sju minutter igjen på uret. Frigg skapte et par sjanser til, uten å få uttelling, men Ullern-rekruttene skjerpet seg litt de siste ti minuttene. På overtid fikk Ola Meløy lov til å spasere inn 9-2, som også ble sluttresultatet.

Med det siste målet gikk også Frigg forbi Os og inntok andreplassen på tabellen, på bedre målforskjell. Det er fortsatt seks poeng opp til Lysekloster, som har vunnet sine seks første kamper i årets sesong. Etter 16 mål på de to siste kampene er det nå faktisk Ullerns A-lag som venter i neste kamp for Frigg, i cupens første runde. Også det på Tørteberg.

[ Union Carl Berner vant bydEl Clasico på overtid: – Dette fotball handler om ]

---

Kampfakta:

Norsk Tipping-ligaen avd. 1, runde 6

Frigg – Ullern 2 9-2 (2-1)

Tørteberg

Mål: 1-0 Ulrik Ferrer (19.), 2-0 Ulrik Ferrer (22.), 2-1 Jonathan Aarenes (44.), 2-2 Jonathan Aarenes (54.), 3-2 Ulrik Ferrer (61.), 4-2 Håkon Krohg (65.), 5-2 Peder Nomell (69.), 6-2 Ulrik Ferrer (71.), 7-2 Ebrima Sawaneh (75.), 8-2 Ulrik Ferrer (79.), 9-2 Ola Johan Antonsen-Meløy (90.)

Gule kort: Adonai Kidane, Frigg. Jonas Jorde, Ullern 2.

Dommer: Jonas Johnsen (Bækkelagets SK)

Frigg: Egil Borgen Evensen – Marius Cassidy, Øyvind Heia, Jonas Halsne (Christian Halfstad Aagesen fra 74.), Samuel Gray – Benjamin Rio-Moe, Varg Støvland, Peder Nomell (Ebrima Sawaneh fra 74.), Filip Mardal (Adonai Mehary Kidane fra 83.), Håkon Krohg – Ulrik Ferrer (Ola Johan Antonsen-Meløy fra 83.)

Ullern 2: Ingvald Benestad – Abdi Hedi Ali, Espen Lindøe, Peder Udnes – Jonathan Aarenes (Albert Aleksanjan fra 83.), Brage Tobiasen (Mikael Foss Andersen fra 46.), Jonas Jorde, Jacob Franke (Edi Hockic fra 46.), Jacob Cleve Broch – Aksel Bay Larsen (Danial Khoshpayam fra 72.), Thomas Støfring (Marius Lund Stensland fra 83.).

---