3. divisjon: Nordstrand inn i tetkampen

Her er sammendraget av den femte runden i 3. divisjon, som avsluttes med to kamper mandag.

Avdeling 1

LOKOMOTIV OSLO – OS 0–1 (0-1): Kunstgresset på NIH ved Sognsvann var Lokomotivet hjemmebane denne lørdagen og etter en jevnspilt kamp ble det knepen borteseier. Seks gule kort ble delt ut. Seiersmålet kom etter en drøy halvtime ved Jonas Eide Vågen. Sesongen går ikke på skinner for Lokomotivet som bare han en seier på sine fem første kamper.

ULLERN 2. LAG – SKEDSMO 4–0 (2-0): Ullern-rekruttene hadde styrket mannskapet denne gangen slik at det ble en ren overkjørsel over Skedsmo. Og laget tok sin andre seier for sesongen. Flere av A-lagsspillerne bidro, blant dem Mads Bådsvik, som scoret de to første målene før en halvtime var spilt på Ullern kunstgress lørdag. Aksel Bay-Larsen økte til 3–0 tjue minutter før slutt, mens Dreni Ademaj fikk gleden av å sette den fjerde. Et lite minus var det at Bendik Evensen fikk sitt andre gule kort i sluttminuttene og må på tribunen i neste kamp.

Mandag 19.00: GRORUD 2. LAG – FRIGG

Øvrige resultater: Gjelleråsen – Gneist 1-0, Sandviken – Skjetten 0-0, Lysekloster – Lillestrøm 2. lag 6–1. Spilles mandag: Fana – Stabæk 2. lag.

Tabelltoppen: Lysekloster 15, Sandviken 10, Os, Fana, Lillestrøm 2. lag 9.

[ Slik gikk det i fjerde serierunde ]

Avdeling 6

OPPSAL – FLØYA 3–2 (3-1). Festlig lørdag på Trasop der Oppsal hanket inn sesongens andre seier. Fjorårets Grei-spiss Christian Ethan Wielens satte to av målene, mens Matheo Minh-Khang Hoang det siste. Hoangs kom to minutter før Welens satte 3–0 og dette så ut som ren plankekjøring. Men Fløya reduserte rett før pause og ti minutter før slutt, og den siste skapte litt stress i Oppsal-gjengen. Men oppildnet av de 90 tilskuerne hanket de i land seieren. Unge og gamle samlet seg til seiersdans i garderoben.

MJØLNER – NORDSTRAND 1–4 (0-2): Nordstrand er ubeseiret, tok sin tredje seier på rad og siger sakte, men sikkert inn i tetgruppa i denne avdelingen etter lørdagens seier på Narvik stadion. Etter en jevn halvtime var det Nidal Loulanti som sendte laget i ledelsen etter en drøy halvtime. Luka Fajfric doblet ledelsen fire minutter før pause. Loulanti scoret Nordstrands tredje mål 22 minutter før slutt før hjemmelaget reduserte på straffespark to minutter før slutt. Straffespark ble det også til Nordstrand som fjorårets suverene toppscorer Oliver Midtgård satte i mål. Dermed er Nordstrand fire poeng bak tabelleder Follo, som har vunnet alle sine kamper og scoret flest mål.

SKEID 2. LAG – HAMMERFEST 4–0 (1-0). Det løsnet først etter pause for Skeid-rekruttene mot bunnlaget i avdelingen. Ivar Eftedal sendte Skeid i ledelsen etter 12 minutter, men resten av omgangen slet laget med avslutningene. Eftedal scoret også tolv minutter ut i den andre omgangen, og like etterpå ble gjestene redusert til ti mann da Vegard Samuelsen fikk sitt andre gule kort i kampen. Lars Bjertnæs og Eduard Hjelde scoret Skeids to siste mål og sikret sesongens andre seier. Laget står dermed med to seire og tre tap.

Søndag 15.00: SKÅNLAND – KFUM 2. LAG

Øvrige resultater: Asker – Lørenskog 2-1, Tromsø 2. lag – Follo 1-6. Spilles søndag: Sarpsborg 2. lag – Skjervøy.

Tabelltoppen: Follo 15, Skjervøy 12, Nordstrand 11.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!





---

FAKTA

6. serierunde spilles slik:

AVDELING 1:

Lørdag 13. mai: 12.30: Sandviken - Gjelleråsen, 13.00: Lillestrøm 2. lag - Fana, Skjetten - Lokomotiv Oslo, Skedsmo - Gneist, 14.00: Os - Stabæk 2. lag.

Søndag 14. mai: 16.00: Grorud 2. lag - Lysekloster.

Mandag 15. mai: 20.00: Frigg - Ullern 2. lag.

AVDELING 6:

Lørdag 13. mai: 14.00: Hammerfest - Mjølner, 16.00: Fløya - Sarpsborg 2. lag.

Søndag 14. mai: 12.00: Skjervøy - Follo, 14.00: Skeid 2. lag - Oppsal, 15.00: KFUM 2. lag - Nordstrand, 15.30: Skånland - Asker, 16.00: Lørenskog - Tromsø 2. lag.





---