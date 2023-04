3. divisjon: Frigg reiste seg, Lokomotivet med full stans

Her er sammendraget av helgens 3. divisjonsrunde for Oslo-lagene. Runden avsluttes mandag.

Avdeling 1

FRIGG – SKEDSMO 2–1 (0-0): Etter tapet i LSK-hallen sist var det et samlet Frigglag som vant fortjent over Skedsmo på Tørteberg lørdag. Etter en målløs første omgang, avgjorde Frigg oppgjøret etter hvilen. Ulrik Ferrer satte 1–0 fire minutter etter pause før Ebrima Sawaneh doblet ledelsen midt i omgangen. Reduseringen ved Henry Mensah kom bare fire minutter senere og skapte selvsagt et visst trykk i sluttminuttene. Men fortjent seier til Frigg som har seks poeng etter tre kamper.

FANA – LOKOMOTIV OSLO 6–1 (4-0): Hva skjedde her? Av de mange Oslo-lagene som var i Bergen denne helgen fikk Lokomotivet en verste opplevelsen. Det første baklengsmålet kom i første spilleminutt på Nesttun kunstgress. Når det sto 4–0 etter 21 minutter skjønner man at her var det et rent sammenbrudd fra Lokos side. Etter at Fanas tre tomålsscorere hadde gitt seg fikk bortelaget inn en redusering på straffespark ved Olai Bjørdal åtte minutter før slutt.

Mandag 18.00: GRORUD 2. lag – LSK 2. lag.

Mandag 19.00: ULLERN 2. lag – STABÆK 2. lag.

Øvrige resultater: Gjelleråsen – Skjetten 2-2, Lysekloster – Gneist 4-0, Sandviken – Os 3–2.

Tabelltoppen: Lysekloster 9, Sandviken 6, Fana 6, Stabæk2 6, Skedsmo 6, Frigg 6.

Avdeling 6

TROMSØ 2. lag – NORDSTRAND 0–0. Det ble målløst på Romssa Arena lørdag. Dermed spilte Nordstrand sin andre uavgjorte kamp så langt i sesongen.

OPPSAL – SKJERVØY 1–2 (0-0): Heller ikke i tredje forsøk skulle det lykkes for Oppsal som står uten poeng så langt. Etter en målløs første omgang foran 150 tilskuere på Trasop lørdag tok Oppsal ledelsen rett etter hvilen ved Matheo Minh-Khang Hoang. Men bare to minutter senere kom utligningen ved bortelagets Eivind Pedersen. Seiersmålet kom ved Ørjan Isaksen Skallebø drøyt ti minutter før slutt. Skjervøy er dermed uten poengtap og topper tabellen.

MJØLNER – KFUM 2. lag 2–1 (1-0). Sesongens første Kåffa2-tap kom på Narvik stadion lørdag ettermiddag. Nikita Kalinins sendte hjemmelaget i ledelsen sju minutter før pause. Ola Nessheim utlignet etter en times spill. 20 minutter før slutt oppsto det en situasjon som gjorde at dommeren delte ut to røde kort, et til hvert lag. Hjemmelagets Bradley Kouadio og Kåffas Morten Vang måtte begge gå i dusjen. Seiersmålet til Mjølner kom fem minutter før slutt ved Deivids Titovs.

SKEID 2. lag – FOLLO 1–2 (1-1). Follo tok sin tredje strake seier på Nordre Åsen søndag, mens Skeids rekrutter fortsatt står uten poeng. Markus Solvang Ottesen sendte Follo foran etter åtte minutter før Habib Geir Diallo utlignet etter 26. Seiersmålet kom etter en drøy times spill ved Øyvind Risthaug. Skeid startet med tre potensielle A-lagsspillere i keeper Lars Martin Kvarekvål, stopper Hayder Altai og Torje Naustdal som har sonet sitt røde kort i åpningskampen i OBOS-ligaen.

Øvrige resultater: Skånland – Hammerfest 6-0, Asker – Fløya 0–1. Spilles mandag: Sarpsborg 08 2. lag – Lørenskog.

Tabelltoppen: Skjervøy 9, Follo 9, Fløya 7.

4. serierunde spilles slik:

AVDELING 1:

LØRDAG 29. APRIL: 14.30: Skedsmo – Fana, 15.00: Gneist – Sandviken.

SØNDAG 30. APRIL: 14.30: Os – Ullern 2. lag, 15.00: Skjetten – Grorud 2. lag, 17.00: Frigg – Lysekloster.

MANDAG 1. MAI: 19.00: Stabæk 2. lag – Lokomotiv Oslo

TIRSDAG 2. MAI: 19.00: Lillestrøm 2. lag – Gjelleråsen.





AVDELING 6

LØRDAG 29. APRIL: 13.00: Skjervøy – Mjølner, 14.00: Follo – Asker.

SØNDAG 30. APRIL: 15.00: Fløya – Skeid 2. lag, 18.00: Hammerfest – Oppsal.

MANDAG 1. MAI: 15.00: KFUM 2 lag – Tromsø 2. lag, 15.30: Lørenskog – Skånland, 19.00: Nordstrand – Sarpsborg 2. lag.





