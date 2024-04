Hjelpearbeider i Gaza: – Ingen steder er trygge

Israelske styrker forbereder seg på å innta Rafah, det siste store tilfluktsstedet for palestinske flyktninger på Gazastripen. Før krigen var byen hjem til rundt 300.000 innbyggere. Nå har over halvannen million personer søkt ly fra Israels krigføring her, ifølge lokale myndigheter.

Én av dem er hjelpearbeideren «Ali», som jobber for Norsk Folkehjelp. Han ønsker ikke å stå fram med navn og bilde, men Dagsavisen kjenner hans identitet.

– Jeg lever hver dag som om den er min siste, forteller han.

Mannen er palestinsk statsborger og har bodd på Gazastripen hele livet. Akkurat nå bor han i huset til en fjern slektning, sammen med et trettitalls andre familiemedlemmer. De deler på én stue – og føler seg heldige. Mange i Rafah bor i stedet i telt. Eller på gata. I stekende hete.

Det har kommet rapporter fra Gazastripen om hungersnød, altså at mennesker sulter. Det kan hjelpearbeider «Ali» bekrefte skjer.

– Hungersnøden er ikke på trappene. Den er allerede i gang. Folk sulter nå, sier han til Dagsavisen.

Fanget i Rafah

Hungersnøden er mer synlig nord i Gaza enn i Rafah, forklarer han. I hvert fall enn så lenge. Men også i Rafah har tilgangen på mat og særlig rent vann blitt sparsom, forteller «Ali». Foruten arbeidet med hjelpeorganisasjonen, består hans daglige rutine i å skaffe mat og vann til familien.

– Min førsteprioritet er å prøve å overleve, forteller han.

Det er en oppgave som blir stadig vanskeligere. Byen bombes daglig av israelske styrker.

– Israel har tidligere identifisert en såkalt humanitær sone i området her, men de angriper i denne sonen også. Ingen steder er trygge, sier hjelpearbeideren.

En dag forventes det at Israel vil innta byen med bakkestyrker, noe flere statsledere har advart mot.

– Det er ikke et spørsmål om hvis, men når. Det kan skje når som helst. Og det er umulig å forberede seg på en slik invasjon. Alle veier er utilgjengelige, og grensen er stengt. Hvis de israelske styrkene rykker inn, har vi ingen steder å dra, forteller «Ali».

– Rafah er min siste utvei. Hvis jeg mister tilgangen til Rafah, betyr det slutten for meg, legger han til.

Dette synet møtte «Ali» da han returnerte til den palestinske byen Khan Younis etter at israelske styrker hadde trukket seg ut. – Ikke et eneste hus i Khan Younis har overlevd uten skader, sier hjelpearbeideren. (Privat)

Les også: Kalle Moene: – Venstresida bør forenkle velferdsstaten (+)

Fant foreldrenes grav ødelagt

Tidligere denne måneden fikk hjelpearbeideren muligheten til å returnere til Khan Younis, en naboby til Rafah hvor hans besteforeldre bodde og hvor han selv søkte tilflukt etter Israels invasjon på Gazastripen.

Der ble han møtt av total ødeleggelse.

– Ikke et eneste hus i Khan Younis har overlevd uten skader. Det er umulig for folk å vende tilbake dit nå, forteller «Ali».

– Jeg trodde aldri jeg skulle få se så mye ødeleggelse. Alt støvet og ruinene av hus. Og lukten av kroppsdeler som ligger igjen i ruinene. Det er helt ufattelig.

Denne uka kom det rapporter fra palestinske kilder om at det hadde blitt funnet en massegrav med nesten 300 lik ved Nasser-sykehuset i byen, etter at israelske styrker trakk seg ut av området 7. april.

Mens «Ali» var i byen, besøkte han en gravplass hvor begge hans foreldre ligger gravlagt. Også der var det mye ødeleggelser. Ifølge palestineren kunne han se spor fra militære kjøretøy på stedet, som så helt bombet ut.

– Min mors grav lå åpen, med bein som stakk ut. Jeg så også bein fra andre graver som stakk opp av sanden.

– Jeg hadde aldri trodd at en slik konflikt ville skade levende sivilister, men også de som er døde, forteller hjelpearbeideren.

Slik så huset til «Alis» besteforeldre ut. Bildet er tatt 19. april. (Privat)

Les også: Skrev bok om livet som fattig: – Lærte tidlig at det lønner seg å holde kjeft

En bønn til omverdenen

Mens han lever hver dag som hans siste på Gazastripen, får han med seg nyheter fra utsiden. Blant det han får se, så lenge tilgangen på strøm og internett er til stede, er protester og aksjoner fra steder som Norge. Disse markeringene setter han pris på.

– All den globale solidariteten og protestene betyr så mye for meg, og jeg er sikker på at det betyr mye for mange andre palestinere også. Det betyr at vi ikke står alene.

Hans beskjed til omverdenen er enkel, men likevel vanskelig:

– Vær så snill, få slutt på dette. Gjør noe for å stanse denne galskapen.

---

Fakta om Gazastripen

360 kvadratkilometer stort område, litt større enn Hamar kommune.

Rundt 2,3 millioner palestinske innbyggere, hvorav nesten halvparten er barn.

Okkupert av Israel i 1967.

Israel trakk seg ut i 2005, men innførte en streng blokade etter at Hamas-bevegelsen vant valget i de palestinske områdene i 2006.

FN anser fortsatt området for å være okkupert.

Styres av Hamas, som 7. oktober gikk til angrep mot det sørlige Israel og drepte rundt 1.140 mennesker og tok rundt 250 gisler.

Israel gikk til krig og har siden drept nærmere 33.000 palestinere.

Over 1,7 millioner palestinere i Gaza lever nå ifølge FN på flukt fra sine hjem.

Kilder: Reuters, NTB

---

Les også: – Nå kan Israels krigføring på Gaza fortsette og gå mye mer under radaren

Les også: Midtøsten-ekspert: Dette må til for at det skal bli fred i Gaza

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen