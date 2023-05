3. divisjon: Elleve scoringer i to Oslo-derbyer

Det er ofte stor underholdning i 3. divisjons-kampene der målene sitter løst. På Ekeberg fikk vi se et Nordstrand som imponerte strt, på Nordre Åsen var det to erkerivaler som igjen spilte uavgjort. Her er helgens kamper:

Avdeling 1

SKJETTEN – LOKOMOTIV OSLO 2–2 (1-1): Hjemmelaget sto uten seier foran denne kampen, og det gjør de også etterpå selv om de tok ledelsen to ganger på Skjetten stadion lørdag. Etter at Skjette tok ledelsen etter 18 minutter kom utligningen ved Olai Bjørdal etter en snaut halvtime. Skjetten tok ledelsen igjen tidlig i 2. omgang, men etter 64 minutter kom kampens siste scoring. Det siste kvarteret måtte Skjetten spille med ti mann da Wael Rachrach måtte i dusjen med to gule kort. Lokomotiv Oslo ligger dermed fortsatt to poeng foran Skjetten på den første nedrykksplassen.

GRORUD 2. LAG – LYSEKLOSTER 0–3 (0-0): Groruds rekrutter ga den suverene serielederen god match i en omgang, men etter pause kom forskjellen fram. Bortelaget har jo et budsjett som et 2. divisjonslag og har spillere deretter. Første scoring kom 20 minutter før slutt, neste ti minutter før slutt før Henrik Andersen satte punktum med et smart frispark etter 87 minutter. Både keeper og resten av forsvaret var feilplassert slik at Andersen bare skjøt ballen bort i nærmeste hjørne.

Mandag 20.00: FRIGG – ULLERN 2. LAG

Øvrige resultater: Sandviken – Gjelleråsen 2-4, Lillestrøm 2. lag – Fana 3-3, Skedsmo – Gneist 2-0, Os – Stabæk 2. lag 4–1.

Tabelltoppen: Lysekloster 18, Os 12, Fana 11.

Avdeling 6

SKEID 2. LAG – OPPSAL 2–2 (1-1): Det var et underholdende prestisjeoppgjør som utspilte seg på Nordre Åsen i god sommervarme søndag. Ivar Eftedal ga Skeid ledelsen etter sju minutter etter et innlegg fra Habib Geir Diallo fra dødlinja. Oppsal-spillerne mente ballen hadde vært over linja, men det var ikke linjedommer enig i. Oppsal svarte med et skudd i tverrliggeren før utligningen kom på overtid av første omgang. Et hjørnespark endte med at ballen danset på streken og Kalle Skrettingland Roba fikk den avgjørende foten på den. Etter en times spill gikk Oppsal opp i ledelsen etter et godt angrep på venstre kant. Innlegget var presist og Ebrima Jammeh satte ballen kontant i mål fra kort hold. Men Skeid fikk ny energi, presset på og kvarteret før slutt var det Nickolay Årsbog som avsluttet et flott Skeid-angrep. Begge lag jaktet vinnermålet. Skeids toppscorer Daniel Størseth Lunde fikk en stor sjanse i siste spilleminutt, men headingen gikg rett på Oppsal-keeper Emil Wilhelmsen Moe, som spilte en solid kamp. Dermed ble det bare ett poeng til hver og lagene blir også liggende likt på tabellen med sju poeng hver.

KFUM 2. LAG – NORDSTRAND 0–7 (0-4). Nidal Loulanti var involvert i fem av målene (tre scoringer og to målgivende) som ble scoret på Ekeberg denne søndagen. Nordstrand leverte en massiv første omgang der de herjet med vertskapet. I Dagsavisens omtale av kampen finner du reaksjoner på det som ble en ren overkjørsel. Laget er fortsatt ubeseiret og møter opprykksrival Skjervøy i en nøkkelkamp i neste serierunde.

Øvrige resultater: Hammerfest – Mjølner 0-2, Fløya – Sarpsborg 2. lag 6-2, Skjervøy – Follo 2-2, Skånland -Asker 0-3, Lørenskog – Tromsø 2. lag 4–1.

Tabelltoppen: Follo 16, Skjervøy 16, Nordstrand 14.





FAKTA

Slik spilles neste runde:

AVDELING 1

LØRDAG 27. MAI: 14.00: Gjelleråsen – Frigg.

SØNDAG 28. MAI: 14.00: Ullern 2. lag – Lillestrøm 2. lag, 15.00: Fana – Skjetten, 17.00: Lysekloster – Sandviken.

MANDAG 29. MAI: 15.00: Lokomotiv Oslo – Skedsmo.

TIRSDAG 30. MAI: 19.00: Stabæk 2. lag – Grorud 2. lag.

AVDELING 6:

LØRDAG 27. MAI: 13.30: Nordstrand – Skjervøy.

SØNDAG 28. MAI: 15.00: Follo – Lørenskog, 15.30: Tromsø 2. lag – Oppsal, 16.00: KFUM 2. lag – Fløya.

MANDAG 29. MAI: 13.00: Asker – Hammerfest, 15.00: Mjølner – Skånland.

TIRSDAG 30. MAI: 19.00: Sarpsborg 2. lag – Skeid 2. lag.









