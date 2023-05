Skeid nærmest seieren da de holdt nullen borte mot Fredrikstad

Det ble målløst på Fredrikstad stadion mye takket være en solid defensiv Skeid-jobb i dag. Fredrikstad startet begge omgangene best og skapte litt i den første, mens i den andre hadde Skeid relativt god kontroll og har holdt nullen i 180 minutter mot henholdsvis Ranheim og Fredrikstad borte.

Det åpnet seg også store muligheter offensivt, særlig utover i andreomgang. Torje Naustdal, Marcus Melchior og Johnny Buduson kunne alle scoret. Sistnevntes heading i stolpen var kampens definitivt største sjanse frem til Kristoffer Hoven gikk alene opp på fem meter rett foran mål tre minutter før slutt. Ett poeng i Fredrikstad er isolert sett bra, men denne gangen skulle Skeid tatt med seg alle tre.

Disiplinert Skeid

Kanskje som forventet tok hjemmelaget initiativet fra start på eget kunstgress mot et Skeid som stilte med nesten den samme elleveren som spilte uavgjort mot Moss i forrige runde. Johnny Buduson for Erik Nordengen var den eneste forandringen i laget som i dag brynet seg på et nytt Østfold-lag.

Fredrikstad skapte et par gode muligheter i løpet av de første ti minuttene mot et Skeid som var lavtliggende. Lucas de Lima satt ballen over fra fem meter. Den sjansen kom Skeid billig ut fra, men ellers var de meget disiplinerte i forsvarsarbeidet og slapp ikke til noe annet stort. To rekker i 4-5-1 er vanskelig å bryte igjennom. Buduson lå ofte isolert helt øverst.

Dette kampbildet varte i en halvtime før det endret seg litt etter en Skeid-sjanse. Gard Holme ønsket laget høyere og da nedfallsfrukten fra et innlegg havnet i beina på Maxwell Effiom var det ikke langt unna Skeid-ledelse. Avslutningen gikk i retning hjørnet, men treffet var urent og da rakk Fredrikstad-keeper Håvar Jensen bort og fikk avverget. Det bølget litt mer etter denne sjansen, men holdt seg likevel sjansefattig inn til pause.

Enorme Skeid-sjanser

Etter sidebyttet fortsatte kampbildet i samme spor. Fredrikstad var ivrige etter å angripe, men var for utålmodige og slet med å skape noe, selvom de hadde ballen mest. Skeid lå komfortabelt litt dypere i banen og var solide i duellspillet. Hjemmelaget virket i økende grad frustrerte og etterhvert åpnet det seg muligheter også for Skeid.

Fredrikstad var svært heldige da distanseskusddet fra Torje Naustdal ikke endte opp i nettet. Ballen skiftet retning i et bein, men Håvar Jensen fikk reddet med foten. Marcus Melchior fikk også en god mulighet på returen.

Kort tid senere gjorde Gard Holme sine første bytter. Fredrik Vinje og Erik Nordengen kom inn. Nordengen, som scoret mot Moss, serverte Johnny Buduson inne i feltet på en av sine første berøringer. Innlegget var strøkent og Buduson traff bra med hodet. Ballen gikk i innsiden av stolpen før hjemmelaget fikk klarert.

Hoven fikk sjansen

I kampens siste fase, de siste femten minuttene var det Skeid som ønsket seieren mest. Det så tidvis ut som de var desperate etter scoring. Det var mange minutter på siste tredel og til slutt kom også sjansen de ventet på. Erik Nordengen svingte nok en gang presist inn fra høyre og inne foran mål var det Kristoffer Hoven som timet innlegget best. Han gikk alene opp på fem meter, blant tre forsvarere, midt foran mål. xG på den sjansen er uvisst, men tallet er høyt. Han traff også rent med hodestøtet, problemet var at ballen gikk rett på keeperen som lå og sprellet på streken.

Skeid fortsatte å presse i sluttminuttene og i overtiden, men det var Hoven som kom nærmest. Tiden rant ut og etter tre kamper på Fredrikstad stadion er det bare scoret ett mål denne sesongen. Neste helg er det kamp på Nordre Åsen igjen. Da kommer Start på besøk, lørdag 15.00.

---

Kampfakta

1. divisjon, runde 6 søndag

Fredrikstad - Skeid 0-0 (0-0)

Fredrikstad stadion, 3073 tilskuere

Dommer: Stian Røvig Sletner, Rustad Abildsø SK

Gule kort: Henrik Kjelsrud Johansen, Fredrikstad. Fredrik Flo, Skeid.

Skeid:

Simen Vidtun Nilsen - David Hickson, Henning Andresen, Hayder Altai, Fredrik Flo (Anders Johansen fra 76.) - Torje Naustdal, Marcus Melchior (Erik Nordengen fra 65.), Bendik Rise, Maxwell Effiom (Fredrik Vinje fra 65.) - Johnny Buduson, Kristoffer Hoven

---