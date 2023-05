Bisarr Ørn-scoring da Grorud fikk bank

Gustav Helling (2), Thomas Knutsen og Henrik Falchener scoret målene for bortelaget i søndagens oppgjør. Hellings 1-0-scoring var av det spesielle slaget. Groruds William Bjeglerud klarerte nemlig ballen i ryggen på Ørn-angriperen, og måtte så se den gå i en perfekt bue over Grorud-keeper Jørgen Sveinhaug og i mål.

Resultatet gjør at Grorud blir stående på sju poeng etter fem runder i 2. divisjon, avdeling 1. Ørn Horten er poenget bak Jonas Ryggs mannskap.

Grorud og trener Jonas Rygg fikk ikke resultatet de ønsket seg på hjemmebane mot Ørn Horten søndag. (Håvard Sollie)

Ingen Grorud-straffe

Ørn Horten fikk en stor sjanse allerede etter tre minutters spill. Gustav Helling avsluttet like utenfor etter et langt innkast fra høyre. Ørn skapte trøbbel for Grorud med innkastene sine ved flere anledninger matchen igjennom.

Didrik Sereba ville ha straffe i en duell med en Ørn-forsvarer etter åtte minutters spill, men dommer Arion Shaqiri viftet Grorud-kapteinen på beina igjen.

Hjemmelagets Casper Myhren Fjeld var farlig frampå etter 23 minutter, men sleivet ballen like utenfor fra skrått hold.

Så kom det nok en Ørn-farlighet fra innkast: Ballen fløy inn i boksen, men traff til slutt et Grorud-hode og gikk til corner. På den påfølgende corneren fikk Adrian Rogulj muligheten, men vertene slapp med skrekken.

Uheldig Bjeglerud

Det gjorde hjemmelaget derimot ikke ti minutter før pause, da Bjeglerud skjøt ballen i Helling og inn i eget mål. Grorud gikk til hvilen med 0-1 i sekken, men fikk i tillegg en grusom start på 2. omgang. Helling vartet opp med en fin dragning, spilte Thomas Knutsen fri inne i boksen og Knutsen plasserte kontrollert inn 2-0 etter bare 40 sekunder.

Så fikk Grorud en gyllen mulighet til å redusere kort tid etter, men Didrik Serebas avslutning gikk like til side for mål inne i Ørn-boksen.

Ørn og Seihou Leroy Sillah Nilsen jublet for det de trodde var 3-0 etter 52 minutters spill, men målet ble annullert for offside, tross gjestenes protester.

Så kom likevel dagens tredje for bortelaget. Henrik Falchener nikket ballen enkelt i mål etter corner fra Nilsen etter en knapp time. Dermed var oppgjøret i praksis avgjort.

Giftig Helling

Og vondt skulle bli til verre for Jonas Ryggs Grorud-mannskap i solskinnet på Grorud Arctic Match. Ti minutter før full tid ble Gustav Helling spilt fri alene mot mål, og alene mot keeper gjorde han ingen feil. Dermed 4-0 til Ørn.

Edmund Owusu ordnet nesten redusering for Grorud i sluttminuttene, men innbytterens forsøk gikk i tverrliggeren og Ørn-forsvaret slapp med skrekken.

Grorud forsøkte å mobilisere på tampen, men Ørn sto imot og kunne feire en sterk firemålsseier i hovedstaden.

Jonas Rygg og Grorud må opp på hesten igjen i neste match. Laget gjester Fløy Flekkerøy 13. mai.

Kampfakta

Fotball, menn. 2. divisjon, avdeling 1

Grorud – Ørn Horten 0-4 (0-1)

Grorud Arctic Match, 345 tilskuere

Mål: 0-1 Gustav Helling (35), 0-2 Thomas Knutsen (46), 0-3 Henrik Falchener (59), 0-4 Helling (80)

Gult kort: Peder Meen Johansen og William Fredriksen Bjeglerud, Grorud. Fredrik Tørnby og Christian Foss Hargott, Ørn Horten.

Dommer: Arion Shaqiri, Rælingen

Grorud: Jørgen Sveinhaug, Mats Pettersen Andersen, William Fredriksen Bjeglerud (Sebastian Sørlie Henriksen fra 61.), Casper Myhren Fjeld, Fredrik Carson Pedersen, Mathusan Sandrakumar, Peder Meen Johansen (Rino Falk Larsen fra 72.), Theodor Markus Wilhelmsen Kramarics (Nikolai Hristov fra 46.), Saadiq Elmi, Didrik Sereba, Magnus Lundal (Edmund Owusu fra 72.)

