VIF-rekruttene bytta store deler av laget og tok sin tredje strake hjemmeseier

Etter å ha stilt med en førsteellever der snittalderen var på 16,5 år borte mot Arendal og tapt 11-0, har det vært mye snakk om og kritikk rettet mot måten Vålerenga disponerer rekruttlaget sitt. Søndag var laget igjen i aksjon hjemme på Intility, og da var sju av elleve byttet ut, i det som var en kraftig forbedret ellever.

Inn fra forrige kamp har blant annet Simen Juklerød, Torgeir Børven og Vitinho kommet, i tillegg til stortalentene Alexander Hammer Kjelsen, Jones El-Abdellaoui, Filip Thorvaldsen. Det gjorde at laget, spesielt fremover på banen, var av et helt annet kaliber enn det som møtte opprykksfavorittene fra Arendal i forrige runde.

Vålerenga var farligst frempå det første kvarteret, der spesielt Vitinho var frisk for VIF-rekruttene. Ved flere anledninger tok han med seg ballen inn i Brattvågs 16-meter og skapte kaos, men begge forsøkene hans ble blokkert over eller utenfor.

Feilaktig offside hindret VIF-ledelse

Gjestene fikk kampens største sjanse etter en mønsterkontring, der ballen gikk raskt i lengderetningen. Til slutt endte ballen opp ute hos David Sissoko , som la den på tvers til Agwa Obiech. Helt alene på bakerste stolpe skulle Brattvåg-spissen bare bredside den i mål, men en enorm redning av Jacob Storevik hindret baklengs.

Gjestene fikk også en enorm mulighet på en corner like etterpå, men Håkon Leine headet ballen like utenfor målet. Brattvåg hevet seg veldig etter det første kvarteret, og skapte store muligheter, flere etter slurv av Simen Juklerød, men lagkamerat Noah Risberg i VIF-forsvaret sto ofte i veien for gjestenes forsøk.

Sju-åtte minutter før pause trodde Filip Thorvaldsen at han hadde gitt VIF-rekruttene ledelsen etter et strålende angrep. Risberg brøt nok en gang glimrende foran Brattvåg-spissene og satte i gang et angrep. Det endte med at Juklerød ble spilt igjennom og kom seg ned mot dødlinja inne i gjestenes 16-meter. Backen spilte ut til Filip Thorvaldsen, som bredsidet ballen i mål, men scoringen ble annullert for en høyst tvilsom offside.

El-Abdellaoui scoret igjen

To-tre minutter senere skulle VIF-rekruttene likevel ta ledelsen, etter en glimrende gjenvinning høyt i banen av Stian Thorstensen. Unggutten fikk med seg ballen med en såledragning fra en duell, og spilte den opp på topp til Jones El-Abdellaoui. På grunn av en Brattvåg-back som opphevet offsiden fikk El-Abdellaoui all verdens med tid alene med keeper, og satte ballen sikkert.

Etter hvilen var det litt mindre sjanser å snakke om i starten, selv om målscorer El-Abdellaoui var farlig med sin fart og gode tekniske ferdigheter. I det vi nærmet oss timen spilt satte en fryktelig feilpasning fra Vitinho til en kjempemulighet for Brattvåg, men igjen var Jacob Storevik fint nede med en glimrende beinparade på skuddet fra gjestenes Emil Dahle.

Torgeir Børven, som for anledningen spilte indreløper, smalt så ballen i tverrligger like over timen spilt. Igjen var det Vitinho som dro opp angrepet, før ballen gikk via en Brattvåg-spiller og ut til Børven. Han vippet ballen opp til seg selv og skjøt på volley, men ballen suste over keeper og rett i tverrliggeren.

Fem minutter senere var det gjestenes tur til å treffe tverrliggeren. Ferdinand Irving var det som fikk muligheten på kanten av Vålerengas 16-meter, og prøvde å skru ballen rundt keeper og i det lengste hjørnet. Det gikk bare nesten for Irving, som like etter fikk seg et gult kort for å hindre en VIF-kontring.

Gjestene satte inn et visst press mot slutten av kampen, og fikk til en del innlegg. VIF-stopperne Risberg og Hammer Kjelsen stanget mye unna i VIF-forsvaret, mens reservekeeper Jacob Storevik fanget det som kom inn i boksen. VIF-rekruttene satset på kontringer med lynraske El-Abdelloui og Vitinho på topp.

Ingene av lagene fant nettmaskene på tampen, og dermed ebbet det ut med 1-0-seier til VIF-rekruttene som tar sin tredje strake hjemmeseier uten å slippe inn mål. Hjemme har VIF2 nå tre seiere og 7-0 i målforskjell, mens det på bortebane er tre strake tap og 0-16 i målforskjell. Neste kamp er borte mot Notodden 14. mai.

Kampfakta:

PostNord-ligaen avd. 1 – runde fem

Vålerenga 2 – Brattvåg 1-0 (1-0)

Intility Arena, 146 tilskuere

Mål: 1-0 Jones El-Abdellaoui (40.)

Gule kort: Stian Thorstensen, Vålerenga 2. Ferdinand Irving, Brattvåg.

Dommer: Haakon Arve Pedersen Bue (Raumnes & Årnes)

Vålerenga 2 (4-3-3): Jacob Storevik – Max Bjurström, Alexander Hammer Kjelsen, Noah Risberg, Simen Juklerød – Adrian Kurd Rønning, Stian Sjøvold Thorstensen, Torgeir Børven – Filip Thorvaldsen, Jones El-Abdellaoui, Vitinho.

