VIF-damene beholder luka på tabelltopp etter poengdeling mot RBK

For tredje gang denne sesongen følger VIF-damene opp med å spille mot samme motstander dagen etter gutta. Både i Bergen mot Brann, og mot Lillestrøm hjemme, var herrelaget først ut, før VIF-damene viste hvordan det skulle gjøres med seier både mot Brann og LSK Kvinner etter herrelagets tap mot samme lag.

Det har i det hele tatt blitt mange seiere på VIF-damene i sesongstarten, og før lørdagens toppkamp i Toppserien ledet Vålerenga ligaen med tre poeng ned til nettopp Rosenborg. Med seier kunne Vålerenga dermed lede ligaen med seks poeng etter åtte serierunder. Det hadde gitt høy odds før sesongstart.

Allerede før det var spilt ett minutt kom Rosenborg til kampens første mulighet, etter en fin vending av spillet ut til Synne Skinnes Hansen. Hun tok Andrine Tomter litt på feil bein og kom seg til avslutning fra ganske godt hold like utenfor 16-meteren, men skuddet med feil bein gikk en meter eller to over buret til Jalen Tompkins.

Thorsnes ut med skade før pause

Det neste kvarteret var det lite som skjedde foran målene, før Janni Thomsen smalt et frispark rett i stolpen. Vålerenga fikk frispark på 20-22 meter, og RBK-keeper Rugile Rulyte var aldri i nærheten av Thomsens frisparkforsøk. Men dessverre for Thomsen og Vålerenga suste den i stolpen og ut.

Dessverre for Vålerenga måtte Elise Thorsnes ut med en skade da vi nærmet oss halvtimen spilt, og inn i solskinnet på Koteng Arena kom stortalentet Mawa Sesay. Der Seedy Jatta avgjorde for VIF-herrene dagen før, kunne VIF-damene selvsagt håpe at Sesay ville gjøre det samme dagen derpå i trønderhovedstaden.

Innbytteren fikk en skuddmulighet ganske umiddelbart, men avslutningen fra ti meters hold var for svak. Felicia Rogic hadde to skudd for VIF-rekruttene som var ganske ufarlige, mens Rosenborg kom til noen småfarligheter. Uten at Jalen Tompkins ble satt på prøve. Dermed var det 0-0 etter en omgang der VIF var nærmest.

Sjansefattig stillingskrig

Også etter pause var det en tett og jevn kamp, der lagene vekslet på å ha initiativet. Rosenborg satte VIF-damene litt under press de første ti minuttene, men Stine Ballisager Pedersen og de andre bak hos Vålerenga hadde for det meste god kontroll på det som kom fra trønderne.

Fem minutter etter timen vant Sara Hørte en hodeduell med to VIF-forsvarere og headet den til Mathilde Harviken, men Jalen Tompkins hadde ingen problemer med å fange hennes hodestøt. Minuttet senere var det Vålerengas tur, men skuddet fra Janni Thomsen gikk et stykke utenfor målet.

Der Vålerenga var det førende laget før pause, var det Rosenborg som hadde initiativet mot slutten av kampen. Uten at noen av lagene klarte å skape noen store sjanser. VIF hadde en god frisparkvariant fem minutter før slutt, der RBK-keeper Rulyte først reddet innlegget, før Ballisager Pedersen traff Sesay på returen i feltet.

VIF-damene opprettholdt luka

I et oppgjør der lagene i stor grad nøytraliserte hverandre var det Rosenborg som presset på for et avgjørende mål på slutten, men det skulle ikke bli noen mål på Koteng Arena denne søndagen. Dermed beholder Vålerenga sin trepoengsledelse på toppen av tabellen, før byderbyet mot Røa kommende onsdag.

Røa sto på sin side for en knallsterk 2-1-seier over Brann på Røa-banen lørdag, der Tuva Espås scoret begge Røas mål. Det gjør at det blir nok et toppoppgjør når lagene møtes onsdag, siden Røa tok seg opp på bronseplass med seieren over Brann.

Anna Aahjem var i fyr og flamme da Lyn-damene sikret seg en 3-1-seier over LSK Kvinner på Grorud lørdag. 23-åringen scoret alle Lyns mål, og hat tricket gjør at Aahjem nå har scoret sju av Lyns ti mål denne sesongen. Lyns neste kamp er også et byderby, da Vålerenga venter på Intility søndag 14. mai.

Kampfakta:

Toppserien, runde 8

Rosenborg – Vålerenga 0-0 (0-0)

Koteng Arena

Gule kort: Elin Sørum, Matilde Alsaker Rogde, Rosenborg.

Dommer: Karoline Marie Jensen (Furuflaten Idrettslag)

Vålerenga (3-5-2): Jalen Tompkins – Andrine Tomter (Laura Pedersen fra 90.), Stine Ballisager Pedersen, Ingibjörg Sigurdardottir – Ylinn Tennebø, Olaug Tvedten (Stine Brekken fra 73.), Thea Bjelde, Karina Sævik, Janni Thomsen – Felicia Rogic, Elise Thorsnes (Mawa Sesay fra 29.)

