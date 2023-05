Lyn slo hardt tilbake

William Sell og Andreas Hellum scoret hvert sitt mål i førsteomgang, Henrik Elvevold puttet to i den andre, den siste en spesial i lengste hjørnet. Det holdt til å komme tilbake på vinnersporet i 2. divisjon. Det var god flyt i angrepsspillet på naturgresset i Haugesund og seieren kunne vært større. Men det viktigste for Lyn var å vinne igjen etter to strake tap.

Samme elleveren

Med hvit drakt, hvite strømper og rød shorts var Lyn nesten ugjenkjennelig i bekledningen. I lagoppstillingen derimot, kunne man finne kjente navn. Jan Halvor Halvorsen stilte med den samme elleveren som tapte sist, på Bislett-gresset mot Grorud. De fikk altså sjansen igjen, også i dag på naturgress. Ibba Laajab var ikke med i troppen, men er tilbake i trening. Andreas Hellum startet på topp, Elias Aarflot startet på benken.

Med Breistøl og Bjørntvedt Olsen på kantene er laget giftige når de kjører på fremover, uansett hvem spissen er. Men det var en forsvarskombinasjon som førte til ledelsen. Erlend Sivertsen slo hardt og presist inn fra hjørneflagget, William Sell hoppet høyt, umarkert på fem meter og gjorde ingen feil da han satte sitt første for sesongen.

Vakre angrep

Ved 20 minutter spilt kom laget inn i en god periode. Raske kombinasjoner på små flater både på venstre og høyresiden involverte mange i laget. Først var det Julius Skaug som serverte Bydal på skuddhold. Forsøket var godt, men Vard-keeper Frank Stople reddet i full strekk.

Kort tid senere måtte han kapitulere på ny. Meinseth overlappet Bjørntvedt Olsen og fikk en perfekt løpeball ned mot dødlinja. Backens innlegg var like bra, på foten til Andreas Hellum som satte ballen mellom beina på keeperen med høyrefoten.

Plutselig redusering

Etter hvilen gikk tempoet ned og det ble noen sjansefattige tyve minutter. Men Lyn var fortsatt hissigst fremover på banen og hadde full kontroll defensivt. Brage Hylen kom tidlig inn for Breistøl, unggutten fikk nesten en hel omgang og viste seg frem med tempo og innlegg.

Halvveis i omgangen reduserte plutselig Vard, på merkelig vis. En lang femmeter fra keeper Frank Stople gikk i retning William Sell, som hadde Vard-spiss Dialo Agano bak seg. Sell så ut til å feilberegne ballbanen, men klagde på en dytt i ryggen. Dommeren blåste ikke og Agano var dermed alene med en Alexander Pedersen som kom ut på halvdistanse og måtte se ballen gå i en bue over seg og inn i nettet.

Utmerket treff av Elvevold

Direkte etter reduseringen kom Martin Bakken og Henrik Elvevold inn. Det var ikke et umiddelbart grep av Halvorsen og Glenn Hartmann som konsekvens av scoringen. De to midtbanespillerne hadde nemlig stått klare lenge. Elvevold sto og trippet og hadde tenningsnivået inne. Da han fikk muligheten ute til høyre i feltet få minutter senere var han klinisk. Publikumsfavoritten traff utmerket, via stolpen og utakbart for keeper. Tomålsledelsen var gjenopprettet.

Den klarte ikke hjemmelaget å hente opp. Lyn vant duellene og fortsatte å skape sjanser. Brage Hylen fikk en god mulighet, men satt ballen over. Martin Bakken scoret nesten fra distanse. Rett før slutt kom også Markus Ottesen og Elias Aarflot inn, men det ble bare fire overtidsminutter på ungguttene. Henrik Elvevold rakk å bli tomålsscorer før dommeren blåse av, med en sedvanlig markkryper i lengste.

Det venter to nye bortekamper før det er kamp på Bislett igjen. Neste helg blir det sørlandstur til Arendal før Nordstrand skal forsøke seg på revansje fra i fjor når lagene møtes i cupen 23. mai.

---

Kampfakta

2. divisjon avdeling 1, runde 5 søndag

Vard Haugesund - Lyn 1-4 (0-2)

Haugesund Sparebank Arena, 269 tilskuere

Dommer: Sondre Brudvik, Tertnes

Mål: 0-1 William Sell (12.), 0-2 Andreas Hellum (24.), 1-2 Dialo Agano (67.), 1-3 Henrik Elvevold (78.), 1-4 Henrik Elvevold (90.+3)

Gule kort: Håvard Meinseth, Lyn.

Lyn:

Alexander Pedersen - Håvard Meinseth, William Sell, Daniel Schneider, Erlend Sivertsen (Martin Bakken fra 68.) - Herman Solberg Nilsen, Even Bydal, Julius Skaug (Henrik Elvevold fra 68.) - Anders Bjørntvedt Olsen (Markus Ottesen fra 90.), Andreas Hellum (Elias Aarflot fra 90.), Ole Breistøl (Brage Hylen fra 57.)

---