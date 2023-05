Seedy Jatta: - Farten har jeg fått fra mora mi

TRONDHEIM (Dagsavisen): 20-åringen fra Bjørndal sør i Oslo måtte dra i gang kampropet «I Oslo by» i VIF-garderoben etter kampslutt.

Underveis i kampen fokuserte han på det han alltid gjør. Å tenke minst mulig og å ha det gøy. Akkurat som på løkka som barn.

– Fotball er ikke så alvorlig. Man må ikke tenke så mye, da går det bra, sier en smilende Seedy Jatta til Dagsavisen etter at Vålerengas første seier på 18 år er unnagjort. I 2005 var Jatta to år og visste lite om VIF.

Moren var sprinter

Han utmerket seg igjen med sine spurter og spenst. Han hang skyhøyt over sin motstander da han headet VIF i ledelsen 2–1 for så å gjøre rykket som forårsaket straffesparket. Begge situasjoner kom etter pause foran et frustrert hjemmepublikum.

– Hvor har du fått denne spensten fra?

– Farten og spensten har jeg fra moren min. Hun var en rask sprinter i Gambia før hun kom til Norge som 19-åring. Så la hun opp da hun fikk barn, sier Seedy, som er født og oppvokst i Norge.

Eliteserien 2023: Rosenborg - Vålerenga. Seedy Jatta slår Rosenborgs Tobias Børkeeiet i lufta og header Vålerenga i ledelsen på Lerkendal. (Ole Martin Wold/NTB)

Jatta og Romsaas

– Hvor lærte du spiss-egenskapene?

– Jeg spilte først i Bjørndal som barn, men det var i Skeid jeg tok steg og lærte rollen, svarer han.

Han spilte ungdomsfotball i Skeid i 2017, 18 og 19.

– Hvem var viktigste lagkamerat i de tre årene der?

– Jakob Napoleon Romsaas. Vi hadde mye gøy sammen på de lagene vi spilte, sier han.

Napoleon Romsaas gikk fra Skeid til Tromsø i vinter, men har slitt med skader. Hvis han blir frisk kan de to kameratene møtes senere i år.

Talenter fra Oslo

Seedy Jatta har landskamper på alle aldersbestemte landslag og ser bare fremover.

– Vi har sett potensialet til Seedy lenge, men som så mye med dette laget handler det om å få det ut. Vi har masse talent, og plutselig blomstrer de. Det er den strategien vi har, sier trener Dag-Eilev Fagermo.

Nå har Seedy Jatta gode prestasjoner både mot Lillestrøm og Rosenborg, scoringer mot begge lag og er blitt førstevalget på topp hos VIF.

Det er også en del av den ønskede strategien at Oslogutter er med og preger laget.

– En viktig og stor seier for oss som bygger videre på hvordan vi ønsker å framstå. Men vi har mye å forbedre, sier Dag-Eilev Fagermo før han starter på bilturen tibake til Oslo.

FAKTA

Navn: Seedy Jatta

Født: 18. mars 2003 (20 år) i Oslo.

Klubber: Bjørndal (barndomsklubb), Skeid (2016-19), Vålerenga (2020-)

Landskamper: 25 på U16, 17, 18, 19, 20 og 21.

Aktuell: Banens beste og målscorer mot Rosenborg lørdag.





