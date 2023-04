Lyn tilbake på Bislett der de ikke har tapt på snart fire år: – Gir en enorm trygghet

Litt over et halvt år har gått siden Lyn forrige gang spilte en kamp hjemme på Bislett, og den gang feiret de opprykket sammen med Bastionen etter 7-0-seieren over Oppsal i siste serierunde. Lørdag vender Lyn endelig hjem, da Grorud er motstander i et nytt lokaloppgjør i toppen av PostNord-ligaen.

– Det blir veldig fint å komme hjem på Bislett, og få litt av den hjemmebanefølelsen igjen. Det er noe spesielt med å være i din egen garderobe og spille foran fansen på din egen bane. Nå er vi så heldige at vi har Bastionen i ryggen uansett hvor vi spiller, men det er litt ekstra god støtte når vi spiller hjemme på Bislett. Så det gleder vi oss veldig til, sier Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen til Dagsavisen.

Ikke tapt hjemme på snart fire år

Forrige helg tapte Lyn for første gang på 547 dager. Det er 18 måneder uten tap, men hjemme på Bislett er det enda lenger siden forrige hjemmetap. Det kom for 3 år og åtte måneder siden, 25. august 2019 mot Follo.

– Det er klart det er viktig med en god hjemmestatistikk, og det er neppe mange som har en bedre statistikk enn det vi har på Bislett. Samtidig var det en jevn kamp mot Egersund sist som kunne bikket begge veier. Nå er vi på et nytt nivå, og i det ligger det også læring i å takle tap, sier Halvorsen.

Den eneste i dagens Lyn-stall som var med på forrige hjemmetap for 1335 dager siden, er August Randers. Mikkel Tveiten spilte også kampen, og har siden rukket å komme tilbake til Lyn, men er nå ute med skade.

– Jeg husker faktisk den kampen. Jeg mener at jeg ble skadet like før slutt, og at de scoret seiersmålet minuttet etter jeg gikk av banen på et langskudd mens jeg fikk behandling. Det var en fryktelig følelse, som vi ikke vil få igjen, sier Randers.

[ Lyn kollapset – tapte for første gang på 547 dager ]

Kan bruke tapet til noe positivt

Forsvarsspilleren mener at forrige ukes tap mot Egersund faktisk kan virke litt skjerpende, og brukes som noe positivt inn i en Lyn-stall som stort sett har vært vant til å høvle over motstanderne.

– Når du aldri taper, kan det snike seg inn en følelse av at ting går litt av seg selv. Det kan være farlig, spesielt nå som vi er på et høyere nivå enn i fjor. Jeg føler imidlertid aldri at vi har spesielt høye på oss selv, men at vi har vært flinke til å ta én kamp av gangen og konsentrere oss om å prestere best mulig. Det har vært det viktigste Jan Halvor har lært oss, og en stor del av grunnen til at vi gikk 29 kamper på rad uten å tape med han som sjef, forteller Randers og legger til:

– Den følelsen av å våkne opp dagen etter et tap er den verste følelsen i verden, så det kan være greit å bli minnet på den også. Det er ikke en følelse vi har savnet, men vi kan også bruke det som motivasjon på veien videre, sier Randers.

Uten at Lyn-spillerne trenger ekstra motivasjon foran lørdagens kamp mot Grorud. Ikke bare er det lokaloppgjør, det er også årets første hjemmekamp på Bislett, og det er en finfin anledning til å slå tilbake etter det første tapet på 18 måneder.

– Det er en viktig motivasjon å vise at vi er det beste Oslo-laget i avdelingen. For ett år siden var vi i 3. divisjon, mens de spilte i Obosligaen. I år kan vi komme over dem i 2. divisjon, og på den måten har vi bidratt til å snu litt om på hierarkiet i Oslo-fotballen, forteller Randers.

[ To overtidsmål gjorde at Lyn gikk seirende ut av osloderbyet mot Kjelsås ]

– Målet er fortsatt å ta igjen Vålerenga

Og Lyn har på ingen måte planer om å stoppe her.

– Vårt mål er å være blant de aller øverste, og det er fortsatt å ta igjen Vålerenga som er målet. Vi er ikke fornøyd før vi er oppe igjen og konkurrerer med dem, sier Randers som gleder seg til å se Bastionen igjen på Bislett.

– Den rekken vi har nå på Bislett gir oss selvsagt en enorm trygghet og en selvtillit når vi går ut på banen. På Bislett er det ingen som skal slå oss, så det skal bli deilig å stikke litt innom vår egen hjemmebane også nå. Bare for å se at den fortsatt er der, sier Randers og ler.

Med seier i nok et lokaloppgjør kan Lyn skaffe seg en liten luke på fem poeng ned til Grorud, uten at det er noe trener Jan Halvor Halvorsen tenker mye på.

– Sesongen er et maraton, og den har nettopp startet, så det kommer til å skje mye i løpet av sesongen. Det er så langt til målstreken at det er ingen vits å snakke noe om det nå. Det som er viktig for oss er at vi har fokus på prestasjonene våre, og på oss selv. Vi tenker ikke for mye på motstanderen, men regner med at det blir tøft og artig lokaloppgjør, sier Lyn-treneren.

[ Lyn nedkjempet naboen og gikk til topps: – Vi har vinnermentaliteten ]

To divisjoners forskjell forrige sesong

Halvorsen sier at det er lite nytt å melde på skadefronten, der backene Christopher Lindquist og Mikkel Tveiten fortsatt ikke er tilgjengelig. Det er heller ikke David Tavakoli, som fortsatt sliter med ryggskaden, mens Ibba Laajab er på bedringens vei.

– Det er viktig for oss å slå tilbake fortest mulig. I fjor var det to divisjoner i forskjell på lagene, og i vår avdeling er det tre lag som har sagt at de skal rykke opp. Forrige uke spilte vi en helt jevn kamp mot Egersund, og nå møter vi Grorud som også har ambisjoner om opprykk. Med Bastionen i ryggen som vår 12. mann gleder vi oss til nok et lokaloppgjør, sier Halvorsen.

– Det blir en tøff kamp, mot et godt spillende lag. Vi har stor respekt for Grorud, men kommer som vanlig til å ha mest fokus på oss selv. Skal vi vinne må vi bruke det vi er gode på, og trykke til fra start med Bastionen i ryggen. Gjør vi det har jeg stor tro på seier, avslutter forsvarsbauta August Randers.

[ Lyn bekreftet Aarflot-signering: – Glad for å få tilbake Lyn-gutter ]