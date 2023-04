To overtidsmål gjorde at Lyn gikk seirende ut av osloderbyet mot Kjelsås

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): På dagen to måneder etter at lagene møttes i oppkjøringen, den gang på Grefsen stadion, var det duket for en rematch på Nordre Åsen. Denne gang sto det poeng på spill, og med et strålende resultat mot Arendal i første runde var det et helt annet Kjelsås-lag som bød Lyn opp til dans lørdag.

Det første kvarteret smøg seg unna uten noen store sjanser til noen av lagene, selv om det var god intensitet i kampen. Begge lagene prøvde å bygge opp sine angrep med trilling i bakre rekker i søken etter en åpning i motstanderlagets bakre rekker. Men det var to godt organiserte lag, som forsvarte seg bra i starten.

Kjelsås kom til kampens første mulighet etter halvspilt første omgang, men Leo Bech Hermansen skjøt utenfor. Skuddet hadde retning for krysset, men Lyn-keeper Alexander Hurlen Pedersen fikk noen fingertupper på den og fikk slått den utenfor.

Lyn i ledelsen sekunder før pause

Det var også det eneste som minnet om en mulighet den første halvtimen, som var preget av mange feilpasninger, en god del frispark og mye stopp i spillet. Ti minutter før pause måtte Kjelsås bytte ut midtstopper Simen Olafsen som pådro seg det som så ut som en strekkskade, da han prøvde å bli med på en Kjelsås-kontring.

Lyn prøvde å utnytte de minuttene de var en mann mer på banen med å pøse innlegg inn i boksen, men de resterende Kjelsås-spillerne fikk stanget unna. Håvard Meinseth bombet stadig vekk nedover fra sin backposisjon, og fikk slått inn mange innlegg. Det ble sjelden veldig farlig, men like før pause var Andreas Hellum nære på et innlegg som Ole Breistøl til slutt skled utenfor.

I det som var en omgang på banen med mye energi, tæl og vilje, i motsetning til strømbruddet utenfor banen, var det Lyn som skulle gå inn i garderoben med ledelse. Igjen var det et innlegg fra Meinseth til Ole Breistøl på motsatt kant. Han la ballen igjen til en lagkamerat som løsnet skudd. Det ble blokkert, men liggende like utenfor fem-meteren der Julius Skaug var først på pletten og bredsidet inn ledermålet sekunder før pause.

Julius Skaug (21) jubler etter å ha satt inn Lyns ledermål like før pause. (Pål Karstensen)

Sterkt Kjelsås-press etter pause

Kjelsås kom ut veldig friskt etter pause, og tok kommandoen fra start og presset Lyn bakover. Jacob Blixt Flatens skudd etter fem minutter tvang Hurlen Pedersen til å gjøre en kvalifisert redning, og Leo Hermansen var centimetere unna å komme først på et innlegg han enkelt kunne styrt i mål.

Blixt Flaten kom seg til nytt skudd knappe ti minutter senere, men denne gang gikk skuddet meteren utenfor. Det var imidlertid mest Kjelsås etter pause, og få minutter senere skapte gjestene nok en mulighet. Victor Halvorsen slo opp på Aslaksrud som headet ned til Eivind Willumsen, men hans skudd strøk også utenfor stolpen.

Kjelsås fortsatte presset, og 20 minutter før slutt holdt utligningen på å komme. Jacob Blixt Flaten slo et farlig innoverskrudd hjørnespark, som Lyn-keeper Pedersen såvidt fikk holdt ute av målet. Da dommer Eirik Wisted-Thu blåste for frispark på keeper var det mange, inkludert flere Kjelsås-spillere, som trodde han blåste for mål.

Var ballen inne eller ikke? Det er umulig å si, men Lyn-keeper Alexander Hurlen Pedersen fikk uansett frispark. (Pål Karstensen)

Lyn kontret inn seieren

Lyn hadde overraskende lite å by på offensivt etter pause, og trener Jan Halvor Halvorsen ropte ut sine instruksjoner fra sidelinja og gjorde flere bytter for å endre kampbildet. Det fungerte til en viss grad, da de store Kjelsås-sjansene uteble da vi gikk inn i de ti siste minuttene av kampen.

Seks-sju minutter før slutt var det Lyn som fikk en mulighet på corner. Igjen ble det ropt på frispark til keeper, men når det ikke ble gitt headet Ibba Laajab til slutt over mål fra kort hold. Like etter fikk Kjelsås nok en sjanse, da Eivind Willumsen fikk et skudd blokkert på hel volley fra like utenfor 16-meteren.

Tre minutter før slutt trodde Ibba Laajab at han hadde avgjort oppgjøret, men han ble avblåst for offside etter at han satte inn det han trodde var Lyns andre mål for kampen. På overtid kom imidlertid Lyns andre mål for kampen, og Anders Bjørntvedt Olsen var det som fikk æren av å fastsette sluttresultatet til 2-0.

---

Kampfakta:

PostNord-ligaen avd. 1, runde 2

Lyn – Kjelsås 2-0 (1-0)

Nordre Åsen, rundt 900 tilskuere

Mål: 1-0 Julius Skaug (45.), 2-0 Anders Bjørntvedt Olsen (90.)

Gule kort: Anders Bjørntvedt Olsen, Julius Skaug, Lyn. Leo Bech Hermansen, Kjelsås.

Dommer: Eirik Wisted-Thu (Ready)

Lyn (4-3-3): Alexander Hurlen Pedersen – Håvard Meinseth, August Randers, William Sell, Erlend Sivertsen – Herman Solberg Nilsen, Even Bydal, Julius Skaug (Brage Hylen fra 68.) – Anders Bjørntvedt Olsen, Andreas Hellum (Ibba Laajab fra 63.), Ole Breistøl (Henrik Elvevold fra 68.)

Kjelsås (4-4-2): William Da Rocha – Martin Helmer Rusten, Sebastian Ottesen, Simen Olafsen (Jesse Boateng-Gyamfi fra 41.), Ola Bjørnland – Jacob Blixt Flaten, Eivind Willumsen (Patrick Askengren fra 88.), Victor Halvorsen, Rasmus Vinge – Jens Bonde Aslaksrud, Leo Bech Hermansen (Ahmad Abbas fra 78.)

---