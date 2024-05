Harry Hole i Oslo: – Som et downtown Detroit

– Jeg har hatt samtaler med Øystein, med Jo, lest bøker om igjen, og gått dypere og dypere inn i det manuset vi har. Det er et rasende godt manus som jeg gleder meg fælt til å dykke ned i, og fantastisk mange gode karakterer jeg skal få lov å jobbe med. Jeg gleder meg veldig, sa Tobias Santelmann til pressen som hadde møtt opp Restaurant Schrøder i Waldemar Thranes gate tirsdag morgen.

Det har vært mye spekulasjon rundt hvem som skal spille den hovedrollen som rufsete politietterforsker i Netflix’ nye serie «Jo Nesbøs Harry Hole», som baserer seg på Nesbøs Harry Hole-figur. Sent mandag kunne den amerikanske bransjeavisen The Hollywood Reporter avsløre at rollen går til Tobias Santelmann, slik mange på forhånd har trodd. Pia Tjelta skal spille Holes kjæreste Rakel, mens den korrupte politimannen Tom Waaler skal spilles av den svenske stjernen Joel Kinnaman.

Sesong 1 bygger på «Marekors»

Sesong 1 av dramaserien er bygget på «Marekors», boken som på engelsk heter «The Devil’s Star». Netflix selv hadde tirsdag morgen lagt opp til en storstilt lansering av serien, som får den engelske tittelen «Detective Hole». Strømmekanalen kalte inn til en pressekonferanse med de tre hovedskuespillerne selv tilstede på Restaurant Schrøder på St. Hanshaugen i Oslo. Dette er som kjent Harry Holes foretrukne vannhull i Jo Nesbø-bøkene.

Serien regisseres av «Exit»-skaper Øystein Karlsen, som både skrev og regisserte den eksplosive «Exit»-serien fra norsk finansmiljø. En av de fire hovedrollene her var nettopp Tobias Santelmann.

Forfatter Jo Nesbø (fra venstre) sammen med skuespillerne Joel Kinnemann, Pia Tjelta og Tobias Santelmann, samt regissør Øystein Karlsen under lanseringen av Netflix-serien «Jo Nesbøs Harry Hole». (Mode Steinkjer)

Tjelta: «rimelig blodfan»

Pia Tjelta kaller seg «rimelig blodfan» av bøkene.

– Jeg husker jeg var nesten i sorg når Jo en gang gikk ut og sa at han var helt ferdig med Harry Hole. «Det går ikke», tenkte jeg. Jeg har et veldig nært og sterkt kjærlighetsforhold til Harry Hole-bøkene. Det er en detaljrikdom i alt Jo skriver. Og det at han nå har skrevet et så stødig og detaljrikt manus, som vi skal få gjøre, det er nesten for godt til å være sant, sa Tjelta.

Nesbø var ikke noe videre involvert i filmsatsingen «Snømannen». Denne gangen er han godt involvert, både som manusforfatter og som «showrunner».

– Jeg hadde lyst og tid, rett og slett. Og kanskje også fordi vi fikk muligheten til å gjøre det til en TV-serie. Jeg vet ikke om jeg ville involvere meg om det var snakk om en film. Dette er en ni timers serie, og det å få skrive ut hele romanen og fortellingen, og få gå dypere inn i de karakterene, det var interessant for meg.

Pia Tjelta og Tobias Santelmann under lanseringen av Netflix-serien «Jo Nesbøs Harry Hole». (Mode Steinkjer)

Nesbø: – Spennende å lese boka på nytt

– Hvordan kjennes det å vende tilbake til en fortelling du har fortalt før?

– Jeg har merket når jeg skriver at jeg bruker romanen mer som et underlag, mer som et innspill og hjelp til å fortelle historien. Jeg har også merka at jeg har mindre respekt for bokforfatteren enn det mange rundt meg har, svarte Nesbø og ble avbrutt med latter før han fortsatte:

– Og det har gjort at jeg har kunnet jobbe fritt og oppdatere dette til 2024, og skrive for TV. Det er en mye mer teknisk måte å skrive på enn det gjør i bøkene. Jeg er også velsignet med veldig dårlig hukommelse, så for meg var det veldig spennende å lese boka på nytt, sa Nesbø.

Sist gang Harry Hole fant veien til skjermen, med Michael Fassbender i hovedrollen, var ikke kritikerne fornøyde. Nesbø sa at han ikke er trygg på noe som helst denne gangen heller:

– Jeg tror man kan ha de beste forutsetningene for at noe blir bra, og så går det til helvete. Så kan du ha det sånn at det ser ut som det går til helvete, og så går det av en eller annen merkelig grunn kjempebra. Det jeg er trygg på er at det skal bli jævla interessant, og jævla moro å være med på, sa Nesbø.

Jo Nesbø er godt fornøyd med egen innblanding i Netflix-serien «Jo Nesbøs Harry Hole». (Mode Steinkjer)

– Kjørt for Santelmann nå

Tobias Santelmann har bygd seg et solid navn innen norsk og internasjonal film og TV. Mest kjent her hjemme er han som finansakrobaten Henrik, som trengte vin og kokain for å beskytte seg mot det «tunge grå sosialdemokratiske helvetet» i TV-serien «Exit». Han har også hatt store roller i filmer som «Konvoi», «Kon-Tiki», «Mordene i Kongo» og «Ut og stjæle hester», samt i serier som «Beforeigners», «Atlantic Crossing» og «Frikjent».

Santelmann ser på Harry Hole-rollen som en stor oppgave, og et fantastisk prosjekt.

– Om vi lykkes med det, så er jeg veldig glad for det. Vi får heldigvis leke med forskjellige ting som skuespillere, så om jeg får gjøre flere runder med dette på et eller annet tidspunkt, så har jeg nok også mulighet til å gjøre andre ting. Da «Exit» kom, var man veldig den karakteren, og gjør man et annet prosjekt så er man en annen. Hva tenker du, Jo? Blir det tungt å leve med Harry? spurte Santelmann.

– Ja, jeg tenker det er kjørt for Tobias Santelmann nå, sa Nesbø, med et flir om munnen.

Romanen «Marekors» ble opprinnelig utgitt i 2003, og var da den femte tittelen i Nesbøs krimserie med politietterforsker Harry Hole. Handlingen foregår i et sommerhett og stille Oslo, hvor en sliten, fordrukken og oppsagt Hole må påta seg oppdraget med å finne ut hvem som myrdet en kvinne som blir funnet med en manglende pekefinger. Det er slutt med kjæresten Rakel, og Holes eneste kompanjong som ikke er på ferie er Tom Waaler, som kjennere av boken vil vite at Hole mer enn mistenker for å ha urent mel i posen.

– Oslo er en såpass viktig karakter i Harry Hole-universet, og om det skulle bli TV-serie av det, det visuelle som at Oslo er i sentrum av fortellingen som en egen karakter var viktig, og da falt de to første bøkene bort. Den femte boka i serien, hvor vi går helt inn i et tradisjonelt krim noir, hvor krimtradisjonen og seriemorder-problematikken er helt sentralt i boka, sa Nesbø.

Joel Kinnemann, Pia Tjelta og Tobias Santelmann under lanseringen av Netflix-serien «Jo Nesbøs Harry Hole». (Mode Steinkjer)

Kinnaman: Levde på potetmos og buljong

Kinnaman er godt kjent fra filmer som «Snabba Cash», og serier som «House of Cards» og «The Suicide Squad», og skal spille den korrupte politimannen Tom Waaler, i serien om Hole.

Oslo er absolutt ikke ukjent for svenske Kinnaman. På spørsmål om hvordan det var å være tilbake i byen han bodde i for mange år siden, svarte han «annerledes».

– Jeg var 19 år, bodde med fem gutter i et kollektiv på Sagene, og jobbet på Dagsverket. Vi måket snø av takene i Oslo, og jobbet på Ringnes Fabrikk. Jeg husker jeg hadde absolutt ingen penger i to uker. Vi hadde pulver-potetmos, og buljong, som var det eneste vi spiste i to uker. Så det er fint å komme tilbake til Oslo med noe mer enn buljong, sa Kinnaman.

Svensken, som har gjort seg godt kjent i filmer og serier internasjonalt, sa at han gleder seg helt vilt til innspillingen.

– Det er en ekstremt moro og utmanende rolle. Jeg har ikke hatt det så kult i forberedelsene til en rolle på veldig lenge. Detektivhistorien. Mordmysteriet. Det er ekstremt velformulert og velgjort. Når man leser det, er det ekstremt tilfredsstillende. Samtidig er det veldig interessante tredimensjonelle karakterer i dette. Folk kommer til å fullstendig elske det, sa Kinnaman.

Kinnaman kan også røpe at han har vært “besatt” av NRK-serien Exit, som Karlsen regisserte, og hvor Santelmann spilte en kokainmarinert finansmann med sans for shopping av kvinnekropper.

– Det finnes en sånn spilleglede i det som Øystein gjør. Man ser hvor kult skuespillerne har det med hverandre. Det finnes en avslappethet blant dem som er ganske vanskelig å fange. Og man ser at det er Øystein som har noe med det å gjøre, sa Kinnaman.

Pressekonferanse på Restaurant Schrøder med skuespillerne Joel Kinnemann (fra venstre), Tobias Santelmann og Pia Tjelta Pia Tjelta og Tobias Santelmann under lanseringen av Netflix-serien «Jo Nesbøs Harry Hole». (Mode Steinkjer)

– Et omreisende sirkus

Innspillingen starter i Oslo allerede denne uka, og folk i Oslo vil legge merke til det, ifølge regissør Øystein Karlsen:

– Vi skal gjøre 108 dager og 178 steder. Og det er et omreisende sirkus. Det er den største produksjonen jeg har gjort når det kommer til antall mennesker som skal fraktes rundt. Det er nok 80 mennesker i crewet, i tillegg til alle skuespillerne. Så jeg tror vi merkes når vi ankommer, sa Karlsen.

– Øystein og min visjon for denne serien er å gjøre et Oslo til det Oslo som er i bøkene. Ikke 100 prosent Oslo, men 95 prosent Oslo og fem prosent Gotham City. Og de fem prosentene skal vi utnytte til å prøve å lage en forhøyet realitet rundt dette. Og da er Oslo litt sånn Nordens big apple, hvor folk snakker svensk og dansk og alle mulige norske dialekter, sa Nesbø.

– Det er et slags parallellsamfunn. Vi har den virkeligheten vi har utenfor døra nå, hvor alt er på det aller vakreste og fargene spruter. Men så har vi også den delen som amerikanere og engelskmenn forbinder med oss, den white picket fence-delen. Men når sola går ned, og skyggene blir lange, så kommer et helt annet klientell ute i gatene, som nesten blir et slags downtown Detroit. Så vi beveger oss definitivt i en blanding av den skandinaviske drømmen og et samfunn som holder på å implodere av sin egen rikdom, sa Karlsen.

Det var også stor nysgjerrighet rundt Santelmanns tolkning av Hole.

– Min jobb blir å finne min vei. Du har sikkert din, i ditt hode, hvordan han ser ut og ter seg. Jeg har også hatt min. Og et eller annet sted der, skal den litterære Harry, meg og de andre finne sammen, og det gleder jeg meg veldig til. Vi kommer til å beholde ting som gjør at vi kjenner igjen han fra bøkene. Og samtidig må vi også kunne kanskje overraske litt. Men forhåpentligvis skal vi kjenne han igjen, sa Santelmann.

– Skal du røyke?

– Vi får se, da, svarte Santelmann.

– Jeg har sett Tobias Santelmann røyke, og han røyker jævlig bra, avsluttet Jo Nesbø.

93 millioner til produksjon

I januar i år fikk produksjonen tilsagn på nærmere 53 millioner kroner i refusjonsramme over den statlige insentivordningen. Norsk filminstitutt (NFI) hadde fra før gitt dramaseriens britiske produsent Working Title Television tilsagn i to andre søknadsrunder. «The Devil’s Star» kom dermed opp i en samlet refusjonsramme på 93 millioner kroner, noe som ifølge NFI bidro til at produksjonen kunne legges til Norge i sin helhet. Nå blir Harry Hole-serien en av strømmekanalen Netflix’ storsatsinger, og innspillingen vil foregå i Oslo og omegn i sommer og ut 2024, med etterarbeid planlagt i 2025.

Tobias Santelmann i Henrik Martin Dahlsbakkens krigsfilm «Konvoi». (Fantefilm/Nordisk Film Distribusjon)

Tobias Santelmann er godt kjent med regissør Øystein Karlsen fra før, gjennom NRK-serien "Exit". (Ingeborg Klyve/Fremantle/NRK)





Sofia Helin og Tobias Santelmann som kronprinsesse Märtha og kronprins Olav i «Atlantic Crossing». (Morten Wien Solberg/Cinenord/Beta Film/NRK)

