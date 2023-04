Lyn nedkjempet naboen og gikk til topps: – Vi har vinnermentaliteten

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Julius Skaugs scoring i sluttsekundene før pause og Anders Bjørntvedt Olsens langskudd helt på slutten av kampen ble fulltrefferne på Nordre Åsen lørdag kveld. Det holdt til tre poeng ettersom Lyn holdt Kjelsås unna sine egne nettmasker. Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen var storfornøyd.

– Å stå igjen med seks poeng, seks plussmål og ingen baklengsmål etter to kamper er jeg veldig fornøyd med, sier han til Dagsavisen.

Var godt forberedt

Kjelsås var gode, mye bedre enn i vinter da Lyn feide over dem med 4–0 på Grefsen Stadion. Det var en uvanlig sjansefattig kamp, til Lyn å være, og ved siden av scoringen skapte de ingen flere sjanser før i sluttminuttene.

Motsatt kom det heller ikke mange store muligheter, selv om Kjelsås var farlige på dødball og traff tverrliggeren fem minutter før slutt. Deres beste sjanse fra åpent spill var på langskudd fra Leo Bech Hermansen, og det skuddet tvang fram en nydelig redning av Alexander Pedersen.

Det ble dømt femmeter av dommer, men Pedersens fingertupper var grunnen til at ballen gikk over tverrligger. Jan Halvor Halvorsen sier laget var forberedt på at det ville bli noe helt annet enn treningskampen i vinter.

– Vi visste de ville være bedre nå og at kampen ville bli langt mer sjansefattig. De er svært godt organisert, fysisk bra og veldig direkte i spillestilen, men det klarte vi å demme opp for. Det var ganske åpent utover i denne kampen og jeg er veldig imponert over at vi klarer å kjempe det i land mot et av de antatt bedre lagene i denne avdelingen, sier treneren.

Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen var som vanlig aktiv i coachingen fra sidelinja, og veldig godt fornøyd med at gutta hans dro i land nok en seier. (Pål Karstensen)

Ikke imponert over egen scoring

Julius Skaug scoret det viktige målet like før pause. Han fikk ballen servert av Herman Solberg Nilsen før han viste ro og killerinstinkt da han behersket bredsidet ballen til side for William da Rocha.

– Det er et innlegg fra høyre som kommer over til andre siden. Plutselig får jeg ballen i beina og jeg så hjørnet hele tiden, så da jeg fikk den handlet det bare om å få ballen inn dit, sier han beskjedent til Dagsavisen.

– Det er mulig det så mer imponerende ut fra siden, men jeg opplevde det ikke sånn, sier han og ler.

Ved timen spilt ble han byttet ut ettersom trener Halvorsen var bekymret for en eventuell utvisning.

– Jeg fikk et helt uforståelig gult kort da Kjelsås-spilleren falt og jeg snublet i kneet hans. De var visst litt på føre-var siden, men jeg var aldri bekymret for å bli utvist. Heldigvis har vi mange gode spillere å sette inn, sier Skaug.

Julius Skaug scoret Lyns første mål, og her pådrar han seg gult kort som gjorde at han ble byttet ut 20 minutter før slutt. (Håvard Sollie)

Trekker fram mentaliteten

Det var Henrik Elvevold som erstattet han og den høyreiste nordlendingen bidro som vanlig med mye energi og trussel i siste tredel. Med femten minutter igjen av kampen trykket Kjelsås på for en utligning, og kom nære på en dødball, men det åpnet seg også mye rom for Lyn å kontre i. Til slutt var det Anders Bjørntvedt Olsen som igjen tegnet seg på scoringslista med et skudd som endret noe retning.

– Mye av grunnen til at vi nok en gang drar det i land er den vinnermentaliteten som har vokst seg inn i garderoben her. Vi har blitt veldig gode på slike kamper som er tette og jevne med kriging og dueller. Vi har bygget inn en tro på at dette vil gå vår vei. Det er en fryktelig lang rekke vi har nå uten tap, og selv om jeg ikke har vært med på hele den rekka, merket jeg fort den selvtilliten som er i spillergruppa da jeg kom hit. Med den vipper man det fort i sin retning, og det er desto deiligere å dra det i land etter en slik sliteseier mot Kjelsås, som er et meget godt lag, sier Julius Skaug.

Han oppsummerer kampen slik:

– Vi setter sjansene våre, det gjør ikke Kjelsås. Derfor vinner vi kampen fortjent.

Bislett neste

Både Lyn 1896 og damelaget har blitt vant til å flytte rundt i byen for å spille hjemmekamper. Nå er forhåpentligvis herrelaget klare for sin egentlige hjemmebane, Bislett. Grorud kommer forhåpentligvis dit for å møte Lyn om to uker.

– Vi satser på at Bislett er klar til det, sier Jan Halvor Halvorsen.

Han er litt lei av å spille andre steder enn der og desto mer fornøyd med dagens seier ettersom den kom på nok en «bortebane».

– Det folk ikke tenker på er at vi nå har spilt to bortekamper, og har seks poeng på to ulike bortebaner. Det er meget bra, avslutter den karismatiske Lyn-treneren med et smil.

