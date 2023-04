Lyn bekreftet Aarflot-signering: – Glad for å få tilbake Lyn-gutter

Spissen, som opprinnelig var høyreback da han kom til Grorud fra Lyn, banket inn mål i kamp etter kamp for Grorud-rekruttene første halvdelen av forrige sesong. Så mange mål scoret han at han på en halv sesong bare endte ett mål bak Roger Ekelands 15 mål, som var tredje best forrige sesong.

Det førte til at Tromsø banket på døren, og gjorde som de har litt hatt for vane de siste årene, og hentet talentfulle spillere fra lokalfotballen i Oslo. Der har det foreløpig blitt fire minutter eliteseriefotball, som kom da Aarflot fikk sin debut mot Odd i et innhopp på tampen. I tillegg har han spilt to cupkamper, men scoringsformen i 3. divisjon har han holdt vedlike med ti mål på 11 kamper for Tromsø 2.

Med David Tavakoli langtidsskadet, og Ibba Laajab også ute med en skade som ikke er like alvorlig, så Lyn på muligheten for å forsterke seg på topp for å gi Andreas Hellum konkurranse på spissplassen. Det har nå resultert i at Lyn har hentet tilbake Aarflot på lån ut sesongen, som Lyn i dag bekreftet på sine hjemmesider.

– Vi er veldig glad for å få på plass en låneavtale med Elias og Tromsø. Det var viktig for oss da Ibba trenger å få litt tid for å bli helt frisk fra skaden sin. Når muligheten for å låne Elias var til stede, var det et enkelt valg. Jeg kjenner Elias veldig godt fra før gjennom tiden hans på juniorlaget, og vet hva han står for, sier sportssjef Glenn Hartmann til Lyns hjemmesider og fortsetter:

– Elias er en fantastisk gutt som er profesjonell i alt han foretar seg, og vi er alltid glade når vi får «tilbake» Lyn-gutter. Jeg må også få takke Tromsø IL og sportssjef Lars Petter Andressen for god dialog og en rask håndtering i denne saken, legger sportssjefen til.

Lyn opplyser at de jobber med å få han spilleklar til denne helgens oppgjør borte mot Egersund, og tror det er innen rekkevidde. Videre opplyser klubben at Lyns hjemmekamp mot Grorud blir spilt på Bislett.

