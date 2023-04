Lyn kollapset – tapte for første gang på 547 dager

Med Bastionen i ryggen på Idrettsparken i Egersund spilte Lyn en meget god 1. omgang, og tok fortjent ledelsen like før pause da Anders Bjørntvedt Olsen banket ballen i mål.

Men to mål imot etter 67 og 84 minutter gjorde at Egersund snudde oppgjøret og vant. Dermed tapte Lyn for første gang på 547 dager. Vi må tilbake til nest siste serierunde i 2021, da de ble blåst av banen med 0-5 mot Frigg.

Fra den kampen var det bare William Sælid Sell, August Randers og Anders Bjørntvedt Olsen som også spilte fra start søndag.

– Det er så lenge siden ja. Men det må vi tåle, å tape fotballkamper, som et nyopprykket lag, sier trener Jan Halvor Halvorsen til Dagsavisen etter kampen.

– Små marginer

Han var skuffet, men fattet etter oppgjøret.

– Det var en bra fotballkamp mellom to gode lag. Vi er misfornøyde med null poeng, for jeg føler vi hadde fortjent noe mer, men det er små marginer. De scorer to fine mål. Tapet må vi tåle og riste av oss. sier han.

– Vi må stikke fingeren i jorda. Dette er en av de tøffeste bortekampene sånn sett, men vi gjorde en veldig solid 1.omgang og en god 2. omgang. Gutta hang med hodet etter kampen, men som jeg sa til dem er det en del av fotballen. Tre “bortekamper” og seks poeng tar vi med oss. Så blir det fint å komme hjem igjen og møte Grorud, sier treneren.

[ Kåffa på bånn: – Nytter ikke å synes synd på oss selv ]

Kjedelig åpning

Kampen var lagenes første møte siden 2014, da Egersund vant 1-0 på Bislett og 2-0 i Egersund. Da het Lyn-spillerne Sondre Solholm Johansen, Armin Sistek, Didrik Sereba og Jonas Rygg!

Åpningen av oppgjøret var rimelig tam, begge lagene kjente og følte på hverandre innledningsvis og verken Lyn eller Egersund var inne i hverandres 16-metere og skapte noen farligheter de første 17-18 minuttene.

Hjemmelaget ropte på straffe etter 18 minutter da Jørgen Voilås gikk i bakken, men dommer Johan Grundt vinket spillet korrekt videre.

[ Fulltreff og tabelltopp ]

Herlig 1-0-scoring

Minuttet senere var Lyn nære frempå. Et tidlig innlegg fra høyre fra Håvard Meinseth havnet i beina på Ole Breistøl, som bare skulle bredside ballen i mål fra tre meter. I siste liten kom Ådne Midtskogen inn og fikk klarert.

Seks minutter før pause satt den for gjestene, på utsøkt vis. Herman Solberg Nilsen brukte sitt hovmesterblikk til å finne Anders Bjørntvedt Olsen, som fikk ball ute til høyre. Fra en 17-18 meter banket han til. Ballen gikk via tverrliggeren og i mål til 1-0, og målet var Bjørntvedt Olsens tredje så langt denne sesongen!

Minuttet før pause var Bjørntvedt Olsen farlig frempå igjen. Andreas Hellum slo en nydelig stikker til kanten, men denne gangen gikk forsøket fra Olsen via Robert Williams og ut til corneren. Den ble livsfarlig - August Randers fikk skutt fra fem meter, men Egersund-målvakt Anders Klemensson vartet opp med en glitrende reaksjonsredning.

Det var noe av de siste som skjedde før pause. Etter 45 minutter sto det 1-0 til gjestene.

[ Saadiq Elmis første mål sikret Grorud seieren: – Det er i motgang vinnere står frem ]

Utligning og Egersund-press

Egersund kom ut i 100 i den andre omgangen og fikk betalt for det massive trykket mot Lyn-målet etter 67 minutter. Et frispark fra 20 meter ble på lekkert vis chippet inn i boks. På fem meter ventet Voilås, som stanget ballen kontant i mål til 1-1.

71 minutter var spilt da Egersund var nær å ha snudd kampen. Voilås fikk ball på 25 meter og hamret til. Alexander Hurlen Pedersen var ute i full strekk og reddet på mesterlig vis til corner. Den ble også farlig, men etter klabb og babb i boks ble ballen klarert.

Fem minutter senere kom Jo Stornes Stålesen inn i Lyn-boksen og fikk skyte upresset fra 12-13 meter. Skuddet gikk centimetere utenfor bortre stolpe, og Lyn var under hardt press.

Lyn skapte ikke stort mot slutten, men etter 80 minutter fikk Brage Hylen stå veldig alene inne i Egersund-boksen etter et innlegg fra Julius Skaug. Innbytter Hylen fikk ikke kontroll på ballen og den endte til slutt opp i klypene på Klemensson.

Og til slutt kom scoringen for Egersund. Like etter Hylen sin sjanse kontret hjemmelaget i gult og svart. Stålesen fikk ball på 55 meter, dro seg inn på Lyns halvdel og klinket til med venstrefoten fra 20 meter. På vakkert vis dro han ballen rundt Hurlen Pedersen og i mål til 2-1. Da var kampen snudd.

[ Kåffa kom til kort mot serielederen ]

---

Kampfakta

2. divisjon avdeling 1, runde 3 søndag

Egersund-Lyn 2-1 (0-1)

Mål: 0-1 Anders Bjørntvedt Olsen 41, 1-1 Jørgen Voilås 67, 2-1 Jo Stornes Stålesen (82).

Gule kort: August Randers, Lyn

Lyn: Alexander Hurlen Pedersen - Håvard Meinseth, August Randers, William Sælid Sell, Erlend Sivertsen - Even Bydal, Herman Solberg Nilsen, Julius Skaug - Anders Bjørntvedt Olsen (Henrik Elvevold etter 46.), Andreas Hellum, Ole Breistøl (Brage Hylen etter 68)

---