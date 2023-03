Ingen cupbombe for et hardtkjempende Skeid mot Molde

LSK-HALLEN (Dagsavisen): Endelig er sesongen i gang, og Skeid starter 2023 med verst tenkelig motstand. Regjerende liga og cupmester Molde var på motsatt banehalvdel da Skeid, som eneste gjenværende Oslo-lag, fortsatte sin vei til Ullevaal i fjorårets cup. Det vil si at fotballsesongen 2023s første obligatoriske kamp fortsatt hører inne under 2022.

Skeid har hatt en varierende oppkjøring så langt, med seier over Frigg og Moss og tap for Raufoss og Ull/Kisa. I tillegg ble det 0-0 mot Kjelsås, før FC Olay Ash fra Kirgisistan ble slått 2-0 i siste kamp før dagens oppgjør. Det spørs nok om Molde ikke blir en litt annen målestokk enn ett av Kirgisistans beste lag ble det i Tyrkia.

Siden forrige gang Skeid var i aksjon i cupen har Fredrik Berglie gått til Sandefjord, og Jakob Napoleon Romsaas blitt solgt til Tromsø. Fredrik Flo har kommet inn, og danner stopperpar med Hayder Altai i dagens kamp, mens Kristoffer Hoven også er tilbake i Skeid etter utlånet på høsten i fjor. Han startet på benken, bak Johnny Buduson som Molde-back Kristoffer Haugen advarte mot før kampstart.

Skeid tok ledelsen

Et nokså sterkt Molde-lag tok ikke overraskende kommandoen fra start, og hurtigtoget Erling Knudtzon skapte problemer i åpningsminuttene. Skeid fikk imidlertid en god kontringsmulighet etter fem minutter spilt, og bare en litt upresis pasning bakover i feltet gjorde at dagens verter ikke kom til kampens første store mulighet.

Fem minutter senere holdt Lars Martin Kvarekvål å rote et tilbakespill i eget mål, men ballen snek seg utenfor. På den påfølgende corneren kontret Skeid igjen, og Buduson ble slått igjennom i bakrom. Bare en god blokkering hindret ballen å nå over til en Maxwell Effiom, som ville vært helt alene inne i Moldes 16-meter.

Skeid viste ikke sine navngjetne motstandere noen respekt inne i LSK-hallen, og selv om Molde hadde ballen mest, forsvarte Skeid seg lavt og komptakt og tok de kontringene som bød seg. Så også da laget tok ledelsen etter 19 minutters spill, etter et brudd som endte med Johnny Buduson fikk ballen på midtbanen.

Molde utlignet umiddelbart

Buduson avanserte til cirka midt på banehalvdelen til Molde, og fant Marcus Melchior på et strålende løp inn i Molde-boksen. Den sentrale midtbanespilleren tok med seg ballen fint og avsluttet strålende ned i hjørnet, og løp bort til Skeid-Oksene for å feire en ledelse som skulle vise seg å vare mindre enn ett minutt.

Det tok nemlig ikke lang tid før gjestene utlignet etter avspark, da ballen fant veien ned til Erling Knudtzon på høyrekanten. Han la inn i midten, der Ola Brynhildsen kom løpende og slo alt som var av Skeid-spillere på hodet og headet inn utligningen til 1-1.

Kampbildet fortsatte i samme spor også etter de to kjappe målene, med at Molde hadde mye ball, og Skeid forsvarte seg godt. Det var ikke mange sjansene gjestene skapte den første halvtimen, selv om cup- og seriemesterne hadde mye ballinnehav.

Skeid trolig snytt for straffe

Skeid var gode på kontringer, og sju-åtte minutter før pause ropte alle med hjertet i Skeid på straffe. Igjen kom angrepet etter en feilpasning som ble snappet av Skeid, som gjorde at Marcus Melchior fikk ballen i midtsirkelen. Han satte fart og drev fint med ballen gjennom midten, og spilte opp Maxwell Effiom like utenfor 16-meteren. Han holdt på ballen og ga den tilbake til Melchior som løp inn i boksen.

Der ble han løpt ned av en Molde-spiller bakfra og ropte på straffe. Dommer Svein Tore Sinnes foretok seg imidlertid ingenting, mens Skeid-spillerne stimlet seg rundt dommeren. Det endte med at dagens første målscorer ikke fikk straffespark, men med VAR i sving er det godt mulig den hadde blitt tatt.

Flere muligheter ble det ikke i den første omgangen, og dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-1 etter en meget godt gjennomført omgang av Skeid. Molde skapte ikke veldig mange store sjanser, og det var i det hele tatt en ganske jevnspilt omgang, selv om Molde hadde ballen klart mest.

Molde skrudde opp tempoet

En Marcus Melchior med et særdeles tynt kampgrunnlag, med bare 25 minutters kamptrening i år mot FC Olay Ash etter skadeproblemer, ble byttet ut til pause for Fredrik Vinje. Ellers var det samme kampbildet, da Molde prøvde å skru litt opp på tempoet og sette Skeid under litt større press ut fra start i andre omgang.

Moldes Kristian Eriksen fikk en stor mulighet etter et par-tre minutter av den andre omgangen, som Skeid blokkerte. De blåkledde gjestene fortsette å presse på, og banket på døren ved flere anledninger inne i Skeids 16-meter, men vertene fra Nordre Åsen holdt stand også det første kvarteret etter hvilen.

Etter timen spilt utnyttet Skeid nok en gang en Molde-corner til å slå kontra. Molde fikk avsluttet, men Skeid-keeper Lars Kvarekvål banket ballen umiddelbart i bakrom på en løpende Maxwell Effiom, som kom seg til skudd fra en 18-20 meters hold. Skuddet var fra litt skrått hold, og strøk utenfor Molde-målet.

Molde snudde kampen

Skeid gjorde et par bytter like over timen spilt, og minuttet senere gikk Molde opp i ledelsen etter et vedvarende trykk fra en dødball. Molde svingte nok et innlegg inn på bakerste stolpe, der Kristoffer Haugen headet den på tvers av målet. Skeid-keeper Lars Kvarekvål avverget det første forsøket, men Magnus Wolff Eikrem plukket opp ballen og spilte den ut til Kristian Eriksen som kunne bredside Molde i ledelsen.

Det ble stadig færre kontringsforsøk fra Skeid etter hvert som kampen skred fram, mens Molde festet et større og større grep om kampen de siste 45 minuttene. Molde presset på for å avgjøre kampen, og kom seg til en del skuddmuligheter og et par klabb og babb-situasjoner inne i Skeid-feltet, men Gard Holmes menn holdt stand.

Helt fram til det gjensto ti minutter på klokka inne i LSK-hallen. Da sprakk det opp i Skeids bakre rekker, og Veton Berisha fikk en lang ball å løpe på. Han slo ballen på tvers inne i feltet, der den trillet over til en totalt umarkert Magnus Wolff Eikrem på bakerste stolpe. Han chippet elegant inn gjestenes tredje mål for dagen.

Molde kontrollerte inn seieren

Skeid jobbet knallhardt og gjorde en veldig god kamp mot et Molde-lag, som er et langt bedre fotballag. Gjestene kvaliteter ble gjeldende etter pause, da Molde skrudde opp et hakk og to, og gjorde akkurat nok til å avgjøre kampen og gå videre til kvartfinalen.

Lars Kvarekvål hadde to fine redninger helt på tampen fra Kristoffer Haugen og Eric Kitolano. Overtidsminuttene bar litt preg av en liten parademarsj for Molde, men det var kampen på langt nær. Skeid ga Norges beste lag i 2022 god kamp, og kan være fornøyd med veldig mye av det de leverte i cupens fjerde runde.

For Skeid fortsetter nå oppkjøringen inn mot seriestart, med fire gjenværende treningskamper. Den første av dem finner sted mot Arendal, førstkommende lørdag.

Kampfakta:

Norgesmesterskapet menn 2022, 4. runde

Skeid – Molde 1-3 (1-1)

LSK-hallen, 732 tilskuere

Mål: 1-0 Marcus Melchior (19.), 1-1 Ola Brynhildsen (20.), 1-2 Kristian Eriksen (63.), 1-3 Magnus Wolff Eikrem (80.)

Gule kort: Sivert Mannsverk, Molde.

Dommer: Svein Tore Sinnes, Flekkefjord IL

Skeid (4-5-1): Lars Martin Kvarekvål – Sulayman Bojang, Fredrik Flo, Hayder Altai (Per Magnus Steiring fra 63. (Anders Johansen fra 87.), David Hickson – Ulrich Østigård Ness (Kristoffer Hoven fra 74.), Marcus Melchior (Fredrik Vinje fra 46.), Bendik Riise, Erik Nordengen (Henning Andresen fra 63.), Maxwell Effiom – Johnny Buduson.

